声优歌手Machico的新单曲《ENISHI》1月12日（周三）发售！ 歌曲已上架各大配信平台
EINPresswire.com/ -- 声优歌手Machico于1月12日（周三）发售了新单曲《ENISHI》，本作品同时上架Spotify、Apple Music等各流媒和音乐下载网站。
这是时隔大约两年以Machico名义发售的单曲，作词是ミズノゲンキ，作曲和编曲是由睦月周平创作的有东洋风的乐曲《ENISHI》，B面是由森由里子作词，由BiSH的音乐制作人松隈ケンタ作曲的《向こう見ずFORWARD》，以及两首歌各自的伴奏也收录在其中。
另外，《ENISHI》作为好评放送中的电视动画《天元灵心记》的片头主题曲正在放送中。
配合着动漫一起听Machico的歌曲吧。
◆发售情报
2022年1月12日（周三）发售
电视动画《天元灵心记》片头主题曲《ENISHI》
歌唱：Machico
COCC-17921 ￥1,430 (不含税价格日元 ￥1,300)
＜CD收录内容＞
1. ENISHI
电视动画《天元灵心记》片头主题曲
作词：ミズノゲンキ 作曲编曲：睦月周平
2.向こう見ずFORWARD
作词：森 由里子 作曲编曲：松隈ケンタ
3.ENISHI(off vocal ver.)
4.向こう見ずFORWARD(off vocal ver.)
◆配信链接
Netease
https://music.163.com/#/album?id=137917552
◆《ENISHI》歌词影片已公开
https://youtu.be/tJdOOfQXqsU
◆电视动漫『天元灵心记』
【动漫官网】https://gensou-sangokushi.com/
【官方Twitter】@gensou_3gokushi
◆演出消息
「Machico 10th Anniversary Live～Trajectory～」
日時：2022年5月22日（周日）
会場：昭和女子大学人見記念講堂（東京）
◆Machico（まちこ）PROFILE
Artist Photo.jpg
3月25日生于广岛县吴市。在籍ホリプロインターナショナル。
◆官方Twitter ＠MachicoOfficial
◆官方Instagram @machico_3s25
◆官网 http://machi.co/
◆音乐相关消息网站 https://columbia.jp/machico/
◆官方YouTube账号
https://www.youtube.com/channel/UCtUN5j4KH6DNkaZSATpSgcQ
©2021 USERJOY Technology CO.,LTD./「幻想三国志」制作委员会版权所有
Nippon Columbia Co., Ltd
这是时隔大约两年以Machico名义发售的单曲，作词是ミズノゲンキ，作曲和编曲是由睦月周平创作的有东洋风的乐曲《ENISHI》，B面是由森由里子作词，由BiSH的音乐制作人松隈ケンタ作曲的《向こう見ずFORWARD》，以及两首歌各自的伴奏也收录在其中。
另外，《ENISHI》作为好评放送中的电视动画《天元灵心记》的片头主题曲正在放送中。
配合着动漫一起听Machico的歌曲吧。
◆发售情报
2022年1月12日（周三）发售
电视动画《天元灵心记》片头主题曲《ENISHI》
歌唱：Machico
COCC-17921 ￥1,430 (不含税价格日元 ￥1,300)
＜CD收录内容＞
1. ENISHI
电视动画《天元灵心记》片头主题曲
作词：ミズノゲンキ 作曲编曲：睦月周平
2.向こう見ずFORWARD
作词：森 由里子 作曲编曲：松隈ケンタ
3.ENISHI(off vocal ver.)
4.向こう見ずFORWARD(off vocal ver.)
◆配信链接
Netease
https://music.163.com/#/album?id=137917552
◆《ENISHI》歌词影片已公开
https://youtu.be/tJdOOfQXqsU
◆电视动漫『天元灵心记』
【动漫官网】https://gensou-sangokushi.com/
【官方Twitter】@gensou_3gokushi
◆演出消息
「Machico 10th Anniversary Live～Trajectory～」
日時：2022年5月22日（周日）
会場：昭和女子大学人見記念講堂（東京）
◆Machico（まちこ）PROFILE
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3月25日生于广岛县吴市。在籍ホリプロインターナショナル。
◆官方Twitter ＠MachicoOfficial
◆官方Instagram @machico_3s25
◆官网 http://machi.co/
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+81 3-5982-6796
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“ENISH” Lyric Video