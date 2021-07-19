碳中和助力电动车产业快速增长
联芯通GreenPHY芯片获汽车芯片创新产品奖
联芯通GreenPHY SoC MSE1021/MSE1022，符合HomePlug® GreenPHY 标准，GreenPHY已成为国际电动车充电系统CCS的数据通信标准ISO15118-3（DIN70121）的基础。”杭州市 , 浙江省, 中国, July 19, 2021 /EINPresswire.com/ -- 2021年7月19日 –“第八届汽车电子创新论坛”于7月15日在苏州盛大举办，联芯通半导体有限公司于会中展出符合 HomePlug® GreenPHY 标准与CCS电动汽车充电系统通讯协议ISO15118-3的高速电力线通信芯片，产品经过竞争激烈的评选，从30家入围厂商中脱颖而出，获得TOP 10汽车芯片创新产品奖。此次“汽车电子创新论坛”与“中国集成电路设计创新大会暨 IC 应用博览会（ICDIA）”同期举办，会议邀请整车、Tier 1汽车电子、车联网、IC设计等主要企业 2,000 多人参加，联芯通产品获得热烈询问。
— 联芯通资深副总陈晓鹏博士
联芯通资深副总陈晓鹏博士表示联芯通GreenPHY SoC MSE1021/MSE1022，符合HomePlug® GreenPHY 标准，GreenPHY已成为国际电动车充电系统CCS的数据通信标准ISO15118-3（DIN70121）的基础。每一辆可快速直流充电的电动车都将需要一个满足ISO15118标准的EVCC（Electric Vehicle Communication Controller）模块，而每一个支持快速直流充电的充电桩（包括家用充电桩）也需要一个SECC（Supply Equipment Communication Controller）模块。联芯通GreenPHY芯片MSE1021与MSEX24(线路驱动器)配套可应用于充电桩端(SECC)，而MSE1022与MSEX25配套可应用于车端(EVCC)。该芯片设计满足高吞吐量、低延迟效能要求，适用于高速电力线通信（PLC）市场，包括汽车、工业和消费应用。
联芯通GreenPHY 芯片符合车规AEC-Q100 grade 2测试规范及ASPICE level 1评估，并已实现量产。陈晓鹏博士进一步指出只有符合AEC-Q100 grade 2的认证才能满足客户对充电模块安装在电动机或发动机室的要求。此外，联芯通的GreenPHY芯片有做Tj达到145ᴼC的可靠性测试，符合OEM/ODM最严苛的任务要求。同时该型芯片亦支持fast/turbo模式，为创新应用提供高带宽，并为下一代标准制定提供借鉴。
陈晓鹏博士表示联芯通保有原始研发设计团队，为客户提供直接有效的技术支持和优质的服务；联芯通同时也提供量产测试工具，助力客户产品研发，缩短客户产品导入周期。联芯通GreenPHY芯片已批量出货欧洲和亚洲客户，具备稳定互操作性与软硬件可靠性高等优势。
当前各国皆积极推动减碳政策，中国宣示2060年实现碳中和，2030年碳达峰；欧盟将碳排放目标提到55%；美国总统拜登在今年3月底宣布在电动车领域拟投资1740亿美元，推动电动车产业链国产化，加大充电桩基础设施建设，并在4月气候峰会上喊出将在2030年减碳50%~52%。此外，随着电池价格的逐步下降，电动汽车将在未来10年快速增长。联芯通愿以在HomePlug PLC产品上十多年的研发和应用经验累积，为电动车CCS直流快充系统发展助力。
关于杭州联芯通半导体有限公司
联芯通是一家长距离、大规模、自动组网的物联网通信芯片与软件设计公司，为智能能源、智能城市、智能住宅、智能传感市场应用提供了高可靠、低成本、低功耗的无线Wi-SUN、Homeplug AV & GreenPHY、HPLC、G3-PLC，无线有线融合双模通信方案，目标成为广域大规模物联网通讯芯片与组网软件解决方案的领航者。
http://www.unicomsemi.com
吕沐勋
杭州联芯通半导体有限公司
+86 571 5625 8460
email us here