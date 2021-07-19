碳中和助力電動車產業快速增長
濎通GreenPHY晶片獲汽車晶片產品創新獎
濎通GreenPHY SoC MSE1021/MSE1022，符合HomePlug® GreenPHY 標準，GreenPHY已成為國際電動車充電系統CCS的資料通信標準ISO15118-3（DIN70121）的基礎。”新竹, 台灣, July 19, 2021 /EINPresswire.com/ -- 2021年7月19日 –“第八屆汽車電子創新論壇”於7月15日在蘇州盛大舉辦，濎通科技股份有限公司於會中展出符合 HomePlug® GreenPHY 標準與CCS電動汽車充電系統通訊協定ISO15118-3的高速電力線通信晶片，產品經過競爭激烈的評選，從30家入圍廠商中脫穎而出，獲得TOP 10汽車晶片創新產品獎。此次“汽車電子創新論壇”與“中國積體電路設計創新大會暨 IC 應用博覽會（ICDIA）”同期舉辦，會議邀請整車、Tier 1汽車電子、車聯網、IC設計等主要企業 2,000 多人參加，濎通產品獲得熱烈詢問。
— 濎通資深副總陳曉鵬博士
濎通資深副總陳曉鵬博士表示濎通GreenPHY SoC MSE1021/MSE1022，符合HomePlug® GreenPHY 標準，GreenPHY已成為國際電動車充電系統CCS的資料通信標準ISO15118-3（DIN70121）的基礎。每一輛可快速直流充電的電動車都將需要一個滿足ISO15118標準的EVCC（Electric Vehicle Communication Controller）模組，而每一個支援快速直流充電的充電樁（包括家用充電樁）也需要一個SECC（Supply Equipment Communication Controller）模組。濎通GreenPHY晶片MSE1021與MSEX24(線路驅動器)配套可應用於充電樁端(SECC)，而MSE1022與MSEX25配套可應用於車端(EVCC)。該晶片設計滿足高輸送量、低延遲效能要求，適用於高速電力線通信（PLC）市場，包括汽車、工業和消費應用。
濎通GreenPHY 晶片符合車規AEC-Q100 grade 2測試规范及ASPICE level 1評估，並已實現量產。陳曉鵬博士進一步指出只有符合AEC-Q100 grade 2的認證才能滿足客戶對充電模組安裝在電動機或發動機室的要求。此外，濎通的GreenPHY晶片有做Tj達到145ᴼC的可靠性性測試，符合OEM/ODM最嚴苛的任務要求。同時該型晶片亦支援fast/turbo模式，為創新應用提供高頻寬，並為下一代標準制定提供借鑒。
陳曉鵬博士表示濎通保有原始研發設計團隊，為客戶提供直接有效的技術支援和優質的服務；濎通同時也提供量產測試工具，助力客戶產品研發，縮短客戶產品導入週期。濎通GreenPHY晶片已批量出貨歐洲和亞洲客戶，具備穩定互通性與軟硬體可靠性高等優勢。
當前各國皆積極推動減碳政策，中國宣示2060年實現碳中和，2030年碳達峰；歐盟將碳排放目標提到55%；美國總統拜登在今年3月底宣佈在電動車領域擬投資1740億美元，推動電動車產業鏈國產化，加大充電樁基礎設施建設，並在4月氣候峰會上喊出將在2030年減碳50%~52%。此外，隨著電池價格的逐步下降，電動汽車將在未來10年快速增長。濎通願以在HomePlug PLC產品上十多年的研發和應用經驗累積，為電動車CCS直流快充系统發展助力。
關於濎通科技股份有限公司
濎通科技是一家長距離、大規模、自動組網的物聯網通信晶片與軟體設計公司，為智慧能源、智慧城市、智慧住宅、智慧傳感市場應用提供了高可靠、低成本、低功耗的無線Wi-SUN、Homeplug AV & GreenPHY、HPLC、G3-PLC，無線有線融合雙模通信方案，目標成為廣域大規模物聯網通訊晶片與組網軟體解決方案的領航者。
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