Die Arizona State University beginnt mit der Arbeit an einem kryogenfreien 9.4 T Bildgebungssystem von MR Solutions

Jason Steel, Sr. Director, Biosciences Core und Vikram Kodibagkar, Associate Professor, SBHSE

GUILDFORD, UNITED KINGDOM, February 1, 2022 / EINPresswire.com / -- MR Solutions , Guildford, UK, installierte kürzlich ein neues 9,4-T -MRT-System mit variablen 7T und 3 T Feldern an der Arizona State University in Tempe, Arizona. Dieser Scanner wird vom ASU BioSciences Core verwaltet, um die medizinische Bildgebungsforschung der ASU zur Früherkennung von Mikroumgebungen im Gewebe zu unterstützen, neue Lösungen für die personalisierte Medizin zu entwickeln und die nächste Generation von Führungskräften in der Bildgebung auszubilden.Der Hochfeldscanner befindet sich auf dem Tempe-Campus der ASU. Es ist ein supraleitendes, kryogenfreies System, das auf der von MR Solutions entwickelten Trockenmagnettechnologie basiert. Dieses vorklinische System benötigt für den Kühlprozess weder flüssiges Helium noch flüssigen Stickstoff. Die Technologie hat Vorteile bei der Bereitstellung von Systemen, die sehr leicht und kompakt sind, im Gegensatz zur herkömmlichen schweren Nassmagnettechnologie mit flüssigem Helium und Abschreckrohren. Dieses revolutionäre Design ermöglicht die Installation dieses Scanners in kleinen Räumen und in der Nähe anderer Laborgeräte, da es in Bezug auf HF-Störungen (Rauschen) selbstabschirmend ist und ein sehr kleines Randfeld (d. h. 5-Gauss-Linie) hat. Der 9,4-T-Magnet hat eine variable Feldfähigkeit, die es ihm ermöglicht, im Dauermodus bei Feldstärken von 3 T, 7 T und 9,4 T zu arbeiten.Diese bahnbrechende und vielseitige Technologie wird es der ASU ermöglichen, die Früherkennung von Krankheitszuständen in der Neurologie, Onkologie und Diabetes weiterzuentwickeln, indem Weichgewebekontraste in Gewebemikroumgebungen bereitgestellt wird.Das “Mehrfeld-MRT-Powerscan” System von MR Solutions wird einen kritischen Bedarf an einer hochmodernen vorklinischen MRT-Einrichtung an der ASU decken und die Spitzenforschung in den Bereichen Grundlagen und Translation, Neurowissenschaften, Krebs, Gewebezüchtung, Stoffwechsel sowie die Entdeckung neuer Arzneimittel für Wissenschaftler an der ASU und der Region beschleunigen“, sagt Vikram Kodibagkar, außerordentlicher Professor an der School of Biological and Health System Engineering der ASU.„Der 9,4-T-Trockenmagnet von MR Solutions wird für das ASU-Team bei verschiedenen Anwendungen wie der translationalen Bildgebung zwischen Klinik und Vorklinik mit variablen Feldfähigkeiten von großem Vorteil sein. Der 9,4-T-Trockenmagnet ist auch mit der simultanen PET/MR-Bildgebung kompatibel“, sagte Fabrice Chaumard, Vertrieb und Marketing bei MR Solutions. “Nicky Doughty, CEO von MR Solutions, sagte: „Wir gehören zu den Pionieren, die kryogenfreie Hochfeld-MRT Technology auf den Markt gebracht hat. Bei MR Solutions sind wir der Ansicht, dass Innovation der einzige Weg ist, die der Forschungsgemeinschaft echte Vorteile bringen kann. Mit seiner exklusiven Trockenmagnet-Technologie ist MR Solutions zum Marktführer für kryogenfreie Hochfeld-MR geworden.“MR Solutions mit Sitz in Großbritannien verfügt über mehr als 36 Jahre Erfahrung und mehr als 2.000 Installationen, einschließlich dem Verkauf von Spektrometern auf der ganzen Welt. MR Solutions hält den renommierten Queen’s Award for Enterprise Award, den sie 2016 und 2019 für Innovation und 2017 für internationalen Handel erhielt. MR Solutions hat Niederlassungen in den USA und bietet technischen Support in allen wichtigen Zentren.