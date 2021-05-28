從智慧電網進軍廣域大規模物聯網，Wi-SUN專題研討會集結Wi-SUN聯盟、濎通科技等6家會員廠商盛大舉辦
從智慧電網進軍廣域大規模物聯網，Wi-SUN專題研討會集結Wi-SUN聯盟、濎通科技等6家會員廠商盛大舉辦新竹, 台灣, May 28, 2021 /EINPresswire.com/ -- 由環球表計主辦的“2021表計行業年度大會”於5月26日在中國珠海盛大舉辦，濎通科技股份有限公司聯合Wi-SUN聯盟、Silicon Labs、Arm Pelion、利爾達物聯科技、粒合信息科技等Wi-SUN會員企業，共同於會中舉辦”物聯網新生態之Wi-SUN專題研討會”，透過技術驗證與實際應用案例等面向探討Wi-SUN技術在智慧表計等公用事業領域之發展。
Wi-SUN是近年備受行業矚目的LPWAN低功耗廣域網路路成員，其技術優勢被廣泛應用在智慧電錶與智慧電網領域。Wi-SUN聯盟選擇在“2021表計行業年度大會”舉辦中國第一場實體Wi-SUN專題研討會，視為其從智慧電網進軍廣域大規模物聯網的起手式。5家會員企業以Wi-SUN聯盟名義聯合參展，於會中展出各種透過Wi-SUN FAN認證的產品，包括晶片、模組、智慧電錶、以及物聯網平台，顯現Wi-SUN聯盟已具備完整的生態體系。
濎通科技行銷副總楊立於研討會中發表《Wi-SUN低功耗物聯網晶片方案》專題演講，詳細解說Wi-SUN聯盟與Wi-SUN網路應用優勢、Wi-SUN物聯網應用場景與案例，以及Wi-SUN雙模與G3-PLC雙模產品。
楊立指出，Wi-SUN技術特色主要有二，一個是Mesh網狀網路，這使得Wi-SUN可以進行長距離傳輸且具備自動組網與自動修復功能；其二是具備主動亂數跳頻，由於Wi-SUN使用的是Sub-GHz頻段，一般在此頻段會受較多的雜訊干擾，但由於Wi-SUN具備主動亂數跳頻機制，可以使其訊號在受到雜訊干擾時主動選擇其他較乾淨的頻段進行資訊傳輸，有效降低組網時間。
楊立表示濎通的Wi-SUN晶片VC7300在1,000個節點組網規模下，6級跳頻組網約20分鐘，單級組網只需10分鐘，具有可視網路拓撲，雲端管理容易，具備企業級資訊安全防護。VC7300在用戶端之應用目前已實現支持多達3,000個以上節點的網狀網路組網，不僅有Mesh網狀網路功能，還可以穿過地下室和金屬障礙物進行傳輸，兼具IPv6、雙向通訊、遠端升級等優勢。
在5G浪潮推波助瀾下帶動各種物聯網應用需求大幅增長，濎通已在智慧電錶、智慧路燈、光伏發電廠、智慧低配電櫃等領域上陸續建立成功應用案例。
楊立最後提到目前許多物聯網通訊網路還是採用傳統的星狀網路架構，無法兼顧距離與速度，為了滿足更多元的物聯網應用需求，濎通進一步推出RF + PLC雙模方案，能有效融合無線傳輸與電力線通訊技術，解決傳統長距離傳輸與速率難兼顧的問題，優化應用體驗。
關於濎通科技股份有限公司
濎通科技是一家長距離、大規模、自動組網的物聯網通信晶片與軟體設計公司，為智慧能源、智慧城市、智慧住宅、智慧傳感市場應用提供了高可靠、低成本、低功耗的無線Wi-SUN、Homeplug AV & GreenPHY、HPLC、G3-PLC，無線有線融合雙模通信方案，目標成為廣域大規模物聯網通訊晶片與組網軟體解決方案的領航者。
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關於Wi-SUN 聯盟
Wi-SUN聯盟成立於2012年，是一個由業界公司組成的全球非營利性組織。Wi-SUN聯盟的發展願景乃是基於網狀網路通訊協定IEEE 802.15.4g技術規範，通過測試和認證計畫提供強大的產品連線性，發展Wi-SUN生態系統，實現智慧城市和智慧公用通信網路的互通性。
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