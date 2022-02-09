СНОВА ПРОБЛЕМА ДЕТОНАЦИИ ДВС?

Моторное масло BIZOL Green Oil+

LSPI вреден для двигателя, и его последствия могут быть катастрофическими. Как предотвратить LSPI? Используйте правильное моторное масло!

BERLIN, DEUTSCHLAND, February 9, 2022 /EINPresswire.com/ -- Что такое LSPI? Как происходит LSPI?

Большинство водителей старшего поколения, а также те, кто занимается автоспортом, хорошо знакомы с явлением детонации двигателя. Однако благодаря постоянному совершенствованию конструкции двигателя и оснащению бортовой системы управления, риск детонации был фактически исключен; поэтому многие, возможно, никогда не слышали об этом.

К сожалению, старые уроки, похоже, были забыты, и стремление к экономии топлива вызвало рост моды на уменьшение размеров и форсирование двигателей. В результате детонация двигателя вернулась с новым научным названием: LSPI или Low-Speed Pre-ignition. Что такое LSPI?

Low-Speed Pre-ignition (Низкоскоростное предварительное зажигание) - это незапланированное и непредсказуемое преждевременное сгорание топливно-воздушной смеси в камере сгорания, возникающее прежде всего при низких оборотах, высокой нагрузке и в начале ускорения. Характерным шумом LSPI является сильный и громкий стук, похожий на стук двигателя, только гораздо сильнее. Он возникает случайным образом и трудно воспроизводим. LSPI вреден для двигателя, и его последствия могут быть совершенно катастрофическими: треснувшие поршни и свечи зажигания, поврежденные кольца и посадочные поверхности колец, погнутые шатуны, разрушенные шатунные вкладыши - вот лишь некоторые из них.

Как возникает LSPI?

В двигателе внутреннего сгорания с системой искрового зажигания топливно-воздушная смесь должна воспламениться в точный момент 4-тактного цикла, чтобы двигатель работал правильно. Воспламенение происходит при помощи свечи зажигания. Это опережение зажигания может контролироваться и дает время процессу сгорания для развития пикового давления в нужный момент для достижения максимальной эффективности двигателя. Детонация возникает, когда смесь воспламеняется, тогда когда она не должна воспламеняться, или когда она случайно взрывается вместо того, чтобы гореть нормально. Резкий скачок давления в цилиндре во время удара создает характерный звук детонации.

Как предотвратить LSPI? Используйте правильное моторное масло!

В последние годы ученые добились большого прогресса в наблюдении и понимании феномена LSPI. Сегодня можно сказать, что существует множество факторов, вызывающих LSPI. Помимо конструкции двигателя, на возникновение LSPI влияют высокое давление в цилиндре при увеличении мощности двигателя, некачественный бензин и обедненная воздушно-топливная смесь, а также некачественные моторные масла. Поэтому производители масел следят за текущими достижениями в понимании LSPI и своевременно адаптируют передовые методы в рецептурах своих продуктов, в которых четко указано, что они помогают предотвратить LSPI.

Поэтому выбор правильного моторного масла является ключевым моментом. Масло, обеспечивающее высочайшую чистоту двигателя – и не только это – идеально защищающее от износа, обеспечивающее исключительно прочную смазывающую пленку и обеспечивающее превосходную экономию топлива – только тогда оно способно противостоять LSPI. Например, BIZOL Green Oil+ является одним из первых на рынке продуктов с защитой от LSPI. Инновационная технология присадок в продуктах Green Oil + заметно снижает риск LSPI.

Являясь немецким производителем моторных масел, высокоэффективных присадок и продуктов для ухода за авто, BIZOL поддерживает выдающиеся стандарты качества немецких производителей автомобилей, которые высоко ценятся во всем мире.

Являясь немецким производителем моторных масел, высокоэффективных присадок и продуктов для ухода за авто, BIZOL поддерживает выдающиеся стандарты качества немецких производителей автомобилей, которые высоко ценятся во всем мире.

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