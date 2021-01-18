BFCARE 網站全新登場 由外到內 用心加護
全港最大口罩製造商，同時推保健產品系列強勢登陸hkbfcare.com 超多優惠，請即選購！
美國BF Suma 是香港澳美製藥旗下的保健產品品牌，使用全球天然原材料，利用科研人才優勢 ， 創造優質配方，加上高水準的生產工藝，遠銷20+國，產品深受北美 ， 非洲及亞洲各地消費者喜愛。BF Suma生產房廠位於美國洛杉磯Rosemead與San Gabriel。廠房已獲得cGMP / NSF/ HACCP / HALAL/ CCOF 多重認證。”HONG KONG SAR, CHINA, January 18, 2021 /EINPresswire.com/ -- BF SUMA 健康產品登陸hkbfcare.com啦，以後不單止BFCare澳佳口罩可在網店購買，美國BF SUMA 各款健康產品均可在hkbfcare.com一站式選購。BF SUMA纖體美顏系列和運動健康系列1月18日強勢登場。另外逆齡抗衰老系列、養生咖啡系列和兒童營養系列也陸續上線。
— Bright Future
*全新概念
澳美產品不僅有口罩搓手液防護產品外在保護，更擁有保健產品系列內在強化體質，NMN系列 DNA修復，由外到內，用心加護大眾。旗下美國BF Suma 更是其優質保健品品牌。您的健康，我們的使命！澳美製藥助您——「讓生命更健康」！
【外在保護 內在強化 DNA修復】
*防護產品系列：口罩/搓手液
健康產品系列：纖體美顏系列/養生咖啡系列/運動健康系列/兒童營養系列/逆齡抗衰老系列 NMN
*口罩新品推介
BFCare澳佳網店於1月18日，強勢加推六款新品:
1) 你的牛年門神: 福氣招財貓和行運金牛
BFCare 將推出新春招財行運口罩特別版口罩，均出售成人及中童尺碼。分別有福氣招財貓和行運金牛款式，適合大小朋友一齊開心過新年！一包8片獨立包裝，新春價為HK$ 18，並附送賀年特別版環保口罩袋。
2) 限定版情人雙粉紅口罩及春日翠柳綠口罩
情人日常之選，限定版情人雙粉紅成人口罩，一盒30片有齊玫瑰粉及櫻花粉兩款顏色，特價HK$42，外在保護，好好保護您的男神女神。另外，返工抵用之選，一盒50片的非獨立包裝翠柳綠成人口罩亦矚目登場，優惠價HK$40，展現您最獨一無二的春日魅力。
3) 兒童之選: 中童納米口罩及小童薄荷藍口罩
加推的中童納米熊貓款式及小童藍色口罩，價格親民，納米口罩為口罩最高規格，出色透氣度、高保護性及極微小納米纖維，買3盒85折，即HK$85盒，另小童薄荷藍口罩，即日起為期四日，特價HK$40。而每周人氣之選成人、中童及小童口罩，亦不定期出沒!
4) 健康產品半價發售
為慶祝健康產品登陸BFCare 網上商店，由 1月19日至21日連續三日全線健康產品半價發售。另外顧客凡購物滿每單HK$200，不但享有免運費優惠，更由即日起即場加送香港製造酒精搓手液（即日至1月31日）。
5) 輕鬆新年好健康 年宵優惠齊齊來
2月1日至11日BFCare年宵節，每日一貨品特惠年宵價發售，全方位保護你和家人的健康！雙重激賞！更多詳細優惠請參閱 BFCare Facebook 專頁 ：@hkbfcare
口罩規格：
• BFE & PFE ≥ 98%
• ASTM F2100 LEVEL 2 （SGS及STC）
• 美國FDA生產廠商註冊及列明產品
• ISO 13485 認證
• ISO 14644-1 Class 8無塵車間
• ISO 45001 職業健康安全管理體系
• 符合CE EN 14683標準
• 香港Q 嘜優質產品
• 舒適透氣，安全防護
*信心保證 屹立至今
香港本地最大口罩製造商BFCare 澳佳，一直以來都秉承澳美制藥「讓生命更健康」的理念，以香港為生產基地，過去30年來一直是可靠、有效及值得信賴的品牌。品牌在2020年迅速建立一站式的防護業務解決方案，設有熔噴布、醫用口罩及酒精搓手液的全套生產綫，並為全港最大口罩生產商，擁巨型產能，每月能生產近6,000萬個口罩。此外，品牌配備符合ASTM標準6大檢測儀器，為口罩質量建立全面的控制體系，每一批次的口罩均有成份分析檢驗報告 （CoA），確保旗下生產的口罩均獲得全面的品質檢測。
Maggie Lau
Bright Future Pharmaceutical Laboratories Limited
+852 2211 2447
email us here
Visit us on social media:
Facebook
LinkedIn
BFCare Youtube Channel