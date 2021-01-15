宣布Future Food Asia （FFA）2021
ID资本宣布第五届FFA大赛-亚太地区首屈一指的农食科技领域比赛，及其重要合作伙伴SINGAPORE, January 15, 2021 /EINPresswire.com/ -- 农食科技在2020年没有受到年初的新冠病毒肆虐的影响，仍在亚太地区保持快速发展并且吸引了创纪录数量的风险与创业投资。疫情在突出了食品供应链的脆弱性并促使人们重新思考到底什么是食品行业的弹性同时，也加快了该地区消费者愈加关注环境的可持续性发展与健康生活方式的消费趋势。
Future Food Asia （FFA）在过去四年的中成为扮演了作为创新者们极快扩张企业规模的跳板以及部门催化剂的角色。FFA为四十多家初创企业提供了展示其前沿创新的平台并颁发了超过一百万美金的奖励金。FFA作为亚太地区农业创新的发声口，其年度会议也成功吸引了众多农业与食品产业中的领导者，具有影响力的投资人，新兴创新者以及在生态系统中的关键人物。
FFA2021欢迎作为其领衔合作伙伴嘉吉(Cargill)，并有Cargill Global Edible Oil Solutions Asia 的MD郭秀玲和Cargill Starches， Sweeteners and Texturizers Asia 的MD Franck Monmont代表评审团。作为世界上最大的大宗农产品交易商与食品加工商之， 嘉吉坚信合作伙伴的力量能够带来持久深远的影响。
FFA自创立以来受到新加坡经济发展局(Singapore Economic Development Board)的支持，其成功举办也离不开合作伙伴的长期支持：
· A*STAR (Agency for Science, Technology and Research)，新加坡领先的公共研究机构，作为外部专家合作者，今年再次与FFA陪审团合作；
· Dole Asia Holdings，世界上最大的高品质包装与新鲜水果的生产商与经销商之一，其业务范围涵盖七十多个国家；
· Bühler, 全球领先的食品加工业技术供应商；
同时欢迎新的合作伙伴：
· Thai Wah，区域中植物性食品的领先者，怀有通过创新和与从农场到货架的可持续性发展的使命，服务全球消费者淀粉、意大利面条以及面条的开拓者；
· HaoSHi Foundation，一家专注于通过创新方式融合国际化视野培养农业食品领域初创公司的成长的非营利性组织。
FFA 2021会议将于六月分在新加坡与几座卫星城市同时召开并线上汇集。FFA2021 评委会选出的十名决赛选手将展示他们的创新成果，并角逐10万美元的大奖，此奖项的申请已开放于https://futurefoodasia.com/ffa2021/application/.。
“我们的使命是以安全、负责任和可持续性的方式回馈帮助世界。我们的世界处于日新月异的变化中，我们必须不断寻找新鲜与创新的方式使其繁荣。在我们眼中，亚洲不仅仅是一个战略区域，同时还是在未来富有创新的地方。我们十分高兴与FFA 合作推出其2021年版，推动农食品领域的创新发展。我们一同希望将新的科技与想法带入到生活中，最终有益于亚洲乃至全世界的消费者。“ Cargill Asia Pacific的主席兼Corporate Strategy的全球负责人Marcel Smits 说道。
“从很多层面上来讲，2021年版FFA的一个转折点。首先，我们非常高兴见到很多区域领导参与并且在这趟旅程中加入到跨国公司中。并且，随着农业食品领域的蓬勃发展，可持续性发展的巨大希望即将从理论状态转移到评估阶段。最后，来自各行各业的人才也加入到农食科技的领域中。所有这些都有助于建立食品未来的新方法， 我们也将在随后的几个月中向我们的社群分享更多的讯息。”ID Capital的创始人兼CEO Isabelle Decitre说道。
关于ID资本
ID资本是一家总部位于新加坡的投资公司，专注于亚太地区的农业科技和食品科技领域。ID资本是亚太地区农业食品行业的先行者，2016年推出的FFA平台也为促进该地区的生态系统做出了贡献。ID资本的观念基于在这个不断增长的垂直领域，亚太是高增长与高风险之间的联系的事实。它也是农业食品科技领域初创企业SG Equity的指定合作伙伴。
