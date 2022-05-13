联芯通助力PLC-IoT产业应用，推广芯片互联互通

杭州联芯通半导体有限公司（简称联芯通）在智光云学堂中发表「PLC芯片产业及互联互通机制简介」，并在智光云沙龙中与华为共同参与讨论「PLC全屋户联规范升级后的意义及走向国际化」，联芯通身为PLC芯片设计、制造公司，期许能经由推广PLC芯片的应用、助力引领区建设。

联芯通积极参与SILA-PLC工作组并担任PLC芯片互连互通芯片起草人，主要就是想解决早期PLC芯片不符合国际标准通信协议（如IEEE1901协议），使得系统厂商对接困难，不同厂家生产的HPLC芯片无法进行互联互通的问题。进而透过SILA整合上中下游产业链，让终端厂家可以在安装PLC产品时简单操作、快速配网，以大规模普及PLC-IoT产品应用。” — 联芯通半导体营销副总裁杨立