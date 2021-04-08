Tareq Ziad Jarour

The First Investment in Logistics conference will take place in cairo Egypt May 11th 2022 المؤتمر الأول للإستثمار في تكنولوجيا النقل و التوصيل

its optional” — Trio Team

CAIRO, EGYPT, April 8, 2021 /EINPresswire.com/ -- Trio News

April 7th 2021

الإستثمار في النجاح

‏‎هو الشعار الذي اختارته شركة تريو للتسويق، المنظم الرسمي لمؤتمر الاستثمار في تكنولوجيا النقل و اللوجستيات invest in logistics المزمع عقده في القاهرة، مايو ٢٠٢٢

الإستثمار في النجاح

‏‎هو الشعار الذي اختارته شركة تريو للتسويق، المنظم الرسمي لمؤتمر الاستثمار في تكنولوجيا النقل و اللوجستيات invest in logistics المزمع عقده في القاهرة، مايو ٢٠٢٢

https://www.investinlogistics.com

‏‎إنڤست إن لوجستيكس بدأ بالفعل باستقطاب الشركات العاملة في تصميم البرمجيات و إبتكار تكنولوجيا و حلول النقل لايمانهم بمدى احتياج السوق العربي و الإفريقي لهذه التقنيات و التي بدورها تبنى جسور التواصل و توثق الربط بين التجارة الالكترونية و مناولة و نقل هذه المنتجات و البطائع بالطريقة الذكية و المحوسبة.

و نوه طارق زياد، رئيس شركة تريو المنظمة للحدث بأن

‏‎السنوات الفائتة اثبتت أن اكثر المشاريع الإستثمارية نجاحاً هى التى ارتبطت و ربطت التكنولوجيا بمنظومات النقل سواء كانت للأفراد أو للبضائع، و هناك الكثير من الأمثلة العالمية و المحلية مثل أُوبر و أوبر فريت، امازون فريت و مؤخرا اعلن موقع على بابا اطلاقه لمنظومة الكترونية للسمسرة في النقل البري في الولايات المتحدة، عدى عن كم كبير من شركات التوصيل المنزلي التى حققت نجاحات كبيرة جداً.

‏‎هذه الشركات العاملة حالياً تحتاج الى تطوير لنظم التشغيل الذكية و البرمجيات. الكثير من رعاة الاعمال الشباب يتطلعون بشغف للمعلومات و الدعم سواء التقني او المادي لإطلاق مشاريع قد تفوق ما هو معمول به هذه الايام.

‏‎الجميع سيلتقي تحت سقف واحد لتبادل العروض و ترتيب التعاون في مايو ٢٠٢٢ فى مؤتمر الإستثمار في اللوجستيات.

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