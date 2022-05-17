Moon Florist 推出Yedpay網上支付服務
Moon Florist 提供Yedpay支付服務，讓客人自由自在網站上在購買求婚花束，生日花束等，向最愛的人表達愛意。
Moon Florist的新興概念網上訂花花店於2015年面世，為愛花人士、花藝師及業餘人士帶來種類繁多而獨特的鮮花。我們是香港最具規模的鮮花進口商之一，掌握不同國家優良和時令的鮮花種類供應，每日將最好質量的鮮花新鮮運送到港。我們以嶄新時尚概念，製作多款小巧、實惠的新鮮花束，無論家居與辦公室同樣適宜。”KWUN TONG, HK, HONG KONG, May 17, 2022 /EINPresswire.com/ -- Moon Florist 是一間香港網上花店，一站式為香港本地客户提供網上買花及送花服務，讓客人在足不出户的情況下，在網上也可以選購鮮花花束，並提供優質的送貨服務，將客人所訂購的花束送給心愛之人的手上。
— Moon Florist
推出Yedpay服務支持客人使用政府消費券
Moon Florist 為配合政府最新推出的一萬元的消費券政策，以及方便客户使用不同電子支付平台進行消費，即將會推出Yedpay服務。Yedpay服務推出後，客户在訂花時可使用微信支付，支付寶及信用卡等不同電子支付平台進行付款，使整個訂購的流程變得更加方便快捷。減少繁複的訂購流程後，不少客户在疫情期間透過網上買花向親朋好友表達掛念之情及互相打氣。Yedpay服務除了支持訂花服務外，也支持在網上報讀個人化花藝班，讓客人在疫情期間可以舒解一下緊張的抗疫情緒。
推出個人化花藝班
Moon Florist 在疫情期間推出個人化花藝班。個人化花藝班由專業的花藝師教授，一班約為二至六人。Moon Florist 希望在困難的抗疫期間，花藝班能夠使參加者得到一絲喘氣的空間。個人化花藝班因應參加者的花藝經驗和期望，度身定制不同的教學，也會在不同的節日前推出一些應節的花藝班。
剛剛過去的母親節期間，Moon Florist 為花藝班預備不少應節的鮮花花束，如康乃馨花束，百合花束，玫瑰花束等，花藝師利用這些鮮花向學員們教授不同的技巧，最後這些鮮花化作為母親節花束，讓學員們作為母親節禮物送給最愛的母親。Moon Florist 也為接下來的畢業季節做好準備，預備了一些熱門的鮮花花束，如滿天星花束，向日葵花束，太陽花花束等，讓學員除了班上學習花藝技巧外，也可為他們即將畢業的親朋好友送上一份獨一無二的畢業花束，以此寄托著他們的祝福。除了一些節日外，Moon Florist 也會為一些求婚男士安排度身設計的花藝班，讓他們可以親身制作獨一無二的求婚花束，如99支紅玫瑰等，以此可以向心愛之人表達和其一生一世的承諾；也為學員提供生日花束制作的花藝班，讓他們可以親身制作親友好友喜愛的花束，在他們的生日中送上一份獨特的祝福。
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