如有更多问题，请联系ffaa@idcapital.com.sg
关于Cargill
Cargill全球范围中155,000的员工在70多个国家中，不断工作致力于实现我们以一种安全、负责和可持续的方式滋养世界。我们每日将农民与市场、客户与食材以及人和动物与他们所需食品紧密联合起来。我们将自身155年的经验与心得技术和洞察力结合，成为超过125个国家中食品、农业、金融和工业客户的强有力可信赖的合作伙伴，共同为农业建设一个更强大、可持续性的未来。
关于A*Star
新加坡科学技术与研究机构（A*Star），新加坡领先的公共部门R&D机构，带头进行以经济为导向的研究，以促进科学发现和开发创新技术。透过开放创新和与私营和公营的合作伙伴合作，造福社会。
作为一个科学技术组织，A*STAR在学术界和工业界之间架起了一座桥梁。A*STAR的研究为新加坡创造了经济增长和就业机会，并通过改善社会福利，如提高医疗、城市生活和可持续性发展，提高了人们的生活质量。
A*STAR在培养和发展本机构乃至更广泛的研究团体和行业中的多样化人才与领导者方面发挥着至关重要的作妖。A*STAR监管生物医学科学、物理科学和工程学，研究实体主要位于Biopolis和Fusionopolis。
最新信息请访问 www.a-star.edu.sg
关于Bühler
每日数十亿人接触到Bühler的科技以满足日常食品与交通的需求。二十亿人每天享用由Bühler设备科技生产的食物，十亿人乘坐Bühler制造的零部件组装的 交通工具。无数人戴眼镜，使用智能手机和阅读报纸与杂志，所有这些产品都基于Bühler的技术和方法。得益于这种全球相关性，Bühler在当今的全球挑战转化为可持续业务方面处于独特的地位。Bühler希望每个人都能获得健康食品，希望通过节能汽车、建筑和机器尽一份力量来保护全球气候。Bühler的座右铭是“为了更美好的世界而创新”。Bühler将营业额的5%用于研发发展。2018年，超过1.3万名员工创造了33亿瑞士法郎的营业额。作为一家瑞士家族企业，Bühler在全球140个国家开展业务，在全球拥有30个生产基地。
更多信息请访问 www.buhlergroup.com
Vianney d’Hostel, 东南亚区域市场经理
邮箱：vianny.dhostel@buhlergroup.com
关于Dole
都乐全球包装食品（Dole Packaged Foods Worldwide）与都乐亚洲新鲜(Dole Asia Fresh) 都在世界上大规模、品质佳的新鲜水果生产和经销商之一的Dole Asia Holdings旗下，业务范围涵盖七十多个国家。都乐致力于令全球尽可能多的人获得营养和健康，缩小人们与健康营养的距离。
更多信息请访问https://sunshineforall.com
关于Thai Wah
我们的核心目标是为全球消费者们创造更美好的生活，在这一目标的驱动下，我们不懈寻找追求从农场到货架上更完美的创新与可持续性。在全球范围内25多国家中，我们优先致力于为权益相关者们在我们的价值链中创造积极影响，从农场、采购、制造、供应链再到配送。
我们的倡议包括示范社区有机农业项目以促进可持续性农业发展，工厂采用清洁与可再生能源以及为消费者们确保最高标准的食品安全、质量、环境和卫生标准。农业是东南亚地区最重要的出口产品，也是创造可持续发展经济的关键，我们致力于创造共享价值的每一步并始终力争做得更好更多。
更多信息请访问https://www.thaiwah.com/
关于HaoShi Foundation
HaoShi Foundation是一家非营利性机构专注于通过创新方法与国际化视野帮助农业食品初创公司的成长。基金会的主要捐资方是Ting-Hsin Ho-Te Fund。基金会发起了其HaoShi种子计划加速器项目，是台湾关注农业食品领域的加速器先驱者。致力于促进初创公司发展并且鼓励创新创业，加速器项目提供课程、业师群、资源人脉与投资从而发展出符合行业发展所需的创新方法。基金会的主要捐资方是Ting-Hsin Ho-Te Fund。更多信息请访问https://www.hao-shi.org/与http://www.tinghsinhotefund.tw/。
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