澳美製藥榮獲「中銀香港企業環保領先大獎2019之環保優秀企業」
將可持續發展的理念融入業務運作中，在環保的全面性，持續性和帶動性，皆表現卓越。在澳美製藥事業的每一個環節中都將環保理念納入考量，節能管理委員會精準制定措施，再由全體員工系統化執行。”HONG KONG SAR, CHINA, October 6, 2020 /EINPresswire.com/ -- 澳美製藥獲得由香港工業總會及中銀香港合辦的「中銀香港企業環保領先大獎2019之環保優秀企業」， 以嘉許公司多年來積極將製藥生產事業與環境保護相結合而作出的貢獻。公司一直堅持在為患者提供高品質的產品和服務的同時，致力持續改善產品與服務來符合環保的要求。
— 澳美製藥
在生產方面，澳美使用業界領先的技術和工藝，結合三廢處理（廢水，廢氣和廢物），及使用綠色能源及新材料，節能減排等，將對環境造成的影響減至最低；在供應鏈方面，在能源、紙張和採購用品方面，均做到節源、妥善、有成效，如產品包裝，與重視環保且可提供高級別環保包裝材料的供應商成為合作夥伴；在日常辦公運作方面，積極推動電子化辦公，加強線上的辦公及傳播，從而大大減少了線下物資（如紙張）的使用，另啟動浪費識別計畫項目，鼓勵員工提出改善點，提高員工環保意識的同時增加效益; 在供貨醫療機構方面，使用大盒包裝或無盒包裝，這大大避免了長期的浪費和給環境造成的負擔; 在協助社區環保教育方面，澳美企業義工隊手砌近百盆植物送往社區小學，鼓勵學生熱愛自然由養護植物做起。
澳美由2013年起陸續參觀走訪了大灣區多間重視環保的生產企業，學習和借鑒其寶貴經驗，啟發澳美不斷作出改善。展望未來，一如澳美的環保政策，公司將繼續推動製藥業持續發展，在創造經濟效益的同時，更持續推動與社會環境的協調發展，讓生命更健康。
「中銀香港企業環保領先大獎」是由中國銀行(香港)與香港工業總會攜手設立，鼓勵香港及泛珠江三角洲從事製造業及服務業的企業推行環保措施，致力減少有關地區的污染，體現工商界對環境保護的關注。大會在今屆獎項收到近760間企業申請，企業需嚴格檢定，經過評核機構實地評核及初步評審，入圍終評，方能脫穎而出。
Maggie Lau
Bright Future Pharmaceutical Laboratories Limited
+852 2211 2447
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