Tim Booth闡述FVP Trade將在2021年及未來，放眼在全球擴張業務，達到飛速增長
儘管新冠肺炎大流行阻礙了世界的發展，但它絲毫沒有減緩CFD經紀商——FVP Trade的發展速度。該公司正如計劃般地繼續推進其擴張計劃。
作為一家企業，我們知道危機和機遇是同等的，我們已經證明了我們有足夠的能力應對這樣的情況，甚至有些樂觀主義者會說，波動讓我們更加強大.”LONDON, UNITED KINGDOM, April 20, 2021 /EINPresswire.com/ -- Tim Booth目前擔任FVP Holdings（英國）的首席執行官。
— Mr Tim Booth CEO
目前FVP Trade正在進入一個新的成長階段，該公司將擴大其在歐洲和亞洲的影響力，並積極改善其產品組合。
為此我們採訪了FVP Holdings（英國）首席執行官Tim Booth，以了解更多關於新冠肺炎疫情對該公司的影響以及未來的情況。
當被問及新冠大流行如何影響FVP Trade時，Tim強調，大流行很可能對零售經紀公司帶來較大的打擊，這也是他們未來幾年需要面對的最大考驗之一。
“在FVP Trade，我們一直專注於實施我們的關鍵擴張計劃。新冠肺炎其實並沒有放慢我們的發展腳步，相反，人們對我們穩健的商業模式感到非常有信心，這股信心正在不斷增強。作為在線服務提供商，我們並沒有像其他公司那樣遭受到傳統困境的影響。即使在封鎖措施實行期間，客戶仍然能夠訪問我們的平台。”
Tim強調說：“作為一家企業，我們知道危機和機遇是同等的，我們已經證明了我們有足夠的能力應對這樣的情況，甚至有些樂觀主義者會說，波動讓我們更加強大。”
“在今年年初，當冠狀病毒首次襲擊全球時，我們公司的應急計劃開始生效。為了滿足客戶的需求，我們迅速將大部分交易員的教育課程從實際的研討會轉移到了在線研討會。”
改變人們的交易方式
那麼，大流行帶來的長期影響是什麼呢？ Tim認為，新冠肺炎已經改變了投資者的交易習慣。現在，投資者可以夜以繼日地交易，而且大多數人都在使用移動應用程序進行交易。
Tim說道：”在差價合約行業中，智能手機的使用率不斷增加，這意味著大多數交易員將針對經紀人的交易應用程序的效率而判斷是否選擇他們。我們看見了科技創新進步的開始，而科技也在支持FVP Trade的客戶享有無縫的交易過程，有效加速處理客戶門戶的流程”。
他接著說：“隨著我們不斷升級技術，我們也在尋求使用量子計算機和機器學習以操作我們最先進的客戶門戶。”
FVP Trade持續專注於技術與團隊
此外，Tim解釋說，公司一直在大力投資革新技術，推出新產品。如前所述，FVP Trade也一直在增加其團隊人數。
“我們在2019年收購了我們的量子計算部門Qfinity Labs，同時我們也分配了大量資源至此部門，我們為能在如此短的時間內看到這樣的結果而感到無比自豪。因為我們創建了多種有利可圖的交易算法，使我們廣大的客戶受益。我們堅信，從長遠來看，能讓我們的客戶獲利的業務就是最佳的業務，這也將影響我們未來的決策。”他繼續說道。
教育是FVP Trade的首要目標
除了前面提及的所有變化外，培訓交易員仍然是FVP Trade的一個重點領域，並將繼續成為他們最大的重點領域之一。此領域將在改版後的公司網站上看到。
新的領域包括了“交易策略”，“交易策略”是一個新的板塊，涵蓋所有對交易至關重要的話題；“市場分析”則是網站上另一個板塊，專門提供最新的市場新聞。
作為其關注教育的一項特點，FVP Trade計劃實行在線教育網絡研討會，以取代公司之前舉辦的實際研討會。網絡研討會的參與者包括了專家交易員和投資者，他們將在線上向客戶傳授他們的投資見解與知識。除此之外，客戶還可以查看由FVP Trade首席市場分析師兼公司頂級分析師James Stewart所領導整理的相關市場分析。
展望未來
如果市場持續波動，2021年預計將會提供絕佳的增長機會。然而，Tim表示，FVP Trade將持續專注於自2020年年中以來一直在進行的項目，而不去浪費心思擔心2021年可能會發生的情況。
他說：“我們相信，我們過去幾年的戰略是有效的。我們有一個非常明確的計劃，相信能讓我們實現我們所設定的目標。此外，我們將繼續加強我們的銷售和市場戰略，擴大我們目前在每個國家的地位，並通過我們的量子研究項目，在公司的所有業務領域中發展該技術。”
FVP Trade也正在往國外擴展業務。 Tim先生宣布，公司計劃在整個亞洲區域開設更多辦事處，以更好服務每個地區的業務員，這也能讓我們更好服務客戶。
“我暫時不會對外公佈這項消息。基於目前疫情的狀況，我們很可能會在短期內推遲辦事處的開業時間，但我相信它們將在2021年底之前開業。”
Press Office
FVP Trade
email us here
Visit us on social media:
Facebook
Twitter
LinkedIn