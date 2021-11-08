"تراست يور ووتر" تعلن عن تكنولوجيا جديدة لمعالجة المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة

تم تطوير نظام معالجة المياه الجديد خلال 3 سنوات، ليستهدف قطاع الفندقة تعتمد الشركة على المهندسين الكيميائيين الخبراء لتصميم أنظمة وحلول فريدة لمعالجة الميا

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 8, 2021 / EINPresswire.com / -- دبي، نوفمبر 2021: أعلنت اليوم شركة "تراست يور ووتر"، الشركة الإماراتية المتخصصة في تقديم حلول تنقية المياه، عن توفر أنظمة لمعالجة المياه في السوق الآن. يأتي هذا الإعلان بعد المرحلة التجريبية التي قامت بها الشركة، حيث أجرت "تراست يور ووتر" اختبارات صارمة لتحسين أداء المنتج ومواصفاته وجودته.ومن أوائل من تبنوا نظام معالجة المياه المتطور فندق جميرا السعديات في أبو ظبي و"جيه ايه ذا ريزورت " في دبي.تم افتتاح "تراست يور ووتر" من قبل السيد محمد قرقاش بالتعاون مع الخبراء الدوليين لورنزو سالين وإنريكو زانتشي، وتهدف إلى خلق عالم مستدام من خلال نشر حلول متقدمة لمعالجة المياه وزيادة توفير مياه الشرب النقية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة مع تقليل الأثر البيئي. يقع المقر الرئيسي لشركة "تراست يور ووتر" في دبي، وقد استعانت بموظفين خبراء ومهندسين كيميائيين يتمتعون بمعرفة شاملة بتنقية ومعالجة المياه.وفي هذا السياق صرح محمد قرقاش، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة تراست يور ووتر، قائلاً: "يعد توافر مياه الشرب النظيفة والعذبة مصدر قلق كبير في الوقت الحالي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. تبحث السلطات الحكومية بشكل متزايد عن مصادر المياه وحلولمبتكرة لتنقيتها وتوزيعها محليًا من أجل تقليل التكلفة وتقليل البصمة الكربونية. يأتي إطلاق تراست يور ووتر في الوقت المناسب. وأنا على ثقة تامة بأن نظام تنقية المياه المتطور لدينا جاهز لإحداث ثورة في السوق. نسعى دائماً إلى منح عملائنا الفرصة لتجربة خدماتنا واختبارها قبل أن يستثمروا معنا بالكامل. مع بدء عملياتنا في الدولة، فإن هدفنا الأولي هو قطاع الفندقة الذي نعتقد أنه سيستفيد أكثر من حلولنا الجديدة"خلال حفل الإطلاق الذي أقيم مؤخراً في "جيه ايه ذا ريزورت"، قام فريق "تراست يور ووتر" بعرض طريقة عمل محطة التوزيع المركزية الخاصة بهم في الفنادق. تم تصميم هذا النظام لمعالجة مياه البلدية المحلية، وقد استغرق تصميمة ثلاث سنوات، ويمكنه الآن ترشيح المياه وتنقيتها وتطهيرها على النحو الأمثل عن طريق إزالة الشوائب والبكتريا - مما يجعل المياه مناسبة لتعبئتها في عبوات زجاجية معقمة وتوضع في غرف الفنادق.كما عرض الفريق أول محطة تعبئة مركزية في دولة الإمارات العربية المتحدة تم تركيبها للفنادق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى معايير النظافة والسلامة المعتمدة والشهادات والاعتمادات الممنوحة للشركة من "ISO" و "CE" وهيئة كهرباء ومياه دبي، المنطقة الحرة بأبو ظبي والخطة الاستشارية لنظام المياه (وراس) وغيرها.من جانبه صرح لورنزو سالين، الشريك المؤسس ومدير المبيعات لدى تراست يور ووتر، قائلاً: نحن واثقون من إمكاناتنا وهذا هو سبب حرصنا على المشاركة في المبادرة الخضراء المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة. من خلال توفير منتجات وأنظمة مخصصة للعملاء بناءً على تفضيلاتهم ومتطلباتهم، نحن قادرون على مساعدتهم في توفير الكهرباء وتقليل هدر المياه وتحقيق خطط الاستدامة الخاصة بهم. نرى إمكانات هائلة في قطاع الفندقة، كما نحث أيضاً القطاعات الأخرى مثل البنايات السكنية والمنشأت التجارية والصناعية على القيام بدورهم من خلال الانضمام إلى مبادرات الاستدامة التي بدأناها وإحداث تأثير كبير على المجتمع".