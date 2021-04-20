Tim Booth闡述FVP Trade將在2021年及未來，放眼在全球擴張業務，達到飛速增長

Mr Tim Booth CEO

儘管新冠肺炎大流行阻礙了世界的發展，但它絲毫沒有減緩CFD經紀商——FVP Trade的發展速度。該公司正如計劃般地繼續推進其擴張計劃。

作為一家企業，我們知道危機和機遇是同等的，我們已經證明了我們有足夠的能力應對這樣的情況，甚至有些樂觀主義者會說，波動讓我們更加強大.” — Mr Tim Booth CEO