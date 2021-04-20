Tim Booth阐述FVP Trade将在2021年及未来，放眼在全球扩张业务，达到飞速增长

Mr Tim Booth CEO

尽管新冠肺炎大流行阻碍了世界的发展，但它丝毫没有减缓CFD经纪商——FVP Trade的发展速度。该公司正如计划般地继续推进其扩张计划。

作为一家企业，我们知道危机和机遇是同等的，我们已经证明了我们有足够的能力应对这样的情况，甚至有些乐观主义者会说，波动让我们更加强大。” — Mr Tim Booth CEO