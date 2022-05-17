香港網上花店MOON FLORIST呈獻不同國家系列的花束
Moon Florist推出國際花束系列，希望以花束緩解香港人渴望外出旅遊的心情。
Moon Florist的新興概念網上訂花花店於2015年面世，為愛花人士、花藝師及業餘人士帶來種類繁多而獨特的鮮花。我們是香港最具規模的鮮花進口商之一，掌握不同國家優良和時令的鮮花種類供應，每日將最好質量的鮮花新鮮運送到港。我們以嶄新時尚概念，製作多款小巧、實惠的新鮮花束，無論家居與辦公室同樣適宜。”KWUN TONG, HK, HONG KONG, May 17, 2022 /EINPresswire.com/ -- 香港網上花店Moon Florist最新推出國家系列花束，主題作品包括香港、荷蘭、英國、法國、日本、意大利、泰國等，以國家或城市作為設計靈感題材的藝術型花束，並配合自家設計的國家花紙，創造出全新花藝造型，希望藉此將不同國家的特色風情透過花束向疫情期間為不能外出遊玩的人們傳達。
— Moon Florist
專業網上花店平台
Moon Florist作為一間香港網上花店，致力為顧客在不同喜慶日子或各種活動場合提供高質素和精緻優雅的花束產品。專業花店團隊會從各地採購最新鮮和一級的當季花材，每朵花卉及莖葉的造型都經過人手精心挑選及處理，儘量保留每朵花材的自然原貌，以精心巧手打造出瑰麗迷人的花束產品。
推出國際花束品牌
由於這場疫情的關係，很多市民也不能外出去旅遊，大部份時間要留在家減少與公衆的接觸。Moon Florist為了解除市民外地旅遊之念，決定推出自家設計的不同國家主題花紙，配合特色的花，造出與別不同的花藝，給顧客一種身在其中的感覺。這種的花藝應用於生日花束、母親節花束、畢業花束、求婚花束等，我們還提供送花服務，以最新鮮及完美的花束呈送給致愛的人。
Moon Florist
Moon Florist Limited
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