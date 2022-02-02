亚利桑那州立大学在临床前研究开始投入使用MR SOLUTIONS 的超高场9.4T 无冷却剂MR成像系统
来自英国吉尔福德市的MR Solutions公司最近在美国亚利桑那州坦佩市的亚利桑那州立大学（ASU）安装一台全新干磁体9.4T MRI 系统。该系统具有可变磁场性能，能工作于7T和3T不同场强状态。此扫描仪将有ASU BioSciences Core管理，用于支持ASU的医学影像研究，可以对组织微环境进行早期检测。
我们是无冷却剂的高场MRI系统推向市场的先驱。在MR Solutions, 我们始终坚信创新才是真正能为科研界带来实惠的唯一途径。凭借我们在干磁体方面的独有技术，MR Solutions已经成为无冷却剂高场MR的市场领导者。”GUILDFORD, UNITED KINGDOM, February 2, 2022 /EINPresswire.com/ -- 来自英国吉尔福德市的MR Solutions公司最近在美国亚利桑那州坦佩市的亚利桑那州立大学（ASU）安装一台全新干磁体9.4T MRI 系统。该系统具有可变磁场性能，能工作于7T和3T不同场强状态。此扫描仪将有ASU BioSciences Core管理，用于支持ASU的医学影像研究，可以对组织微环境进行早期检测，为个性化医疗设计新的解决方案，并培养下一代成像领导者。
— MR Solutions首席执行官Nicky Doughty 指出
该超高场MR系统安装在ASU的坦佩校区。此系统采用了MR Solutions研发的无冷却剂，超导干磁体的独特技术，可以不需要任何液氦或液氮来进行磁体冷却。不同于传统的重型湿磁体技术采用液氦冷却运行并需要配备失超管，这独特的技术优势在于可以提供非常紧凑轻巧的整体系统设计。由于在射频干扰（噪声）方面上的自屏蔽特性及非常小的边缘场（即5高斯线），这种开创性的创新设计使得该扫描仪可以安装在狭小空间内和其他实验室设备附近。该9.4T磁体还具有可变磁场能力，可以在3T、7T和9.4T不同场强模式下运行。
这些开创性的多功能成像技术能在组织微环境研究中提供丰富的软组织对比，为ASU在神经学，肿瘤学和糖尿病早期检测研究提供帮助。
亚利桑那州立大学生物与医学系统工程学校副教授Vikram Kodibagkar评论道：“MR Solutions多可变场Powerscan MRI系统将满足亚利桑那州立大学在最先进的临床前MR设备方面的迫切需求，并加速大学和附近地区的科学家们在神经学科，癌症，组织工程，代谢和新药研发领域的前沿基础研究和转化。”
“MR Solutions的干磁体9.4T系统将为ASU研究团队在各种科研应用中带来巨大赋能，例如此系统的可变场特性可以大大辅助在临床和临床前之间的转化医学成像研究，此外9.4T也与实时同步PET/MR成像系统兼容。” ，MR Solutions市场销售总监Fabrice Chaumard补充到。
MR Solutions首席执行官Nicky Doughty 指出： “我们是无冷却剂的高场MRI系统推向市场的先驱。在MR Solutions, 我们始终坚信创新才是真正能为科研界带来实惠的唯一途径。凭借我们在干磁体方面的独有技术，MR Solutions已经成为无冷却剂高场MR的市场领导者。”
总部位于英国的MR Solutions公司，有超过36年的业内经验，在全球范围内已销售并安装包含磁共振谱仪在内的2000多台仪器。凭借其在2016年和2019年的技术创新，以及在2017年国际贸易中的突出业绩，MR Solutions三度获得享有盛誉的英国女王企业奖。MR Solutions不仅在美国设有办事处，并在全球范围所有主要中心提供技术支持。
Fabrice Chaumard
MR SOLUTIONS Group
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