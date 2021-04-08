المؤتمر الأول للإستثمار في تكنولوجيا النقل و التوصيل
The First Investment in Logistics conference will take place in cairo Egypt May 11th 2022 المؤتمر الأول للإستثمار في تكنولوجيا النقل و التوصيل
CAIRO, EGYPT, April 8, 2021 /EINPresswire.com/ -- Trio News
April 7th 2021
الإستثمار في النجاح
هو الشعار الذي اختارته شركة تريو للتسويق، المنظم الرسمي لمؤتمر الاستثمار في تكنولوجيا النقل و اللوجستيات invest in logistics المزمع عقده في القاهرة، مايو ٢٠٢٢
الإستثمار في النجاح
هو الشعار الذي اختارته شركة تريو للتسويق، المنظم الرسمي لمؤتمر الاستثمار في تكنولوجيا النقل و اللوجستيات invest in logistics المزمع عقده في القاهرة، مايو ٢٠٢٢
https://www.investinlogistics.com
إنڤست إن لوجستيكس بدأ بالفعل باستقطاب الشركات العاملة في تصميم البرمجيات و إبتكار تكنولوجيا و حلول النقل لايمانهم بمدى احتياج السوق العربي و الإفريقي لهذه التقنيات و التي بدورها تبنى جسور التواصل و توثق الربط بين التجارة الالكترونية و مناولة و نقل هذه المنتجات و البطائع بالطريقة الذكية و المحوسبة.
و نوه طارق زياد، رئيس شركة تريو المنظمة للحدث بأن
السنوات الفائتة اثبتت أن اكثر المشاريع الإستثمارية نجاحاً هى التى ارتبطت و ربطت التكنولوجيا بمنظومات النقل سواء كانت للأفراد أو للبضائع، و هناك الكثير من الأمثلة العالمية و المحلية مثل أُوبر و أوبر فريت، امازون فريت و مؤخرا اعلن موقع على بابا اطلاقه لمنظومة الكترونية للسمسرة في النقل البري في الولايات المتحدة، عدى عن كم كبير من شركات التوصيل المنزلي التى حققت نجاحات كبيرة جداً.
هذه الشركات العاملة حالياً تحتاج الى تطوير لنظم التشغيل الذكية و البرمجيات. الكثير من رعاة الاعمال الشباب يتطلعون بشغف للمعلومات و الدعم سواء التقني او المادي لإطلاق مشاريع قد تفوق ما هو معمول به هذه الايام.
الجميع سيلتقي تحت سقف واحد لتبادل العروض و ترتيب التعاون في مايو ٢٠٢٢ فى مؤتمر الإستثمار في اللوجستيات.
Tareq Jarour
B2B America - Trio Marketing and Branding
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