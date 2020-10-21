动漫《约会大作战》デート・ア・ライブ的衍生作品《约战狂三外传：虚或实》中，片尾曲《Only wish》的中文版将于今日开始配信！ 收录了角色歌中代表曲目的专辑《约会大作战》 CHARACTER SONG COLLECTION也将于今日发售！
《约会大作战》原作是由Fantasia文库发行，在杂志《DRAGON MAGAZINE》（ドラゴンマガジン）上连载的轻小说。 2020年8月起在全日本电影院上映的《约战狂三外传》（デート・ア・バレット）前篇《虚或实》中，ED《Only wish》的中文版将于今日开始配信。TOKYO, JAPAN, October 21, 2020 /EINPresswire.com/ -- 《约会大作战》原作是由Fantasia文库发行，在杂志《DRAGON MAGAZINE》（ドラゴンマガジン）上连载的轻小说。本作品世界累计销量突破600万册，是经历三次TV动漫化、一次电影化后在粉丝们的期待声中更决定制作动漫续集《约会大作战Ⅳ》的超人气系列。
2020年8月起在全日本电影院上映的《约战狂三外传》（デート・ア・バレット）前篇《虚或实》中，ED《Only wish》的中文版将于今日开始配信。
由坂部刚担任作曲及编曲的主题曲《Infermata》、Luiza版片尾曲《Only wish》也好评配信中，快来收听吧。
除此之外，包含TV动漫第一季、第二季的剧中歌曲在内，收录了《约会大作战》系列角色歌中代表歌曲的专辑《约会大作战 CHARACTER SONG COLLECTION》也将于今日发售CD，同时在各大音乐网站开始配信。
《约战狂三外传》后篇《红或白》（ナイトメア・オア・クイーン）11月13日将在全日本剧场上映的消息刚刚发表，也请持续关注相关音乐情报。
■发行情报：
《Only wish》（Chinese Version）（《约战狂三外传：虚或实》（デート・ア・バレット デッド・オア・バレット）片尾曲COKM-42949
作词：渡部紫绪 作曲・编曲：坂部刚 歌手：Mes
今日开始配信！
＊配信网站链接
URL：https://music.163.com/#/song?id=1488548890
《约会大作战 CHARACTER SONG COLLECTION》（デート・ア・ライブ キャラクターソングコレクション）
＊配信网站链接
URL: https://music.163.com/#/album?id=97023679
■发售情报：
今日发售！
《约会大作战 CHARACTER SONG COLLECTION》（デート・ア・ライブ キャラクターソングコレクション）
COCX-41246 ￥2,500＋税
＜预定收录曲＞
1.Hatsukoi Winding Road
歌:リリコ(CV:積田かよ子)、幼馴染(CV:村井理沙子)、先輩(CV:月宮みどり)
2. 恋色折紙 歌：鳶一折紙(CV:富樫美鈴)
3. ひつじの樹海 歌：村雨令音(CV:遠藤綾)
4. リトル妹ドロップス 歌：崇宮真那(CV:味里)
5. monochrome 歌：誘宵美九（CV茅原実里）
6. DOUBLE PUNCH LOVE 歌：八舞耶倶矢(内田真礼)、八舞夕弦(ブリドカットセーラ恵美)
7. Lonely, Morning, Dreaming 歌：四糸乃（CV：野水伊織）
8.melt 歌：五河琴里（CV竹達彩奈）
9. 美味しいデェト 歌：夜刀神十香（CV：井上麻里奈）
10. Resolution 歌：万由里（CV：雨宮天）
11.Not Forget 歌：園神凜緒（CV：佐倉綾音）
12. Bipolar emotion 歌：七罪（CV：真野あゆみ）
13. 闇ノ向コウへ 歌：時崎狂三（CV：真田アサミ）
14. A.D.V / 僕の日常 歌：五河士道（CV：島﨑信長）
－Bonus Track－＜NEW！＞
15. 甘言誘惑Receptor 歌：sweet ARMS
PlayStation®4用ゲームソフト 『デート・ア・ライブ 蓮ディストピア』オープニング・テーマ
16. Never Ending Love story 歌：野水伊織
PlayStation®4用ゲームソフト 『デート・ア・ライブ 蓮ディストピア』エンディング・テーマ
■试听链接
https://youtu.be/4KxocpszLT8
■CD购买页
https://columbia.jp/prod-info/COCX-41246/
©2020 東出祐一郎・橘公司・NOCO／KADOKAWA／「デート・ア・バレット」製作委員会
©2013 橘公司・つなこ／富士見書房／「デート・ア・ライブ」製作委員会
©2014 橘公司・つなこ/KADOKAWA 富士見書房刊/「デート・ア・ライブⅡ」制作委員会
©2015 橘公司・つなこ/KADOKAWA/「劇場版デート・ア・ライブ」製作委員会
© 2019 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブIII」製作委員会
※上記４つはキャラクターソングコレクションのジャケ写を掲載する際に表記ください
※上记四项请在使用CHARACTER SONG COLLECTION专辑封面图的时候一同标记
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