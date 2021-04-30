منتجعات دومز تعيّن إكوم للاستشارات بصفتها وكالة تمثيل المبيعات والتسويق الرائدة في الشرق الأوسط
تتعاون منتجعات دومز للضيافة الفاخرة في اليونان، وهي شريك استراتيجي لماريوت إنترناشيونال، وشركة إكوم للاستشارات في عمليات المبيعات والتسويق في الشرق الأوسطدبي, الإمارات العربية المتحدة , May 1, 2021 /EINPresswire.com/ -- أعلنت مجموعة منتجعات دومز وإكوم للاستشارات عن بدء شراكتهما اعتبارًا من مارس 2021. ووفقًا لهذه المهمة، فإن إكوم للاستشارات مسؤولة عن جميع عمليات المبيعات والتسويق لمنتجعات دومز في الشرق الأوسط. ستقوم إكوم للاستشارات بتوسيع تواجد منتجعات دومز في سوق الرفاهية الفاخرة عبر 10 دول في الشرق الأوسط وثلاثة قطاعات أعمال رئيسية مع التركيز بشكل خاص على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
بعد فترة طويلة من تحديات السفر بسبب القيود التي تسببت بها جائحة كورونا، تفتح اليونان أبوابها أخيرًا أمام السياح الدوليين اعتبارًا من 14 مايو. ستبدأ منتجعات دومز في الترحيب بضيوفها في جميع منتجعاتها الخمسة الفاخرة والأصيلة والراقية. بالنسبة للضيوف المسافرين من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر، فإن شركة إكوم للاستشارات مع استراتيجية مبيعات وتسويق سَلسة، تأخذ مهمة تقديم أفضل عروض العطلات لعشاق أسلوب الحياة الفخمة والمسافرين الفاخرين في دول مجلس التعاون الخليجي.
كمجموعة مختارة من المنتجعات الفريدة، تقدم منتجعات دومز خدمات ضيافة راقية في وجهات مختارة ذات تاريخ غني سيترك لضيوفها ذكريات فريدة وجديرة بالاهتمام. تتكون المجموعة حاليًا من خمس منتجعات تقع في جزر كورفو وكريت. كل منتجع يحمل علامة تجارية مشتركة تحت العلامات التجارية الدولية لماريوت (أوتوغراف كوليكشن أو لاكشري كوليكشن)
دومز اوف ايلوندا, أوتوغراف كوليكشن
يقع فندق دومز اوف ايلوندا، أوتوغراف كوليكشن الحائز على العديد من الجوائز في شرق جزيرة كريت، ويقدم أجنحة وفيلات فقط تم تجديدها بالكامل مؤخرًا ومثالية لكل من الأزواج والعائلات. يقع المنتجع على شاطئ رملي طبيعي خاص، مقابل جزيرة سبينالونجا المحمية من قبل منظمة اليونسكو. يجمع ملتقى الهواء الطلق بالمنتجع "ذا كور" تجارب الفن والتصميم والموضة والصحة وفن الطهي للبالغين والأطفال.
دومز نوروز هانيا، أوتوغراف كوليكشن
يقع دومز نوروز هانيا، أوتوغراف كوليكشن المخصص للبالغين فقط في غرب كريت، وهو اختيار المسافرين العالميين في العصر الجديد. مثالي للأزواج أو الأصدقاء الذين يسافرون معًا. تعتبر مدينة هانيا في جزيرة كريت بديلاً عالميًا لميكونوس وإيبيزا من قبل الضيوف الذين يسافرون باستمرار ويقدم مجموعة متنوعة من خيارات التنزه الأنيقة. تتميز جميع الغرف والأجنحة بتصميم حديث، وتحتوي على مسابح خارجية مُدفأة أو جاكوزي. تقدم دومز نوروز هانيا، خيارات مختلفة لضيوفها سواء كانوا يرغبون في الاستمتاع بإقامة نابضة بالحياة أو هادئة.
دومز اوف كورفو ، أوتوغراف كوليكشن
يقع فندق دومز اوف كورفو، أوتوغراف كوليكشن في جزيرة كورفو، وسط الطبيعة البكر في البحر الأيوني، وهو الأحدث في المجموعة، وهو عبارة عن جنة خضراء مورقة تجمع الضيافة اليونانية الأصيلة مع الإقامة المعاصرة. تشتهر كورفو بين العائلات الملكية في دول مجلس التعاون الخليجي بمياهها الصافية، والأرستقراطية، وخصوصيتها، ومزيجها الفينتياني واليوناني من الهندسة المعمارية والثقافات. يقع الفندق مباشرة على شاطئ البحر ويأتي مع شاطئ خاص مع حمامات سباحة مغرية تكمل الأجواء السماوية. في المنتجع، تأتي الأناقة من مواد طبيعية وبأشكال مهدئة. تم تصميم دومز اوف كورفو لتوفير الراحة للعائلات والأزواج الراقيين مع مناطق مخصصة للعائلات. يوفر السبا المعاصر ومجموعة متنوعة من الحانات والمطاعم خيارات كافية للضيوف للاستمتاع بإقامة طويلة دون تكرار.
