亚利桑那州立大学在临床前研究开始投入使用MR SOLUTIONS 的超高场9.4T 无冷却剂MR成像系统

Jason Steel, Sr. Director, Biosciences Core and Vikram Kodibagkar, Associate Professor, SBHSE

来自英国吉尔福德市的MR Solutions公司最近在美国亚利桑那州坦佩市的亚利桑那州立大学（ASU）安装一台全新干磁体9.4T MRI 系统。该系统具有可变磁场性能，能工作于7T和3T不同场强状态。此扫描仪将有ASU BioSciences Core管理，用于支持ASU的医学影像研究，可以对组织微环境进行早期检测。

我们是无冷却剂的高场MRI系统推向市场的先驱。在MR Solutions, 我们始终坚信创新才是真正能为科研界带来实惠的唯一途径。凭借我们在干磁体方面的独有技术，MR Solutions已经成为无冷却剂高场MR的市场领导者。” — MR Solutions首席执行官Nicky Doughty 指出