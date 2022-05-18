Zenus Group Limited造網頁新科技：動態數據

近年來，由於疫情和科技發展，許多商家紛紛轉投網絡市場，開網上商店，找網頁設計公司開發專頁網頁設計已不為罕。但是在網頁設計中的設計成份已經不再創新，近年卻開發出一種新的網站設計元素：動態數據。

Zenus 顧問公司除了為客戶提供商業顧問及企業顧問服務外，還會以網頁設計公司及整App公司提供IT服務如網頁設計、專業網頁設計、開網店 、開網店平台、開網上商店、整App、SEO推廣、SEO服務、我的商家優化、Google地圖優化等。客戶若有需要使用訂單管理系統 (Invoice System) / 發票系統，Zenus也會配合用POS 機來設定POS系統，方便於工作時管理事務及訂單。” — Zenus