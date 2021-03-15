濎通攜手Pelion進軍物聯網市場，共同創建Wi-SUN生態圈

IoT 物聯網、智慧電網通信晶片設計公司濎通科技股份有限公司與聯網設備服務領導廠商Pelion簽訂合作協議，雙方企業將攜手合作、共同打造以Wi-SUN傳輸、連接的聯網產品和物聯網平台。

濎通與Pelion的合作將協助客戶安全地部署和管理大規模Wi-SUN網路，並促使客戶產品具備IPv6、開放標準、認證、互聯互通、企業級資安等特性。” — 濎通科技總經理李信賢博士