澳美製藥防護品牌澳佳 成為香港11月四場食品和健康，建築與零售領域展覽會官方口罩贊助商
隨著新冠病毒大流行，餐飲業對防護產品的需求很高，是次贊助是澳佳展示其對食品，餐飲業承諾，我們希望成為您最佳的防護夥伴。”HONG KONG SAR, CHINA, November 12, 2020 /EINPresswire.com/ -- 澳美製藥宣佈，澳佳BFCare將為「香港餐飲展 x 亞洲高端食品展」、「亞洲天然及有機博覽」、「亞洲零售壇暨博覽會」以及「亞洲創新建築、電氣、保安科技展覽會」提供防護用品贊助。四場展覽會由亞洲英富曼會展有限公司 主辦。展期為2020年11月11日至13日於香港會議展覽中心舉行。
— 澳美製藥Commercial Director, Innovation Business 賈岳博士說道
「作為全球領先的展覽 主辦機構，亞洲英富曼會展致力為參展商和觀眾提供最高水平、安全和衛生的展會體驗。這是我們今年在香港首場的實體展覽會，我們會執行英富曼全方位安全標準中的十大承諾，包括要求所有參加者在展會期間配戴口罩，旨在增加各人對展會安全和衛生的信心。 我們十分高興能與澳美製藥的合作，為所有進入展覽會的參加者提供口罩。」亞洲英富曼會展有限公司執行副總裁 Michael Duck 說道。
為應對新冠病毒的挑戰，澳美製藥於2020年迅速建立了一站式的防護業務解決方案，擁有完整的醫用口罩，酒精搓手液和熔噴布生產線。作為香港最大的口罩製造商，澳美具備全產業鏈管理，每一批口罩以ASTM標準進行專業測試，為顧客提供最安全和優質的產品。
Maggie Lau
Bright Future Pharmaceutical Laboratories Limited
+852 2211 2447
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