G3-PLC联盟建立世界第一项 PLC + RF 双模融合通信标准

濎通芯是中国唯一制订双模融合规格与实现方案的芯片公司

濎通芯很荣幸受G3-PLC联盟邀请共同参与G3-PLC协议融合PLC＋RF双模的规范制订，濎通芯长期致力研发PLC电力线通信技术与RF无线通信技术结合的双模融合通信方案，为智慧电网传输提供灵活、高速、稳定可靠的双通道通信网路。” — 濎通芯营销业务副总裁钟杰辉