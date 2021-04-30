منتجعات دومز تعيّن إكوم للاستشارات بصفتها وكالة تمثيل المبيعات والتسويق الرائدة في الشرق الأوسط

Domes of Elounda, Autograph Collection Domes Noruz Chania, Autograph Collection Domes Miramare, a Luxury Collection Resort, Corfu

تتعاون منتجعات دومز للضيافة الفاخرة في اليونان، وهي شريك استراتيجي لماريوت إنترناشيونال، وشركة إكوم للاستشارات في عمليات المبيعات والتسويق في الشرق الأوسط