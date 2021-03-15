濎通攜手Pelion進軍物聯網市場，共同創建Wi-SUN生態圈
IoT 物聯網、智慧電網通信晶片設計公司濎通科技股份有限公司與聯網設備服務領導廠商Pelion簽訂合作協議，雙方企業將攜手合作、共同打造以Wi-SUN傳輸、連接的聯網產品和物聯網平台。
濎通與Pelion的合作將協助客戶安全地部署和管理大規模Wi-SUN網路，並促使客戶產品具備IPv6、開放標準、認證、互聯互通、企業級資安等特性。”新竹, HSINCHU COUNTY, 台灣, March 15, 2021 /EINPresswire.com/ -- IoT 物聯網、智慧電網通信晶片設計公司濎通科技股份有限公司與聯網設備服務領導廠商Pelion簽訂合作協議，雙方企業將攜手合作、共同打造以Wi-SUN傳輸、連接的聯網產品和物聯網平台，濎通的客戶將獲得Pelion的協助，得以部署和管理大規模Wi-SUN網路設備。
— 濎通科技總經理李信賢博士
根據 Gartner*的報告指出，在 2019 年到 2024 年期間，企業物聯網平台市場將成長 31%，連接管理平台的年均複合成長率（CAGR）將達 21.6%。
濎通是Wi-SUN系統單晶片和網路軟體設計的領導廠商，此次與Pelion的合作將透過Wi-SUN FAN認證的晶片VC7300和高速晶片VC7351連接到可支援Wi-SUN FAN協議棧的Pelion平台，由Pelion提供可擴展的、易於部署的服務，使客戶能夠安全地連接和管理設備。Pelion的設備管理系統將保護和促進濎通晶片的數據蒐集與遠程韌體更新。
濎通科技總經理李信賢博士表示表示濎通與Pelion的合作將協助客戶安全地部署和管理大規模Wi-SUN網路，並促使客戶產品具備IPv6、開放標準、認證、互聯互通、企業級資安等特性。採用濎通科技通過Wi-SUN FAN認證的晶片適合應用在智慧能源領域，如智慧電錶、水錶、氣錶和智慧電網與智慧電錶基礎建設 (AMI)等。
Pelion多樣化的連接選項不僅可連接管理Wi-SUN網路，亦可滿足從 5G 到 2G（包括 CAT-M 和 NB-IoT 網路），以及非蜂窩連接標準等。Pelion的獨特定位使其能夠實現規模化的裝置連接，讓任何作業系統、網路條件和應用環境中的任何裝置都能實現物聯網連接。展望未來，此次雙方的合作希望可以將完整的Wi-SUN物聯網解決方案擴展至智慧城市領域，如智慧路燈、智慧樓宇、工業物聯網；智慧住宅領域，如HEMS、智慧家電；智慧傳感領域，如工業互聯網、工業園區能耗線上監測、智慧環境監控等。
關於濎通科技股份有限公司
濎通科技是一家長距離、大規模、自動組網的物聯網通信晶片與軟體設計公司，為智慧能源、智慧城市、智慧住宅、智慧傳感市場應用提供了低成本低功耗的無線Wi-SUN、有線PLC與無線有線融合雙模通信方案。
VC7300使用FSK調製技術，傳輸速率達到300 kbps，可實現3000點24級Mesh組網，且具備主動跳頻干擾機制與自組網、自修復功能。VC7351符合IEEE802.15.4x規範，使用OFDM調製技術，傳輸速率可達2.4 Mbps，最高私有通迅速率可達3.6 Mbps。
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關於 Wi-SUN 聯盟
Wi-SUN聯盟成立於2012年，是一個由業界公司組成的全球非營利性組織。Wi-SUN聯盟的發展願景乃是基於網狀網路通訊協定IEEE 802.15.4g技術規範，通過測試和認證計畫提供強大的產品連線性，發展Wi-SUN生態系統，實現智慧城市和智慧公用通信網路的互通性。
https://www.wi-sun.org/
*Forecast Analysis: Enterprise IoT Platforms, Worldwide, Gartner, 2020
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