Zenus Group Limited造網頁新科技：動態數據
近年來，由於疫情和科技發展，許多商家紛紛轉投網絡市場，開網上商店，找網頁設計公司開發專頁網頁設計已不為罕。但是在網頁設計中的設計成份已經不再創新，近年卻開發出一種新的網站設計元素：動態數據。
Zenus 顧問公司除了為客戶提供商業顧問及企業顧問服務外，還會以網頁設計公司及整App公司提供IT服務如網頁設計、專業網頁設計、開網店 、開網店平台、開網上商店、整App、SEO推廣、SEO服務、我的商家優化、Google地圖優化等。客戶若有需要使用訂單管理系統 (Invoice System) / 發票系統，Zenus也會配合用POS 機來設定POS系統，方便於工作時管理事務及訂單。”KWUN TONG, HK, HONG KONG, May 18, 2022 /EINPresswire.com/ -- 動態數據即指即時，隨時更新的數據，這些數據大多數用於開網上商店的網頁設計上，例如有多少人正訪問網站、多少人查看這件貨品、多少人正剛下單購買產品和即時的買家反饋等等。這些數據會給到訪網站的潛在顧客一種歸屬感，有一種共同在購物的感覺促使他們下單消費的衝動。
— Zenus
將客戶視為夥伴：動態數據帶來更深互動
若想透過網頁製作動態數據將你擁有的的數據分享給客戶，讓他們成為網站的一分子，一直以來人們都知道口碑與推薦的威力。早在2012年尼爾森報告就指出92％的消費者信任他們認識的人所推薦的產品，70％的受訪者信任產品的網路評論。只是早期電子商務經營者掌握了大權，從產品的資料到評論都是以官方為準，完全掌控內容，更視口碑與評論為洪水猛獸。
但如今可不一樣了，這幾年開網上商店強調「真實數據」如：客戶的評價、客戶是否回購、客戶滿意度等資料，這些數據是消費者真正產生出的數據，經營者無法輕易造假，有很高的公信力，經營者得很重視客戶，才能得到客戶真實的回饋與評價。
除了客戶的留言與評價以外，事實上網站製作還有許多動態數據的應用，能夠引起用戶的注意與興趣，舉例來說：東森購物顯示多少人正在拜訪這個網頁，以及這個商品最近一次被購買的活動，而PChome也有類似的作法，顯示購買查看本商品者也順便逛什麼樣的產品，這些真實的資料與數據都能引發用戶的注意，從而增加他們瀏覽其他頁面的意慾，大大提升了下單率。
然而，不論是什麼樣的制度，總是會有一些正面與負面的效果。新一代的網頁設計，容許客戶評論商品、留下建議、進而獲得更多客戶的信任，產生更多交易機會，但這也表示經營者需要面對更多消費者的直言與批評，甚至可能會有惡意留言或謠言影響開網上商店的生態，不論你我都得準備這樣的趨勢。
Zenus 顧問公司除了為客戶提供商業顧問及企業顧問服務外，還會以網頁設計公司及整App公司提供IT服務如網頁設計、專業網頁設計、開網店 、開網店平台、開網上商店、整App、SEO推廣、SEO服務、我的商家優化、Google地圖優化等。客戶若有需要使用訂單管理系統 (Invoice System) / 發票系統，Zenus也會配合用POS 機來設定POS系統，方便於工作時管理事務及訂單。
Zenus擁有最具規模的資助顧問團隊。多年來，資深的顧問公司根據不同企業的發展方向制定最適合的資助策略方針。我們以誠信的態度對待每一個客戶。首先，先了解客戶的發展需要及其生意的模式，為企業進行深入評估，從而製定一個最合適的申請策略。
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