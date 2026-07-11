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Senate Bill 146 Printer's Number 1888

PENNSYLVANIA, July 11 - AND ALL RECEIPTS OF APPROPRIATIONS FROM THE COMMONWEALTH,

AUTHORIZING THE COMMONWEALTH TO ISSUE TAX ANTICIPATION NOTES

TO DEFRAY CURRENT EXPENSES, IMPLEMENTING THE PROVISIONS OF

SECTION 7(A) OF ARTICLE VIII OF THE CONSTITUTION OF

PENNSYLVANIA AUTHORIZING AND RESTRICTING THE INCURRING OF

CERTAIN DEBT AND IMPOSING PENALTIES; AFFECTING EVERY

DEPARTMENT, BOARD, COMMISSION, AND OFFICER OF THE STATE

GOVERNMENT, EVERY POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE, AND

CERTAIN OFFICERS OF SUCH SUBDIVISIONS, EVERY PERSON,

ASSOCIATION, AND CORPORATION REQUIRED TO PAY, ASSESS, OR

COLLECT TAXES, OR TO MAKE RETURNS OR REPORTS UNDER THE LAWS

IMPOSING TAXES FOR STATE PURPOSES, OR TO PAY LICENSE FEES OR

OTHER MONEYS TO THE COMMONWEALTH, OR ANY AGENCY THEREOF,

EVERY STATE DEPOSITORY AND EVERY DEBTOR OR CREDITOR OF THE

COMMONWEALTH," IN EMERGENCY COVID-19 RESPONSE, PROVIDING FOR

EXTENSION OF USE OF CERTAIN FUNDS; IN CHILD CARE STAFF

RECRUITMENT AND RETENTION PROGRAM, FURTHER PROVIDING FOR

CHILD CARE STAFF RECRUITMENT AND RETENTION PROGRAM; IN

CIGARETTE SALES AND LICENSING, FURTHER PROVIDING FOR

DEFINITIONS AND PROVIDING FOR ALLOWABLE MODE OF OPERATIONS

FOR LICENSED CIGARETTE STAMPING AGENTS; IN JOINT UNDERWRITING

ASSOCIATION, FURTHER PROVIDING FOR FUND TRANSFERS; PROVIDING

FOR FOOD PROCESSING RESIDUALS; IN FINANCIALLY DISTRESSED

MUNICIPALITIES, FURTHER PROVIDING FOR FINANCIAL RECOVERY; IN

OIL AND GAS WELLS, FURTHER PROVIDING FOR OIL AND GAS LEASE

FUND AND PROVIDING FOR DEEP WELLS AND UTICA SHALE PERMITS AND

FOR WELL PLUGGING; PROVIDING FOR MANUFACTURING AND INVESTMENT

TAX CREDIT, FOR INNOVATE IN PA 2.0 TAX CREDIT AND FOR DESIGN

BUILD BEST VALUE; IN HUMAN SERVICES, FURTHER PROVIDING FOR

MEDICAL ASSISTANCE PAYMENTS FOR INSTITUTIONAL CARE, FOR

RESIDENT CARE AND RELATED COSTS AND FOR LIFE PROGRAM AND

PROVIDING FOR TRANSITION TO CHIP-ENABLED ACCESS CARDS, FOR

MEDICAL ASSISTANCE REENTRY PROGRAM, FOR CHILDREN'S TRUST FUND

AND FOR MEDICAL ASSISTANCE PHARMACY SERVICES; IN ADDITIONAL

KEYSTONE OPPORTUNITY EXPANSION ZONES, PROVIDING FOR

ADDITIONAL ZONE FOR SHIPBUILDING AND FOR ADDITIONAL ZONES;

PROVIDING FOR RESIDENTIAL REVITALIZATION KEYSTONE OPPORTUNITY

ZONES AND FOR VIOLENT INCIDENT CLEARANCE AND TECHNOLOGICAL

INVESTIGATIVE METHODS; IN SPECIAL FUNDS, FURTHER PROVIDING

FOR FUNDING AND FOR PENNSYLVANIA CONVENTION CENTER; IN

ADDITIONAL SPECIAL FUNDS AND RESTRICTED ACCOUNTS, PROVIDING

FOR VETERANS' TRUST FUND BOARD AND FURTHER PROVIDING FOR

ESTABLISHMENT OF SPECIAL FUND AND ACCOUNT, FOR USE OF FUND

AND FOR DISTRIBUTIONS FROM PENNSYLVANIA RACE HORSE

DEVELOPMENT FUND; IN ADDITIONAL SPECIAL FUNDS AND RESTRICTED

ACCOUNTS, FURTHER PROVIDING FOR DEPOSITS AND PROVIDING FOR

PROFESSIONAL LICENSURE AUGMENTATION ACCOUNT; IN GENERAL

BUDGET IMPLEMENTATION, FURTHER PROVIDING FOR EXECUTIVE

OFFICES, FOR DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FOR DEPARTMENT OF

CORRECTIONS, FOR DEPARTMENT OF LABOR AND INDUSTRY AND FOR

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, PROVIDING FOR PENNSYLVANIA

EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY AND FURTHER PROVIDING FOR

COMMONWEALTH FINANCING AUTHORITY, FOR FEDERAL AND

COMMONWEALTH USE OF FOREST LAND, FOR MULTIMODAL

TRANSPORTATION FUND, FOR SCHOOL SAFETY AND SECURITY FUND, FOR

STATE GAMING FUND, FOR STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM

RESTRICTED ACCOUNT AND FOR PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES'

RETIREMENT SYSTEM RESTRICTED ACCOUNT; IN RETIREMENT,

PROVIDING FOR 2026 SPECIAL AD HOC MUNICIPAL POLICE AND

FIREFIGHTER POSTRETIREMENT ADJUSTMENT, FOR SUPPLEMENTAL

20250SB0146PN1888 - 8 -

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