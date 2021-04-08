Set Up FREE Account Submit Release
News Search

There were 836 press releases posted in the last 24 hours and 218,843 in the last 365 days.

المؤتمر الأول للإستثمار في تكنولوجيا النقل و التوصيل

Tareq Ziad Jarour

Tareq Ziad Jarour

The First Investment in Logistics conference will take place in cairo Egypt May 11th 2022 المؤتمر الأول للإستثمار في تكنولوجيا النقل و التوصيل

its optional”
— Trio Team

CAIRO, EGYPT, April 8, 2021 /EINPresswire.com/ -- Trio News

April 7th 2021

الإستثمار في النجاح
‏‎هو الشعار الذي اختارته شركة تريو للتسويق، المنظم الرسمي لمؤتمر الاستثمار في تكنولوجيا النقل و اللوجستيات invest in logistics المزمع عقده في القاهرة، مايو ٢٠٢٢

الإستثمار في النجاح
‏‎هو الشعار الذي اختارته شركة تريو للتسويق، المنظم الرسمي لمؤتمر الاستثمار في تكنولوجيا النقل و اللوجستيات invest in logistics المزمع عقده في القاهرة، مايو ٢٠٢٢

https://www.investinlogistics.com

‏‎إنڤست إن لوجستيكس بدأ بالفعل باستقطاب الشركات العاملة في تصميم البرمجيات و إبتكار تكنولوجيا و حلول النقل لايمانهم بمدى احتياج السوق العربي و الإفريقي لهذه التقنيات و التي بدورها تبنى جسور التواصل و توثق الربط بين التجارة الالكترونية و مناولة و نقل هذه المنتجات و البطائع بالطريقة الذكية و المحوسبة.
و نوه طارق زياد، رئيس شركة تريو المنظمة للحدث بأن
‏‎السنوات الفائتة اثبتت أن اكثر المشاريع الإستثمارية نجاحاً هى التى ارتبطت و ربطت التكنولوجيا بمنظومات النقل سواء كانت للأفراد أو للبضائع، و هناك الكثير من الأمثلة العالمية و المحلية مثل أُوبر و أوبر فريت، امازون فريت و مؤخرا اعلن موقع على بابا اطلاقه لمنظومة الكترونية للسمسرة في النقل البري في الولايات المتحدة، عدى عن كم كبير من شركات التوصيل المنزلي التى حققت نجاحات كبيرة جداً.
‏‎هذه الشركات العاملة حالياً تحتاج الى تطوير لنظم التشغيل الذكية و البرمجيات. الكثير من رعاة الاعمال الشباب يتطلعون بشغف للمعلومات و الدعم سواء التقني او المادي لإطلاق مشاريع قد تفوق ما هو معمول به هذه الايام.
‏‎الجميع سيلتقي تحت سقف واحد لتبادل العروض و ترتيب التعاون في مايو ٢٠٢٢ فى مؤتمر الإستثمار في اللوجستيات.

Tareq Jarour
B2B America - Trio Marketing and Branding
ctc@triomb.com
+1 4049696602
Visit us on social media:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Business events in egypt

You just read:

المؤتمر الأول للإستثمار في تكنولوجيا النقل و التوصيل

Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry, IT Industry, Shipping, Storage & Logistics, Technology, World & Regional


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

MEET OUR APP
FOR iOS + ANDROID

Don’t miss any breaking news!

Get the EIN Presswire App

Power your mobile with the latest breaking news by country, US state or industry.