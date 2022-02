L'université d’Arizona utilise avec une IRM de 9.4T sans cryogène de chez MR Solutions pour la recherche préclinique

Jason Steel, Sr. Director, Biosciences Core and Vikram Kodibagkar, Associate Professor, SBHSE

MR Solutions, Guildford, Royaume-Uni, a récemment un système pour l’imagerie par résonnance magnétique à 9.4T disposant de champs variables à 7T et 3T

Le 9.4T est également compatible avec l'imagerie TEP/IRM en simultanée” — Fabrice Chaumard, Directeur des Ventes et du marketing chez MR Solutions

GUILDFORD, UNITED KINGDOM, February 4, 2022 / EINPresswire.com / -- MR Solutions , Guildford, Royaume-Uni, a récemment installé à Tempe, Université d’état d’ Arizona un système pour l’imagerie par résonnance magnétique à 9.4T disposant de champs variables à 7T et 3T. Ce scanner sera géré par l'ASU BioSciences Core pour soutenir la recherche en imagerie médicale dans la détection précoce du microenvironnement tissulaire, de concevoir de nouvelles solutions pour la médecine personnalisée mais également de former la prochaine génération de responsable en imagerie.Le scanner à haut champ est hébergé sur le campus de Tempe de l'ASU. Il s'agit d'un aimant supraconducteur sans cryogène basé sur la technologie des aimants secs développée par la société MR Solutions. Ce système préclinique ne nécessite pas hélium liquide ou d’azote liquide pour le refroidissement. La technologie présente l'avantage de fournir des systèmes très légers et compacts, contrairement à la technologie traditionnelle nécéssitant dl’hélium liquide et des aimants lourds ainsi que des lignes de quench. Cette conception révolutionnaire permet à ce scanner d'être installé dans de petits espaces, à proximité d'autres équipements du laboratoire. Il est auto-protégé contre les interférences RF (bruit) et a une ligne de 5 gauss très réduite. L'aimant 9,4T a également une capacité de champ variable qui lui permet de fonctionner en mode persistant à des intensités de champ de 3T, 7T et 9,4T.Cette technologie pionnière et polyvalente permettra à ASU de continuer à développer la détection précoce des maladies en neurologie, oncologie et diabète en fournissant un contraste exceptionnel dans les tissus mous et les microenvironnements tissulaires.« Le système d'IRM multifonctionnalités de chez MR Solutions répondra aux besoins critiques d'une IRM préclinique de pointe au sein de l'ASU et accélérera la recherche fondamentale et translationnelle dans les neurosciences, le cancer, l'ingénierie tissulaire, le métabolisme et les médicaments. Cette IRML sera disponible pour les scientifiques de l'ASU et de la région », a déclaré Vikram Kodibagkar, professeur agrégé à l'École d'ingénierie des systèmes biologiques et de santé de l'ASU."L'aimant sec de 9.4T de chez MR Solutions sera un grand avantage pour l'équipe ASU pour diverses applications telles que l'imagerie translationnelle entre le clinique et le préclinique avec ses capacités de champ variable. De plus le 9.4T est également compatible avec l'imagerie TEP/IRM en simultanée", a déclaré Fabrice Chaumard, Directeur des Ventes et du marketing chez MR Solutions ».Nicky Doughty, PDG de MR Solutions, a déclaré : « Nous sommes parmi les pionniers qui ont mis sur le marché des IRM à haut champ et sans cryogène. Chez MR Solutions, nous considérons que l'innovation est la seule voie qui peut apporter de réels avantages à la recherche. Grâce à sa technologie exclusive de l’aimant sec, MR Solutions est devenu le leader du marché de l’IRM sans cryogène à haut champ.MR Solutions, basée au Royaume-Uni, a plus de 36 ans d'expérience et plus de 2 000 installations à travers le monde. MR Solutions détient de nombreuses récompenses dans les domaines de l’innovation. MR Solutions possède également des bureaux aux États-Unis et un support technique couvrant le monde.