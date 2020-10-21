动漫《约会大作战》デート・ア・ライブ的衍生作品《约战狂三外传：虚或实》中，片尾曲《Only wish》的中文版将于今日开始配信！ 收录了角色歌中代表曲目的专辑《约会大作战》 CHARACTER SONG COLLECTION也将于今日发售！

《约会大作战》原作是由Fantasia文库发行，在杂志《DRAGON MAGAZINE》（ドラゴンマガジン）上连载的轻小说。 2020年8月起在全日本电影院上映的《约战狂三外传》（デート・ア・バレット）前篇《虚或实》中，ED《Only wish》的中文版将于今日开始配信。

TOKYO, JAPAN, October 21, 2020 / EINPresswire.com / -- 《约会大作战》原作是由Fantasia文库发行，在杂志《DRAGON MAGAZINE》（ドラゴンマガジン）上连载的轻小说。本作品世界累计销量突破600万册，是经历三次TV动漫化、一次电影化后在粉丝们的期待声中更决定制作动漫续集《约会大作战Ⅳ》的超人气系列。2020年8月起在全日本电影院上映的《约战狂三外传》（デート・ア・バレット）前篇《虚或实》中，ED《Only wish》的中文版将于今日开始配信。由坂部刚担任作曲及编曲的主题曲《Infermata》、Luiza版片尾曲《Only wish》也好评配信中，快来收听吧。除此之外，包含TV动漫第一季、第二季的剧中歌曲在内，收录了《约会大作战》系列角色歌中代表歌曲的专辑《约会大作战 CHARACTER SONG COLLECTION》也将于今日发售CD，同时在各大音乐网站开始配信。《约战狂三外传》后篇《红或白》（ナイトメア・オア・クイーン）11月13日将在全日本剧场上映的消息刚刚发表，也请持续关注相关音乐情报。■发行情报：《Only wish》（Chinese Version）（《约战狂三外传：虚或实》（デート・ア・バレット デッド・オア・バレット）片尾曲COKM-42949作词：渡部紫绪 作曲・编曲：坂部刚 歌手：Mes今日开始配信！＊配信网站链接URL： https://music.163.com/#/song?id=1488548890 《约会大作战 CHARACTER SONG COLLECTION》（デート・ア・ライブ キャラクターソングコレクション）＊配信网站链接URL: https://music.163.com/#/album?id=97023679 ■发售情报：今日发售！《约会大作战 CHARACTER SONG COLLECTION》（デート・ア・ライブ キャラクターソングコレクション）COCX-41246 ￥2,500＋税＜预定收录曲＞1.Hatsukoi Winding Road歌:リリコ(CV:積田かよ子)、幼馴染(CV:村井理沙子)、先輩(CV:月宮みどり)2. 恋色折紙 歌：鳶一折紙(CV:富樫美鈴)3. ひつじの樹海 歌：村雨令音(CV:遠藤綾)4. リトル妹ドロップス 歌：崇宮真那(CV:味里)5. monochrome 歌：誘宵美九（CV茅原実里）6. DOUBLE PUNCH LOVE 歌：八舞耶倶矢(内田真礼)、八舞夕弦(ブリドカットセーラ恵美)7. Lonely, Morning, Dreaming 歌：四糸乃（CV：野水伊織）8.melt 歌：五河琴里（CV竹達彩奈）9. 美味しいデェト 歌：夜刀神十香（CV：井上麻里奈）10. Resolution 歌：万由里（CV：雨宮天）11.Not Forget 歌：園神凜緒（CV：佐倉綾音）12. Bipolar emotion 歌：七罪（CV：真野あゆみ）13. 闇ノ向コウへ 歌：時崎狂三（CV：真田アサミ）14. A.D.V / 僕の日常 歌：五河士道（CV：島﨑信長）－Bonus Track－＜NEW！＞15. 甘言誘惑Receptor 歌：sweet ARMSPlayStation4用ゲームソフト 『デート・ア・ライブ 蓮ディストピア』オープニング・テーマ16. Never Ending Love story 歌：野水伊織PlayStation4用ゲームソフト 『デート・ア・ライブ 蓮ディストピア』エンディング・テーマ■试听链接■CD购买页©2020 東出祐一郎・橘公司・NOCO／KADOKAWA／「デート・ア・バレット」製作委員会©2013 橘公司・つなこ／富士見書房／「デート・ア・ライブ」製作委員会©2014 橘公司・つなこ/KADOKAWA 富士見書房刊/「デート・ア・ライブⅡ」制作委員会©2015 橘公司・つなこ/KADOKAWA/「劇場版デート・ア・ライブ」製作委員会© 2019 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブIII」製作委員会※上記４つはキャラクターソングコレクションのジャケ写を掲載する際に表記ください※上记四项请在使用CHARACTER SONG COLLECTION专辑封面图的时候一同标记