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GrillEye® Max 是一款功能强大的小巧工具，它能够监控食物，并在烹饪完成时在智能手机上通知您，无论您身在何处！ 温度决定了肉品的风味、细嫩度、水分和安全性，而 GrillEye® Max 能够以最精确的方式测量温度！

ATHENS, ATTICA, GREECE, July 23, 2021 / EINPresswire.com / -- GrillEye由顶级烧烤和烟熏温度计制造商 G&C 打造，它是全球首款烤架或烟熏炉专用的即时、超精密智能温度计。温度决定了肉品的风味、细嫩度、水分和安全性，而 GrillEyeMax 能够以最精确的方式测量温度！使用 GrillEyeMax 时，用户只需：1) 将 GrillEye® Iris 探针插入肉中2) 选择生熟度偏好一旦达到所需温度，它便会发送通知给用户：“您的食物正在等着您！”，无论用户距离烹饪地点有多远。GrillEye欢迎世界各地的每个人都来体验这个无需值守的完美烹饪世界，在这里，烹饪美味佳肴是如此简单，用户每天都能够节省时间和金钱。这就是 GrillEyeMax 这款设备的惊人之处，它让每个人既能为挚爱之人烹饪美味大餐，同时又不会错过与他们共处的珍贵时光。GrillEyeMax 建立了温度计的新标准，它在以下方面做到全球领先：• 即时，2 秒即可读出数据• 超精密，测量精度为 ±0.1°C/0.18°F，显示分辨率为 0.1• 真正的智能温度计，具有惊人的附加功能，可同时控制多达 8 个探针它需要与 GrillEyeIris 探针配套使用，这些探针• 经 FDA 认证，具有最大的安全性• 经 NIST 认证，可进行超精密测量有了 GrillEyeMax，烹饪从此告别盲猜。食品安全和美妙口感成为标准。GrillEye诚邀所有人参与 7 月 26 日的直播，我们将为您现场演示 GrillEyeMax 如何带来全新的烧烤和烟熏体验。将在 grilleye.com 上进行直播。活动的举行时间将根据网站访问者的当地时间在 grilleye.com 上公布。关于 GrillEyeGrillEye致力于让您的生活变得更加轻松。通过为全球用户开发开创性、实用、方便的产品，我们不断刷新创新的定义。立即加入我们，共同打造未来的烧烤世界！

GrillEye® Max：适用于您的烧烤或吸烟者的第一个即时和超精确智能温度计