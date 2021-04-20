Tim Booth阐述FVP Trade将在2021年及未来，放眼在全球扩张业务，达到飞速增长
尽管新冠肺炎大流行阻碍了世界的发展，但它丝毫没有减缓CFD经纪商——FVP Trade的发展速度。该公司正如计划般地继续推进其扩张计划。
作为一家企业，我们知道危机和机遇是同等的，我们已经证明了我们有足够的能力应对这样的情况，甚至有些乐观主义者会说，波动让我们更加强大。”LONDON, UNITED KINGDOM, April 20, 2021 /EINPresswire.com/ -- Tim Booth目前担任FVP Holdings（英国）的首席执行官。
— Mr Tim Booth CEO
目前FVP Trade正在进入一个新的成长阶段，该公司将扩大其在欧洲和亚洲的影响力，并积极改善其产品组合。
为此我们采访了FVP Holdings（英国）首席执行官Tim Booth，以了解更多关于新冠肺炎疫情对该公司的影响以及未来的情况。
当被问及新冠大流行如何影响FVP Trade时，Tim强调，大流行很可能对零售经纪公司带来较大的打击，这也是他们未来几年需要面对的最大考验之一。
“在FVP Trade，我们一直专注于实施我们的关键扩张计划。新冠肺炎其实并没有放慢我们的发展脚步，相反，人们对我们稳健的商业模式感到非常有信心，这股信心正在不断增强。作为在线服务提供商，我们并没有像其他公司那样遭受到传统困境的影响。即使在封锁措施实行期间，客户仍然能够访问我们的平台。”
Tim强调说：“作为一家企业，我们知道危机和机遇是同等的，我们已经证明了我们有足够的能力应对这样的情况，甚至有些乐观主义者会说，波动让我们更加强大。”
“在今年年初，当冠状病毒首次袭击全球时，我们公司的应急计划开始生效。为了满足客户的需求，我们迅速将大部分交易员的教育课程从实际的研讨会转移到了在线研讨会。”
改变人们的交易方式
那么，疫情带来的长期影响是什么呢？Tim认为，新冠肺炎已经改变了投资者的交易习惯。现在，投资者可以夜以继日地交易，而且大多数人都在使用移动应用程序进行交易。
Tim说道：”在差价合约行业中，智能手机的使用率不断增加，这意味着大多数交易员将针对经纪人的交易应用程序的效率而判断是否选择他们。我们看见了科技创新进步的开始，而科技也在支持FVP Trade的客户享有无缝的交易过程，有效加速处理客户门户的流程”。
他接着说：“随着我们不断升级技术，我们也在寻求使用量子计算机和机器学习以操作我们最先进的客户门户。”
FVP Trade持续专注于技术与团队
此外，Tim解释说，公司一直在大力投资革新技术，推出新产品。如前所述，FVP Trade也一直在增加其团队人数。
“我们在2019年收购了我们的量子计算部门Qfinity Labs，同时我们也分配了大量资源至此部门，我们为能在如此短的时间内看到这样的结果而感到无比自豪。因为我们创建了多种有利可图的交易算法，使我们广大的客户受益。我们坚信，从长远来看，能让我们的客户获利的业务就是最佳的业务，这也将影响我们未来的决策。”他继续说道。
教育是FVP Trade的首要目标
除了前面提及的所有变化外，培训交易员仍然是FVP Trade的一个重点领域，并将继续成为他们最大的重点领域之一。此领域将在改版后的公司网站上看到。
新的领域包括了“交易策略”，“交易策略”是一个新的板块，涵盖所有对交易至关重要的话题；“市场分析”则是网站上另一个板块，专门提供最新的市场新闻。
作为其关注教育的一项特点，FVP Trade计划实行在线教育网络研讨会，以取代公司之前举办的实际研讨会。网络研讨会的参与者包括了专家交易员和投资者，他们将在线上向客户传授他们的投资见解与知识。除此之外，客户还可以查看由FVP Trade首席市场分析师兼公司顶级分析师James Stewart所领导整理的相关市场分析。
展望未来
如果市场持续波动，2021年预计将会提供绝佳的增长机会。然而，Tim表示，FVP Trade将持续专注于自2020年年中以来一直在进行的项目，而不去浪费心思担心2021年可能会发生的情况。
他说：“我们相信，我们过去几年的战略是有效的。我们有一个非常明确的计划，相信能让我们实现我们所设定的目标。此外，我们将继续加强我们的销售和市场战略，扩大我们目前在每个国家的地位，并通过我们的量子研究项目，在公司的所有业务领域中发展该技术。”
FVP Trade也正在往国外扩展业务。 Tim先生宣布，公司计划在整个亚洲区域开设更多办事处，以更好服务每个地区的业务员，这也能让我们更好服务客户
“我暂时不会对外公布这项消息。基于目前疫情的状况，我们很可能会在短期内推迟办事处的开业时间，但我相信它们将在2021年底之前开业。”
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FVP Trade
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