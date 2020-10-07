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电视动画《池袋ウエストゲートパーク》片头曲 THE PINBALLS《ニードルノット》，10月7日配信开始

THE PINBALLS

TV Anime" I.W.G.P"

Cover Art: Needle Knot

TOKYO, JAPAN, October 7, 2020 /EINPresswire.com/ -- 电视动画《池袋ウエストゲートパーク》片头曲
THE PINBALLS《ニードルノット》，10月7日配信开始！

由四人组成的摇滚乐队THE PINBALLS的新曲《ニードルノット》，将于10月7日开始全球配信。这首歌被起用为电视动画《池袋西口公园》的片头曲。《ニードルノット》这首歌曲，来自THE PINBALLS。他们既不属于车库摇滚也不属于正统摇滚的独特摇滚曲调，以独特的世界观，从开场便带领你进入IWGP的世界。

原作《池袋ウエストゲートパーク》是一部讲述了生活在池袋地区的青少年的青春推理小说。同部作品改编电视剧《池袋ウエストゲートパーク(I.W.G.P.)》也曾大获好评。这次首次改编为动画作品。

■发售情报
THE PINBALLS
配信限定单曲《ニードルノット》
电视动画《池袋西口公园》片头曲
2020.10.7 全球配信
下载、试听链接
https://va.lnk.to/PINS-Needleknot

THE PINBALLS「ニードルノット」同时上架网易云音乐！
https://music.163.com/#/song?id=1482902422

■THE PINBALLS乐队简介
4 人组摇滚乐队。
古川贵之（主唱）、中屋智裕（吉他）、森下拓贵（贝斯）、石原天（鼓）。
既不属于车库摇滚也不属于正统摇滚的独特摇滚曲调，
看似狂野实则用心歌唱的古川贵之(主唱) 用他的沙哑嗓音、抓耳又气势十足的旋律、如同故事般梦幻且令人印象深刻的歌词，使摇滚界为之震撼。
HP:http://thepinballs.org/
Twitter：https://twitter.com/PINS_official
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCE_zZ1mX8I0IvPKVaHHzbwQ

■节目概要
电视动漫《池袋ウエストゲートパーク》
官方网站：https://iwgp-anime.com
预告PV第一弹：https://youtu.be/JfBhszsKlLM
预告PV第二弹：https://www.youtube.com/watch?v=VlT-dOJN5x4

【官网】
■电视动漫官网
https://iwgp-anime.com
■电视动漫推特
＠iwgp_anime


【主題歌】
[片头曲] THE PINBALLS《ニードルノット》
[片尾曲] INNOSENT in FORMAL《after song》

IWGP歌曲官方歌单https://va.lnk.to/IWGP_anime


【角色表】
マコト：熊谷健太郎
タカシ：内山昂輝
キョウイチ：土田玲央
ヒロト：木村昴
磯貝：花江夏樹
其他

No Big Deal Records
Nippon Columbia Co., Ltd
+81 368959749
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电视动画《池袋ウエストゲートパーク》片头曲 THE PINBALLS《ニードルノット》，10月7日配信开始

Distribution channels: Book Publishing Industry, Culture, Society & Lifestyle, Gifts, Games & Hobbies, Movie Industry, Music Industry


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