Senate Bill 284 Printer's Number 1578
PENNSYLVANIA, April 11 - CONSULTATION WITH THE SOLAR ENERGY INDUSTRY, DEVELOP A
PROVISIONAL STANDARD FORM FOR A DECOMMISSIONING PLAN AND
FINANCIAL ASSURANCE TO BE FILED WITH THE COUNTY RECORDER OF
DEEDS IN ACCORDANCE WITH THIS CHAPTER. IN ORDER TO FACILITATE
THE PROMPT IMPLEMENTATION OF THIS CHAPTER, REGULATIONS
PROMULGATED TO DEVELOP A PROVISIONAL STANDARD FORM UNDER THIS
PARAGRAPH SHALL BE DEEMED TEMPORARY REGULATIONS. TEMPORARY
REGULATIONS PROMULGATED UNDER THIS PARAGRAPH SHALL NOT BE
SUBJECT TO ANY OF THE FOLLOWING:
(I) SECTION 612 OF THE ACT OF APRIL 9, 1929
(P.L.177, NO.175), KNOWN AS THE ADMINISTRATIVE CODE OF
1929.
(II) SECTIONS 201, 202, 203, 204 AND 205 OF THE ACT
OF JULY 31, 1968 (P.L.769, NO.240), REFERRED TO AS THE
COMMONWEALTH DOCUMENTS LAW.
(III) SECTIONS 204(B) AND 301(10) OF THE ACT OF
OCTOBER 15, 1980 (P.L.950, NO.164), KNOWN AS THE
COMMONWEALTH ATTORNEYS ACT.
(IV) THE ACT OF JUNE 25, 1982 (P.L.633, NO.181),
KNOWN AS THE REGULATORY REVIEW ACT.
(2) AFTER THE PROMULGATION OF THE TEMPORARY REGULATIONS
UNDER PARAGRAPH (1), THE DEPARTMENT SHALL, BY REGULATION AND
IN CONSULTATION WITH THE SOLAR ENERGY INDUSTRY, DEVELOP A
FINAL STANDARD FORM FOR A DECOMMISSIONING PLAN AND FINANCIAL
ASSURANCE TO BE FILED WITH THE COUNTY RECORDER OF DEEDS IN
ACCORDANCE WITH THIS CHAPTER. THE TEMPORARY REGULATIONS UNDER
PARAGRAPH (1) SHALL EXPIRE UPON THE PROMULGATION OF THE FINAL
REGULATIONS UNDER THIS PARAGRAPH, OR TWO YEARS AFTER THE
EFFECTIVE DATE OF THIS SECTION, WHICHEVER IS LATER.
(B) CONTENTS.--THE PROVISIONAL STANDARD FORM AND FINAL
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