Verve Group se expande internacionalmente com o lançamento de operações no Brasil

SãO PAULO, BRAZIL, June 10, 2021 / EINPresswire.com / -- O Verve Group , uma plataforma de publicidade omnichannel privacy-first global e parte da Media and Games Invest SE, lançou operações no Brasil, nomeando Marcus Imaizumi para o cargo de Diretor América Latina como parte de sua estratégia de crescimento internacional.O Verve Group tem crescido rapidamente desde sua criação no ano passado, após as aquisições da Verve, uma plataforma de marketing mobile baseada em geolocalização, PubNative, uma ad exchange mobile global, Platform161, uma DSP de performance, e a plataforma de publicidade de vídeo e TVs conectadas (CTV) da Nexstar Digital (anteriormente conhecida como LKQD).Mais recentemente, o Verve Group deu as boas-vindas à Beemray em sua lista existente de empresas, adicionando uma plataforma de dados poderosa com recursos avançados de segmentação contextual ao pacote completo de soluções programáticas do Verve Group para anunciantes e publishers. Esta última aquisição expande a capacidade de melhorar os resultados de marketing por meio de segmentação contextual e de geolocalização de audiências globalmente. Isso também permite que os anunciantes do Verve Group segmentem públicos no desktop (e mobile web), CTV e aplicativos com base em interesses, sentimentos, palavras-chave, relevância da marca, dados demográficos e momentos em tempo real.A expansão do Verve Group no Brasil e em outros mercados da América Latina (LATAM), como México e Colômbia, significa seu compromisso em servir anunciantes, marcas e agências locais, apoiados por uma equipe experiente com um forte conhecimento do ecossistema de publicidade na região. O Verve Group está particularmente bem posicionado para oferecer suporte a anunciantes locais no Brasil, não apenas em desktops e dispositivos móveis, mas também em canais emergentes, como CTV e digital out-of-home (DOOH). As marcas podem aproveitar o acesso do Verve Group a mais de 150.000 telas DOOH em todo o mundo para interagir com os consumidores e entregar anúncios com base em gatilhos de eventos.De acordo com a eMarketer, os gastos com anúncios digitais na América Latina devem aumentar 15% em 2021, devido ao crescimento nos maiores mercados da região, Brasil e México. Esse crescimento maciço apresenta uma oportunidade promissora para os profissionais de marketing capitalizarem no boom digital e expandir seus negócios.Marcus Imaizumi traz uma vasta experiência para o mercado de tecnologia de publicidade no Brasil e América Latina, tendo trabalhado anteriormente em empresas globais líderes como Yahoo!, Sulake (Habbo Hotel), Stardoll, Innogames, Startapp e Glispa.“Estou ansioso para apresentar as soluções do Verve Group ao mercado latino-americano”, disse Marcus Imaizumi, Diretor da LATAM. “Estamos em uma boa posição para dar aos anunciantes, marcas e agências no Brasil e América Latina, acesso a inventário exclusivo, audiências globais e soluções líderes de mercado para publicidade de branding e performance, especialmente com nossa experiência em combinar insights de dados mobile com publicidade CTV e DOOH. ”“Brasil, México e Colômbia, em particular, sempre foram mercados importantes para o Verve Group. Como parte da Media and Games Invest (MGI) - controladora do Verve Group - trabalhamos com anunciantes locais há muitos anos”, disse Sameer Sondhi, Chief Revenue Officer do Verve Group. “Estamos entusiasmados em expandir ainda mais nossa presença no mercado com uma oferta omnichannel mais ampla, trazendo nosso inventário exclusivo para marcas e anunciantes locais, ao mesmo tempo em que compartilhamos nossa experiência internacional para ajudar as empresas a escalar programaticamente.”Com sede em Carlsbad, EUA, as ofertas do Verve Group incluem branding programático e campanhas de aquisição de usuários, recursos exclusivos de segmentação de audiências e suporte em todos os canais digitais. O produto mais recente do Verve Group, conhecido como ATOM (ou Anonymized Targeting on Mobile), é uma solução inovadora para segmentação anônima no celular sem comprometer a privacidade do usuário. A singularidade do ATOM está em sua capacidade de direcionar o público em seus dispositivos usando dados anônimos e contextuais. O foco do Verve Group na criação de produtos compatíveis com a privacidade é parte de sua visão estratégica para construir soluções para o ecossistema de publicidade aberta Open Internet).A plataforma de publicidade omnichannel do Verve Group conecta anunciantes, agências, marcas e publishers às pessoas em tempo real. Com uma abordagem privacy-first, o Verve Group oferece inovação em publicidade em escala com soluções programáticas full-stack em ambientes seguros para as marcas. A empresa global é um parceiro confiável de mais de 5.000 anunciantes e marcas, com conexões diretas a mais de 4.000 publishers e aplicativos em todo o mundo. O Verve Group faz parte da Media and Games Invest (MGI) e tem uma presença internacional com mais de 200 funcionários em mais de 20 escritórios em todo o mundo, abrangendo as Américas, EMEA e APAC. Saiba mais em www.verve.com Contato:press@verve.com