قال إنريكو زانتشي، الشريك المؤسس ومدير العمليات لدى تراست يور ووتر: " نحن سعداء بالاستجابة الأولية التي تلقيناها بشأن حلول معالجة المياه المتطورة. لا شك أن سوق الإمارات العربية المتحدة سوق تنافسي ويمتلك العديد من الشركات التي تقدم حلول مبتكرة، ولكن ما يميزنا هو أنه يمكننا توفير ونظام معالجة وتوزيع مخصصة ليناسب احتياجات عملائنا، مع ضمان حصولهم على الاقتراحات والنصائح الهامة من فريقنا. نشكر " جيه ايه ذا ريزورت" على إيمانهم بنا ومنحنا منصة لعرض قيمتنا الحقيقية ".تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع "جومبوك"، المؤسسة الاجتماعية الرائدة والتي تروج للحياة المستدامة والممارسات الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكجزء من هذا التعاون ستساعد المؤسسة على تحقيق الأهداف المستدامة مع " تراست يور ووتر".وقالت تاتيانا أنتونيلي أبيلا، المؤسسة والمديرة العامة لمنظمة جومبوك: "كمؤسسة اجتماعية، تهدف جومبوك إلى إحداث تغيير كبير وتأثير في مجتمعها، ولهذا السبب نحن متحمسون للغاية لوجود تراست يور ووتر كشريك لتوسيع رؤيتنا".حلول معالجة المياة من تراست يو ووتر متوفرة حالياً تجارياً، وقد نفذت عدد من سلاسل الفنادق الكبرى بالفعل نظام تراست يور ووتر في منشآتها. بمساعدة تراست يور ووتر، أصبحت الفنادق الآن قادرة على توفير المياه الخاصة بها للعملاء وبالتالي زيادة التدفقات النقدية وتوفير المزيد وتحقيق عائد على الاستثمار في غضون 9 إلى 36 شهرًا.وصرح صامويل ناجورجي، مدير الجودة في مجموعة جيه ايه ذا ريزورت: "مع تسريع جهودنا والتزامنا نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة ومقاومة للمناخ وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، نواصل تعزيز شراكتنا مع المنظمات ذات التفكير المماثل مثل "تراست يور ووتر" و "جومبوك". سيواصل "جيه ايه ذا ريزورت" الاستثمار والابتكار في حلول التكنولوجيا النظيفة مع الشركاء الذين يعملون بجد لدعم دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق اقتصاد دائري. لقد منحنا الإعلان الأخير لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المبادرات الاستراتيجية الصافية بحلول عام 2050، وهي حملة وطنية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، منصة وخارطة طريق لتعزيز تعهدنا بالاستدامة".تم قبول شركة "تراست يور ووتر"، مؤخرًا في إطار مبادرة دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي المستدامة" ، ونحن فخورون بأن مسؤولي دائرة السياحة والتسويق التجاري اعترفوا بمنتجات "تراست يور ووتر"، باعتبارها معيار محطات التعبئة المركزية داخل الإمارات العربية المتحدة.لمزيد من المعلومات ، قم بزيارة https://trustyourwater.ae/ حول تراست يور ووتر:"تراست يور ووتر" هي شركة أوروبية إماراتية، رائدة في حلول وأنظمة معالجة المياه. تلبي الشركة متطلبات واحتياجات عملائها وتوفر لهم أنظمة معالجة للمياه مخصصة حسب متطلبات كل عميل، مع إدراك الاحتياجات المختلفة لكل شريحة: السكنية، التجارية، الفندقية، الصناعية، الطبية. تمتلك الشركة فريق عمل ذو خبرة كبيرة في مجال الهندسة الكيميائية يمكنها من تقديم حلول مخصصة لمعالجة المياه تتناسب مع أي منشأة تجارية أو سكنية.