دومز زين هانيا، منتجع لاكشري كوليكشن، كريت
يقع هذا الجزء من الجزيرة في غرب كريت ويشتهر بنمط الحياة الاجتماعي النابض بالحياة والشواطئ البيضاء شبه الاستوائية. بعد فترة وجيزة من افتتاحه في عام 2019، أصبح المنتجع المفضل لدى مصوري السفر بأسلوبه الذي لا مثيل له وشخصيته التي لا مثيل لها. مُنحت جائزة “سليبر أهيد” للمنتجع. الهندسة المعمارية للمنتجع هي قرية عصرية وحلم بسيط للمسافر الذكي! مناسبة لكل من العائلات والأزواج الرومانسيين، وتم تصميم المناطق العامة بأسلوب معماري مريح مع مساحات اجتماعية مفتوحة، في حين أن الغرف الترابية المصنوعة يدويًا هادئة وعضوية وحميمة.
منتجع دومز ميرامارى،لاكشري كوليكشن ، كورفو
يقع دومز ميرامارى، لاكشري كوليكشن، كورفو في جزيرة كورفو، وهو منتجع مذهل على الواجهة البحرية للبالغين فقط يوفر تجربة إجازة راقية حقًا. يجذب منتجع دومز ميرامارى النبلاء الجدد في العالم. يقدم يختًا فاخرًا للمناسبات الخاصة، وينقل إلى مدينة كورفو القديمة، وهي منطقة محمية من قبل اليونسكو. يعد المنتجع أحد أشهر المنتجعات في اليونان حيث كان هذا المكان موطنًا لعائلة أوناسيس في الستينيات وخضع مؤخرًا لعملية تجديد بملايين الجنيه الإسترليني. استضاف المنتجع العديد من المشاهير وأعضاء العائلة المالكة من جميع أنحاء العالم. تم بناء الفندق بأكمله على شاطئ البحر مباشرةً، ويأتي مع منطقة لكبار الشخصيات، تقع على بعد خطوات فقط من الماء، مما يضمن الخصوصية الكاملة والخدمة الفاخرة الراقية. الكونسيرج الخاص وخدمة كبير الخدم والطهاة الخاصين، ليست سوى عدد قليل من الخدمات المخصصة لكبار الشخصيات التي تأتي مع هذا المنتجع.
نبذة عن منتجعات دومز
منتجعات دومز هي من بين مجموعات الضيافة الفاخرة الأسرع نموًا في اليونان. تتألف المجموعة من دومز اوف ايلوندا، أوتوغراف كوليكشن الأسطوري و دومز نوروز هانيا، أوتوغراف كوليكشن و دومز اوف كورفو، أوتوغراف كوليكشن و دومز ميرامارى، أحد منتجعات لاكشري كولكشن، و دومز زين هانيا، منتجع لاكشري كولكشن، كريت. تجمع منتجعات دومز بين الضيافة اليونانية الأصيلة ومعايير المنتجعات الدولية وتقدم تجارب مميزة للمسافر المتميز. تم تطوير منتجعات دومز في وجهات مميزة واحتضان بيئاتها المحلية في كل جانب ممكن، من التجارب المحلية إلى تصميم الفنادق والمشاركة المجتمعية. جميع المنتجعات فريدة من نوعها وحائزة على جوائز لتصميمها المتطور وعروضها السكنية وخدماتها المرتفعة. اعتبارًا من عام 2022، ستتم إضافة 4 فنادق جديدة إلى محفظة المجموعة في اليونان وواحد في البرتغال وواحد في إسبانيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.domesresorts.com
وفي هذا السياق قال مانوس فاتزولاس ، مدير المبيعات والتسويق في منتجعات دومز: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة إكوم للاستشارات من أجل تطوير منتجعات دومز في دول مجلس التعاون الخليجي. نحن العلامة التجارية الفاخرة الأسرع نموًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط ونقوم بتطوير فنادقنا مع مراعاة الاحتياجات المحددة للمسافر من الشرق الأوسط. من الفيلات ذات المسابح الخاصة والمجالس الفاخرة إلى المجمعات الفاخرة الكاملة المتاحة للاستخدام الخاص وخدمات الكونسيرج والطهاة الخاصين والمزيد. نتطلع إلى الترحيب بضيوفنا الكرام".
كما أضاف محمد عبد الخالق، المدير العام لشركة إكوم للاستشارات: "نحن سعداء بشراكتنا مع منتجعات دومز وتمثيل هذه العلامة التجارية الفاخرة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي. سيسمح تعاوننا لمنتجعات دومز بالوصول بشكل فعال إلى واحدة من أسرع المناطق توليداً للسياحة الخارجية في العالم من خلال ممارسات التمثيل الفعالة لضمان التواجد والأنشطة في السوق جنبًا إلى جنب مع تحقيق الإيرادات المرجوة ".
نبذة عن إكوم للاستشارات
إكوم للاستشارات هي شركة استشارات ديناميكية متخصصة في مساعدة منظمات السفر والسياحة على تعظيم إمكاناتها وأرباحها من خلال الحلول والتطبيقات المبتكرة. تفخر إكوم للاستشارات بمساعدة عملائها في أكثر القطاعات تضررًا من جائحة الكورونا في العالم لحل أصعب التحديات التي يواجهونها. لمزيد من المعلومات قم بزيارة www.akhomconsulting.com
Ece Muratoğlu
Akhom Consulting L.L.C
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