Georg Ell nommé CEO de Memsource pour mener l’éditeur de logiciels de localisation dans sa prochaine phase de croissance

PARIS, FRANCE, May 19, 2022 / EINPresswire.com / -- Memsource , la solution de gestion des traductions la mieux notée du secteur, a nommé Georg Ell Chief Executive Officer et a agrandi son équipe dirigeante de nouveaux membres. Ell amène plus de 15 années d’expérience dans le secteur technologique, ayant auparavant occupé des fonctions dirigeantes au niveau senior chez Tesla, Yammer et Microsoft. Il rejoint Memsource alors que l’entreprise connaît une forte dynamique internationale, ayant enregistré sa meilleure année et atteint une croissance organique de plus de 40% de son Annual Recurring Revenue en 2021, suite à l’acquisition de la plateforme en SaaS Phrase qui a ajouté une offre de localisation de logiciels à son activité. Cela fait suite à l'acquisition en 2020 par la société d’investissement internationale Carlyle d’une majorité d’actions Memsource.“Les plateformes de classe enterprise de Memsource aident les entreprises leaders à accélérer leur croissance internationale tout en réduisant significativement leurs coûts et leur charge de travail” affirme Georg Ell, le CEO de Memsource. En combinant les forces de Phrase et de Memsource, nous proposons la gamme de solutions de traduction et de localisation la plus large aux équipes et aux entreprises de toutes tailles qui s’internationalisent. Je me réjouis de rejoindre l’équipe et de développer son impressionnante dynamique actuelle”.Memsource aide Personio, TravelPerk, OVH et plus de 30 autres entreprises à accélérer leur croissance internationale. Ces entreprises rejoignent maintenant Uber, Zendesk, Shopify, Supercell, Huawei, Vistaprint, Škoda, Bosch, Fujifilm, Volkswagen, Porsche, XING et des milliers d’autres clients de Memsource dans le monde.Memsource va continuer à intégrer la technologie de Phrase pour développer la prochaine génération de systèmes d’automatisation de la traduction et répondre à tous les cas d’usage de la localisation enterprise, permettant la localisation de logiciels sophistiquée à travers les marchés internationaux. Sa technologie permet de gérer des volumes de traduction considérables par l’automatisation avancée, le machine learning, et les fonctionnalités d’intelligence artificielle.Memsource a également nommé Bharat Siyani VP People. Il rejoint l’équipe dirigeante et soutiendra la croissance en termes d’organisation et de collaborateurs. Siyani a plus de 10 ans d’expérience cumulée dans des fonctions de direction RH et de recrutement dans le secteur de la technologie. Siyani travaillera avec l’équipe de direction pour mettre en place les meilleures pratiques de l’implication des employés et renforcer la diversité, tout en cherchant à identifier les talents adaptés pour atteindre les objectifs de croissance ambitieux de l’entreprise dans les années à venir.Fernando Chueca, directeur général, et Petr Rieger, directeur associé, tous les deux dans l’équipe consultative de Carlyle Europe Technology Partners, disent : “Nous sommes ravis que Georg ait accepté de prendre la fonction de CEO et nous croyons que son expérience et son expertise sont parfaitement adaptées pour faire progresser l’entreprise. Memsource est au point d’inflexion d’une nouvelle phase de croissance et la nomination de Georg est un pas important sur ce chemin. Son expérience dans la gestion d’entreprises en forte croissance sera indispensable alors que nous continuons à soutenir les plans de croissance ambitieux de l'entreprise et renforçons sa position de leader international dans la technologie de localisation”.A propos de MemsourceMemsource aide les entreprises internationales à traduire efficacement. Classé premier système de gestion des traductions sur G2, Memsource supporte 500+ langue, 50+ types de fichier, et 30+ machines de traduction automatique. Memsource permet à ses clients d’améliorer la qualité de la traduction tout en réduisant les coûts en utilisant sa technologie d’intelligence artificielle patentée de pointe. Elle sert des milliers de clients dans le monde, y compris des marques leaders comme Uber, Supercell, Vistaprint et Zendesk.A propos de PhrasePhrase est une plateforme de localisation de logiciels basée sur le cloud qui accélère le développement de produits digitaux multilingues. Phrase permet à des organisations de toutes tailles de passer à l’échelle supérieure et de centraliser leurs processus de traduction via l’automatisation avancée et la large gamme d’intégrations. Fondée en 2012 au cœur de Hambourg, Phrase est passée d’une petite start-up à une organisation agile et ambitieuse avec une présence à travers le monde. Phrase croît rapidement, a à l’heure actuelle plus d’un millier d’entreprises clientes dans plus de 60 pays, et fait partie de Memsource depuis 2021.A propos de CarlyleCarlyle (NASDAQ : CG) est une société d’investissement internationale avec une expertise approfondie des secteurs qui déploie du capital privé à travers trois segments business : capital-investissement international, crédit global, et solutions d’investissement globales. Avec 325 milliards de dollars de capital sous sa gestion au 31 mars 2022, l’objectif de Carlyle est d’investir judicieusement et de créer de la valeur au profit de ses investisseurs, des entreprises de son portefeuille, et des communautés dans lesquelles nous vivons et investissons. Carlyle emploie près de 1,900 personnes dans 26 bureaux à travers cinq continents. Plus d’informations sont disponibles sur www.carlyle.com Suivez Carlyle sur Twitter @OneCarlyle