Senate Bill 146 Printer's Number 1888
PENNSYLVANIA, July 11 - AND ALL RECEIPTS OF APPROPRIATIONS FROM THE COMMONWEALTH,
AUTHORIZING THE COMMONWEALTH TO ISSUE TAX ANTICIPATION NOTES
TO DEFRAY CURRENT EXPENSES, IMPLEMENTING THE PROVISIONS OF
SECTION 7(A) OF ARTICLE VIII OF THE CONSTITUTION OF
PENNSYLVANIA AUTHORIZING AND RESTRICTING THE INCURRING OF
CERTAIN DEBT AND IMPOSING PENALTIES; AFFECTING EVERY
DEPARTMENT, BOARD, COMMISSION, AND OFFICER OF THE STATE
GOVERNMENT, EVERY POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE, AND
CERTAIN OFFICERS OF SUCH SUBDIVISIONS, EVERY PERSON,
ASSOCIATION, AND CORPORATION REQUIRED TO PAY, ASSESS, OR
COLLECT TAXES, OR TO MAKE RETURNS OR REPORTS UNDER THE LAWS
IMPOSING TAXES FOR STATE PURPOSES, OR TO PAY LICENSE FEES OR
OTHER MONEYS TO THE COMMONWEALTH, OR ANY AGENCY THEREOF,
EVERY STATE DEPOSITORY AND EVERY DEBTOR OR CREDITOR OF THE
COMMONWEALTH," IN EMERGENCY COVID-19 RESPONSE, PROVIDING FOR
EXTENSION OF USE OF CERTAIN FUNDS; IN CHILD CARE STAFF
RECRUITMENT AND RETENTION PROGRAM, FURTHER PROVIDING FOR
CHILD CARE STAFF RECRUITMENT AND RETENTION PROGRAM; IN
CIGARETTE SALES AND LICENSING, FURTHER PROVIDING FOR
DEFINITIONS AND PROVIDING FOR ALLOWABLE MODE OF OPERATIONS
FOR LICENSED CIGARETTE STAMPING AGENTS; IN JOINT UNDERWRITING
ASSOCIATION, FURTHER PROVIDING FOR FUND TRANSFERS; PROVIDING
FOR FOOD PROCESSING RESIDUALS; IN FINANCIALLY DISTRESSED
MUNICIPALITIES, FURTHER PROVIDING FOR FINANCIAL RECOVERY; IN
OIL AND GAS WELLS, FURTHER PROVIDING FOR OIL AND GAS LEASE
FUND AND PROVIDING FOR DEEP WELLS AND UTICA SHALE PERMITS AND
FOR WELL PLUGGING; PROVIDING FOR MANUFACTURING AND INVESTMENT
TAX CREDIT, FOR INNOVATE IN PA 2.0 TAX CREDIT AND FOR DESIGN
BUILD BEST VALUE; IN HUMAN SERVICES, FURTHER PROVIDING FOR
MEDICAL ASSISTANCE PAYMENTS FOR INSTITUTIONAL CARE, FOR
RESIDENT CARE AND RELATED COSTS AND FOR LIFE PROGRAM AND
PROVIDING FOR TRANSITION TO CHIP-ENABLED ACCESS CARDS, FOR
MEDICAL ASSISTANCE REENTRY PROGRAM, FOR CHILDREN'S TRUST FUND
AND FOR MEDICAL ASSISTANCE PHARMACY SERVICES; IN ADDITIONAL
KEYSTONE OPPORTUNITY EXPANSION ZONES, PROVIDING FOR
ADDITIONAL ZONE FOR SHIPBUILDING AND FOR ADDITIONAL ZONES;
PROVIDING FOR RESIDENTIAL REVITALIZATION KEYSTONE OPPORTUNITY
ZONES AND FOR VIOLENT INCIDENT CLEARANCE AND TECHNOLOGICAL
INVESTIGATIVE METHODS; IN SPECIAL FUNDS, FURTHER PROVIDING
FOR FUNDING AND FOR PENNSYLVANIA CONVENTION CENTER; IN
ADDITIONAL SPECIAL FUNDS AND RESTRICTED ACCOUNTS, PROVIDING
FOR VETERANS' TRUST FUND BOARD AND FURTHER PROVIDING FOR
ESTABLISHMENT OF SPECIAL FUND AND ACCOUNT, FOR USE OF FUND
AND FOR DISTRIBUTIONS FROM PENNSYLVANIA RACE HORSE
DEVELOPMENT FUND; IN ADDITIONAL SPECIAL FUNDS AND RESTRICTED
ACCOUNTS, FURTHER PROVIDING FOR DEPOSITS AND PROVIDING FOR
PROFESSIONAL LICENSURE AUGMENTATION ACCOUNT; IN GENERAL
BUDGET IMPLEMENTATION, FURTHER PROVIDING FOR EXECUTIVE
OFFICES, FOR DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FOR DEPARTMENT OF
CORRECTIONS, FOR DEPARTMENT OF LABOR AND INDUSTRY AND FOR
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, PROVIDING FOR PENNSYLVANIA
EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY AND FURTHER PROVIDING FOR
COMMONWEALTH FINANCING AUTHORITY, FOR FEDERAL AND
COMMONWEALTH USE OF FOREST LAND, FOR MULTIMODAL
TRANSPORTATION FUND, FOR SCHOOL SAFETY AND SECURITY FUND, FOR
STATE GAMING FUND, FOR STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM
RESTRICTED ACCOUNT AND FOR PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES'
RETIREMENT SYSTEM RESTRICTED ACCOUNT; IN RETIREMENT,
PROVIDING FOR 2026 SPECIAL AD HOC MUNICIPAL POLICE AND
FIREFIGHTER POSTRETIREMENT ADJUSTMENT, FOR SUPPLEMENTAL
20250SB0146PN1888 - 8 -
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