Москва подарила стрит-арт-объекты Дубаю
EINPresswire.com/ -- Российские художники создали работы в стиле современного искусства, стрит-арта и граффити на одной из главных пешеходных зон в Дубае. Все работы объединены общей темой «Дубай и Москва: динамика перемен, взгляд в будущее».
«Москва и Дубай – это два динамично развивающихся мегаполиса мира, которые устремили свой взор в будущее, в сторону развития инноваций и IT-технологий, городской среды и сделали ее комфортной для жителей», – сказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черёмин. «Зная о мощной объединяющей силе творчества, мы хотим приобщить жителей ОАЭ и гостей ЭКСПО-2020 к современному искусству Москвы».
В реализации арт-концепции приняли участие Миша MOST, Оля INEY, Владимир REN GRAUN, Сергей FAS, Алексей CE и Данила SHOZY. Они использовали конструкции в виде разнообразных геометрических форм для нанесения рисунков. Молодые авторы работали в разных стилях и использовали аэрозольные баллоны, кисти и краски. В общей сложности они создали 7 конструкций, формы которых варьировались от треугольной до ромбовидной.
«Всю работу можно условно разделить на две части. Одна рассказывает о движущей силе города, о внедряемых современных технологиях и инновациях, а другая – о том, что служит базисом для его развития. Конечно, это, в первую очередь, люди, затем непрекращающаяся динамика строительства новых городских объектов и уличного искусства», – прокомментировал Сергей FAS.
Готовые арт-объекты Москва подарила городу Дубай в рамках проведения тематической недели «Дни Москвы» в ОАЭ. Программа мероприятий предусматривает работу в рамках «Экспо» и направлена на развитие внешнеэкономического, инвестиционного и культурного сотрудничества Москвы с партнерами из ОАЭ.
Пресс-служба
«Москва и Дубай – это два динамично развивающихся мегаполиса мира, которые устремили свой взор в будущее, в сторону развития инноваций и IT-технологий, городской среды и сделали ее комфортной для жителей», – сказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черёмин. «Зная о мощной объединяющей силе творчества, мы хотим приобщить жителей ОАЭ и гостей ЭКСПО-2020 к современному искусству Москвы».
В реализации арт-концепции приняли участие Миша MOST, Оля INEY, Владимир REN GRAUN, Сергей FAS, Алексей CE и Данила SHOZY. Они использовали конструкции в виде разнообразных геометрических форм для нанесения рисунков. Молодые авторы работали в разных стилях и использовали аэрозольные баллоны, кисти и краски. В общей сложности они создали 7 конструкций, формы которых варьировались от треугольной до ромбовидной.
«Всю работу можно условно разделить на две части. Одна рассказывает о движущей силе города, о внедряемых современных технологиях и инновациях, а другая – о том, что служит базисом для его развития. Конечно, это, в первую очередь, люди, затем непрекращающаяся динамика строительства новых городских объектов и уличного искусства», – прокомментировал Сергей FAS.
Готовые арт-объекты Москва подарила городу Дубай в рамках проведения тематической недели «Дни Москвы» в ОАЭ. Программа мероприятий предусматривает работу в рамках «Экспо» и направлена на развитие внешнеэкономического, инвестиционного и культурного сотрудничества Москвы с партнерами из ОАЭ.
Пресс-служба
ДВМС Москвы
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