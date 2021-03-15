濎通芯携手Pelion进军物联网市场，共同创建Wi-SUN生态圈

IoT 物联网、智能电网通信芯片设计公司贵州濎通芯物联技术有限公司与联网设备服务领导厂商Pelion签订合作协议，双方企业将携手合作、共同打造以Wi-SUN传输、连接的联网产品和物联网平台。

濎通芯与Pelion的合作将协助客户安全地部署和管理大规模Wi-SUN网络，并促使客户产品具备IPv6、开放标准、认证、互联互通、企业级资安等特性。” — 濎通芯营销业务副总裁钟杰辉