香港製造力量
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要根本解決香港口罩供應，關鍵是上游材料熔噴布。熔噴布不穩定，口罩生產商沒有熔噴布，便做不到有效供應，未能應市民之急，『香港製造，最優品質，本土工業，穩定供應』一向是澳美製藥在做的事。”HONG KONG SAR, CHINA, October 28, 2020 /EINPresswire.com/ -- 「Made in HK香港製造」從來就如一個品牌，是一種質素保證，也是一種自家製的精神。早有人預言，今次新冠肺炎之後，世界將會由globalization返回localization，自己生產自己用。疫情蔓延，面對口罩短缺問題的情況下，香港製造本地口罩生產供應商在半年間如雨後春筍，重振香港工業，當中作為香港領先製藥企業的澳美製藥，在2020年，快速建成防護產品生產線，企業經營範圍由之前的藥品及健康產品業務，增加至醫療器械及防護用品，運營範圍包括研發、生產和商務供應。
— 澳美製藥董事長陳澤陽先生
熔噴布生產 助力香港本地製造業
口罩雖小，當中卻覆蓋複雜的產業鏈。澳美製藥現時提供從原料生產到商務供應的防護產品業務的一站式解決方案，是香港首家投資生產熔噴布的製藥企業。「我們已可以掌握熔噴布的技術，7月第一批熔噴布已生產出來了。現在每天可以生產2噸熔噴布，助力香港本地製造業生產口罩。」澳美製藥M&S VP馬海峰先生說。
目前全球沒有統一口罩熔噴布的標準。據悉，澳美製藥搜尋全球醫用口罩和N95口罩標準，參考美國ASTM標準，歐洲EN 14683標準，美國NIOSH標準，訂定了熔噴布標準，生產出合格的熔噴布。「為達到符合國際口罩通用標準等級要求的熔噴布，我們選取全球的主流設備，採用領先的核心設備部件噴頭、噴絲板，以及精選最好的原料，嚴控環境溫度、濕度、速度等10多個參數。」
身處熔噴布的生產現場，原來熔噴布真的如棉花糖般噴出來的。熔噴模頭透過270度的高溫氣流噴吹聚合物熔體，拉出極幼的纖維，再黏合成網。 初步形成一塊熔噴布後，再經過靜電處理，提高纖維表面的靜電吸咐能力，以捕捉細微顆粒物。 整個製作過程必須要穩定精確。熔噴設備採用0.3mm孔徑噴絲板，布寬達1600mm，四重駐極系統，確保熔噴布纖維細緻、均勻，靜充分。
全港最大口罩生產線 巨型產能
有近30年的製藥生產經驗的澳美製藥，擁有強大的製造能力，PIC/S的生產廠房、GMP規格的品控體系、ISO 13485 醫療器械品質管理體系、ISO 14644-1 Class 8無塵車間、專業的製造/工程人才、強大的研發和生產體系……為口罩生產提供了堅實的基礎，12萬平方呎口罩生產線全速運轉，熔噴布結合藍色和白色的無紡布經過疊合、卷邊、折疊、壓平、縫邊、焊接……，質量檢測及放行就成為市民用的一次性醫用口罩。
翻看澳美的口罩日記裡: 4月，工廠計劃設定口罩生產線。至8月，擴至月度產能5400萬個口罩。現為全港最大口罩生產商及最大製藥公司，集熔噴布、口罩和酒精搓手液生產線於一身。作為香港唯一具備全產業鏈管理的最大口罩生產商，有效穩定供應以支持依賴我們產品的客戶和消費者。
現在，澳美製藥為美國FDA註冊 生產廠商，口罩是FDA產品列名。「一直以來，我們都利用著專業的知識，指導和解決客戶的問題，我們在香港是製藥生產的領先企業，不論在技術、管理、品質控制還是供應鏈管理等方面都有豐富的經驗，為了確保口罩原材料質量，我們專門投資採購六種檢測儀器,用於檢測BFE(細菌過濾效率)、PFE(顆粒過濾效果)、ΔP（壓差測試）、合成血液穿透、拉力測試、耐燃性測試及微生物測試等，並建立口罩質量控制體系。確保每一批次的口罩都能做到方便快捷的質量檢測。」澳美製藥質量總監賈向群女士說道。
酒精搓手液生產線
在十萬級無塵車間的免洗消毒搓手液全自動生產線，每月生產4000萬獨立小袋裝免洗消毒搓手液，是美國FDA 藥品生產廠商註冊及藥品註冊。免洗消毒搓手液採用世界衛生組織及美國FDA 推薦處方，能有效殺滅病毒和細菌，效率達99.9%。有樽裝和獨立小袋包裝，及75%酒精搓手啫喱和80%酒精搓手液，以供選擇，方便攜帶，不論放在口袋，手袋，背包都方便舒適。
「公司的免洗消毒搓手液，除供應香港市場，亦供應海外市場，如美國和非洲。在市場需要的同時，澳美製藥向社區賦能提供幫助，捐贈口罩和生活必需品，以支持各地社區對抗新冠病毒。」由於疫情的迅速擴散，對非洲人民的性命安全、經濟及糧食造成嚴重危機，澳美在贊比亞、剛果金、烏干達、肯亞和尼日利亞辦事處積極響應，捐出大量防疫物資和糧食予非洲各地政府及弱勢群體， 同心抗疫。
澳美製藥以香港為基地，關愛本地社區， 6 月，澳美義工隊走入社區協助社企準備「愛心抗疫飯盒」，及派發捐贈的健康產品及防疫口罩禮品包； 8月，切實幫助社區防疫中體弱的老人，向元朗共52間護老中心捐贈防護用品；10月，贊助第28屆國際嬰兒、兒童用品博覽；11月，為香港餐飲展 X 亞洲高端食品展(RBHK x GA)提供口罩，保障參展商和參觀人士的安全。
多年來，澳美都是可靠、有效和值得信賴的品牌，業務涵蓋了從藥品研發到註冊、製造和市場行銷的方方面面，產品覆蓋皮膚、兒科、呼吸和骨科等治療領域，並在處方藥、OTC藥品和健康產品等確立了領先的市場地位，產品組合在超過12個國家上市銷售。
公司願景是讓生命更健康，將患者的健康、福祉及安全放在首位。
Maggie Lau
Bright Future Pharmaceutical Laboratories Limited
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