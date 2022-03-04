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تزايد عدد المدن المهتمة بالحصول على ريل باص

RAILBUS a state-of-the-art Vehicle

RAILBUS a state-of-the-art Vehicle

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, March 5, 2022 /EINPresswire.com/ -- أبدت أكثر من 10 مدن في أفريقيا وشرق أسيا رغبتها في التفاوض لتنفيذ مشروع ريل باص لما يمثله من حل جذري لمشكلة المواصلات والإزدحام المروري بإضافة إلى مساهمته في التنمية المستدامة وتغيير الوجه الحضاري لكل مدينة


توجد حاجة ماسة وطلب عالي لنظام نقل عام مستدام قليل التكلفة لحل مشكلة المواصلات التي يعاني منها الملايين في العديد من المدن والمساعدة في النمو الإقتصادي و ولذلك فقد حظي ريل باص بإهتمام ورغبة المسؤولين الحكوميين والشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين في العديد من الدول.
كنظام نقل صديق للبيئة يعمل بالطاقة الشمسية سيساعد ريل باص على تحسين البيئة الحياتية لملايين الأشخاص في العديد من المدن المأهولة وستكون مساهمته في تقليل إنبعاثات الكربون موضع تقدير
توفر مركبات ريل باص سعة نقل عالية ، على الرغم من صغر حجمها بسبب سهولة وسرعة حركتها ، ويمكن لـريل باص تقليص وقت تنقل للركاب إلى الربع مقارنة بخدمات الحافلات والمترو وبسعات أعلى ، وبتكلفة تشغيل أقل.

شركة ريل باص RAILBUS Inc مسجلة في ولاية ديلاوير في الولايات المتحدة وسيتم إفتتاح مقر ومعرض للشركة في دبي.

Ahmed Saad
RAILBUS INC.
+1 302 725 3185
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تزايد عدد المدن المهتمة بالحصول على ريل باص

Distribution channels: Automotive Industry, Banking, Finance & Investment Industry, Business & Economy, Companies, Environment


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