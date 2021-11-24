濎通加入台灣先進車用技術發展協會，共同開發電動車商機
濎通GreenPHY晶片受邀於TADA舉辦研討會中展出
濎通的GreenPHY SoC 和線路驅動器與市場現有解決方案對測通過 (EVCC, SECC)。其中EVCC（Electric Vehicle Communication Controller）晶片方案通過車規AEC-Q100 Grade 2品質測試，SECC（Supply Equipment Communication Controller）晶片方案通過工業等級測試。”新竹, 台灣, November 24, 2021 /EINPresswire.com/ -- 新竹，台灣 – 2021年11月24日 –為促進智慧車供應鏈與汽車行業進行跨業合作，並與新創廠商共同開發新商機，台灣先進車用技術發展協會（TADA）等單位在11月23日主辦「全球智慧車風潮下台灣產業的新契機」研討會暨新創展示活動，濎通科技股份有限公司身為TADA協會新創會員，受邀展出符合 HomePlug® GreenPHY 標準與CCS電動汽車充電系統通訊協定ISO15118-3的高速電力線通信晶片等產品，獲得熱烈詢問。
— 濎通資深副總陳曉鵬博士
濎通資深副總陳曉鵬博士表示濎通的GreenPHY SoC 和線路驅動器與市場現有解決方案對測通過 (EVCC, SECC)。其中EVCC（Electric Vehicle Communication Controller）晶片方案通過車規AEC-Q100 Grade 2品質測試，SECC（Supply Equipment Communication Controller）晶片方案通過工業等級測試。現已與歐洲、亞洲和美國之ODM/OEM廠商完成現場驗證測試，並批量出貨至歐洲和亞洲客戶，具備穩定互通性與軟硬體可靠性高等優勢。
濎通同時也展出GreenPHY 嗅探器（sniffer），可監聽並解密所有PLC L2 封包，方便進行系統驗證、監控和調試；亦可監控 IEC61851 CP 信號；Wireshark工具可用於ISO15118消息解析和系統狀態監控，可快速校準待測模組的輸出功率譜。GreenPHY 嗅探器有助於客戶產品研發，有效縮短產品導入週期。
汽車產業正處於產品革命與產業轉型的時期，由力積電黃崇仁董事長擔任主要發起人，邀請友達光電、和碩聯合，以及台灣車聯網產業協會等企業與公協會，共同籌劃成立「台灣先進車用技術發展協會」（TADA）。TADA協會成立主要目的包括協助ICT產業界與產、官、學、研資源整合，建立資通訊產業平台，促進跨業合作，整合相關產品及技術，以創造更大的產業效益，一同開創新客戶及新市場。
此次研討會邀請到恩智浦半導體、凌華科技、康舒科技、勤崴國際、行競科技、TÜV NORD Taiwan等車用電子產業專家，分享智慧車應用趨勢等議題，探討台灣產業如何進入智慧車市場並切入電動車與充電基礎設施生態系。
關於濎通科技股份有限公司
濎通科技是一家長距離、大規模、自動組網的物聯網通信晶片與軟體設計公司，為智慧能源、智慧城市、智慧住宅、智慧傳感市場應用提供了高可靠、低成本、低功耗的無線Wi-SUN、Homeplug AV & GreenPHY、HPLC、G3-PLC，無線有線融合雙模通信方案，目標成為廣域大規模物聯網通訊晶片與組網軟體解決方案的領航者。
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