嘉吉和泰华宣布将在 2022 年亚洲未来食品大赛上颁发两个特别奖项

两个奖项的获奖者将在 2022 年 6 月 6 日这一周举办的亚洲未来食品大赛上公布

SINGAPORE, February 9, 2022 / EINPresswire.com / -- 嘉吉和泰华宣布将在 2022 年亚洲未来食品大赛上颁发两个特别奖项两个奖项的获奖者将在 2022 年 6 月 6 日这一周举办的亚洲未来食品大赛上公布2022 年 1 月 10 日，亚洲未来食品大赛（FFA）宣布将在今年如期举办，并正式启动10万美元的亚洲未来食品奖的申请。 自大赛创办以来，FFA扮演了合作的催化剂，加速了农业食品科技领域企业家的工作。 为了进一步实现未来食品的创新，FFA很高兴能够支持两个合作伙伴——嘉吉和泰华——颁发两个冠名奖项。嘉吉良食奖在全球人口快速增长的背景下，迫在眉睫的挑战不仅是提供足够的食物，更是生产健康、营养和可持续的食物。当人们意识到气候变化的严峻、同时生活日益富裕、并更加关注健康，消费者们越来越关注食物选择对自己身体和环境的影响。 人们开始寻求有益健康的食物和环境友好的食物。植物/替代蛋白质、增强免疫力的食品、天然和有机成分的热度持续增长，印证了有意识消费的大趋势。作为一家致力于用安全、负责任和可持续的方式滋养世界的公司，嘉吉自豪地宣布将向一家初创企业颁发“嘉吉良食奖”。 获胜的初创公司将用食品创新为生产、人类、和/或地球带来积极影响。 获胜者将获得实地或实验室的生产试点，与内部专家接触，并与其所在地区的嘉吉创新中心合作的机会。嘉吉还将安排专业的项目负责人协助他们充分利用企业的资源和奖项的优势。嘉吉亚太区主席兼全球企业战略负责人 Marcel Smits 先生表示：“嘉吉很高兴连续第二年作为冠名合作伙伴加入亚洲未来食品大赛，并颁发一个新奖项，以鼓励创业者用创新和科技的力量满足不断变化的消费需求。 亚洲是全球经济增长的中心，也是一个极具影响力的消费地区，健康、营养和保健等主题将在未来很长一段时间内持续地渗透到人们的食物选择和生产方式中。作为回应，我们期待与嘉吉良奖获得者和其它志同道合的公司合作，实现突破性的食品解决方案，以安全、负责任和可持续的方式滋养世界。”泰华循环生物经济奖多年来，关于地球命运的悲观预测引发了一个问题——甚至让很多人形成了一个信念——保护地球和发展经济是否相互排斥。 对于泰华，一个真实的挑战和机遇是重新审视如何从浪费的边流中提取新的价值，为循环生物经济做出贡献。通过构建闭环的生物经济并将这些好处扩展到农业社区，泰华证明了环境保护和经济增长之间可以存在平衡。泰华将推出第一代木薯基生物塑料 RoseEco，以创造新的、负担得起的和可扩展的解决方案，努力实现整体循环经济。 为了进一步向气候友好型经济转型，泰华还将赞助“泰华循环生物经济奖”，专注于生物质生物加工和生物产品这两个关键领域。泰华还将提供帮助农民实现这一目标的咨询服务。该奖项的获得者将重新利用生物质，转化其为有用或有价值的产品。获胜者将得到泰华的全力支持，以落地其产品应用的开发和试点。他们还将有机会接触泰华强大的战略和专业研发团队，在产品验证后进一步协助他们制定进入市场的战略。“在过去的几年里，泰华一直在大力投资建设我们的农学研究、农场开发、研发和数据分析方面的能力，以建立从农场到货架的强大和创新的价值链。在农业生物技术平台和泰华创投（Thai Wah Ventures）之外，我们新平台RoseEco的推出让我们更坚定地为构建循环经济的解决方案而努力。 我们很高兴能与其他创新合作伙伴、初创公司和创造者联手，助力推动东南亚的净零之旅。”泰华首席执行官何仁华先生说。嘉吉和泰华都将根据各自的标准，从亚洲未来食品大奖的申请者名单中选择最终的获奖者。两个奖项将在今年的大赛上与价值 10万美元的亚洲未来食品奖一起公布。FFA2022将于今年6月6日一周举行，包括为期1天的线下会议和为期3天的线上会议。该奖项申请现于 https://futurefoodasia.com/ffa2022/ 开放，截止日期2022年4 月 1 日。关于ID 资本ID 资本是一家总部位于新加坡的投资公司，专注于亚太地区的农业科技与食品科技领域。ID 资本是亚太地区农业食品行业的先驱，其2016年推出的亚洲未来食品平台（Future Food Asia）促进了该地区的产业生态系统。它的投资理论基于这样一个事实：在这个不断增长的领域，亚太地区是高增长和高风险的焦点。ID 资本也是新加坡创业资本（Startup SG Equity）农业食品科技领域的指定合作伙伴。进一步了解或咨询，请邮件联系ffaa@idcapital.com.sg 或steven.zhang@idcapital.cn 。关于嘉吉嘉吉在全球70个国家拥有15.5万名员工，他们每天不懈的工作力求践行其企业目标，也即以安全、负责任和可持续的方式滋养整个世界。每天，嘉吉连接着农民和市场，顾客和原料，以及人、动物和他们赖以生存的食物。嘉吉结合155年的经验与前沿的技术和见解，成为125多个国家的食品、农业、金融和工业客户可信赖的合作伙伴。嘉吉正在共同建设一个更强大、可持续的农业未来。关于泰华成立于1947年，泰华集团作为东南亚领先的食品农业企业之一，目前已经在5个国家和超过15个地点开展业务。以其从农场到货架的创新和可持续发展为核心愿景，公司在B2B淀粉和淀粉相关产品（例如粉条、粉丝、木薯淀粉和改性淀粉）领域保持领先。公司的核心优势在于深度研发、农场供应链战略、运营能力、以及全球营销网络。更多信息请访问 www.thaiwah.com