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声优歌手Machico的新单曲《ENISHI》1月12日（周三）发售！ 歌曲已上架各大配信平台

ENISHI

TOKYO, JAPAN, January 12, 2022 /EINPresswire.com/ -- 声优歌手Machico于1月12日（周三）发售了新单曲《ENISHI》，本作品同时上架Spotify、Apple Music等各流媒和音乐下载网站。
这是时隔大约两年以Machico名义发售的单曲，作词是ミズノゲンキ，作曲和编曲是由睦月周平创作的有东洋风的乐曲《ENISHI》，B面是由森由里子作词，由BiSH的音乐制作人松隈ケンタ作曲的《向こう見ずFORWARD》，以及两首歌各自的伴奏也收录在其中。

另外，《ENISHI》作为好评放送中的电视动画《天元灵心记》的片头主题曲正在放送中。
配合着动漫一起听Machico的歌曲吧。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◆发售情报
2022年1月12日（周三）发售
电视动画《天元灵心记》片头主题曲《ENISHI》
歌唱：Machico
COCC-17921　￥1,430 (不含税价格日元 ￥1,300)

＜CD收录内容＞
1. ENISHI
电视动画《天元灵心记》片头主题曲
作词：ミズノゲンキ　作曲编曲：睦月周平
2.向こう見ずFORWARD
作词：森 由里子　作曲编曲：松隈ケンタ
3.ENISHI(off vocal ver.)
4.向こう見ずFORWARD(off vocal ver.)

◆配信链接
Netease
https://music.163.com/#/album?id=137917552

◆《ENISHI》歌词影片已公开
https://youtu.be/tJdOOfQXqsU

◆电视动漫『天元灵心记』

【动漫官网】https://gensou-sangokushi.com/
【官方Twitter】@gensou_3gokushi　

◆演出消息
　「Machico 10th Anniversary Live～Trajectory～」
日時：2022年5月22日（周日）
会場：昭和女子大学人見記念講堂（東京）

◆Machico（まちこ）PROFILE
Artist Photo.jpg
3月25日生于广岛县吴市。在籍ホリプロインターナショナル。
◆官方Twitter　＠MachicoOfficial
◆官方Instagram @machico_3s25
◆官网　http://machi.co/
◆音乐相关消息网站　https://columbia.jp/machico/
◆官方YouTube账号
https://www.youtube.com/channel/UCtUN5j4KH6DNkaZSATpSgcQ


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“ENISH” Lyric Video

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