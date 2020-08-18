G3-PLC联盟建立世界第一项 PLC + RF 双模融合通信标准
濎通芯是中国唯一制订双模融合规格与实现方案的芯片公司
濎通芯很荣幸受G3-PLC联盟邀请共同参与G3-PLC协议融合PLC＋RF双模的规范制订，濎通芯长期致力研发PLC电力线通信技术与RF无线通信技术结合的双模融合通信方案，为智慧电网传输提供灵活、高速、稳定可靠的双通道通信网路。”贵阳市, 贵州省, 中国, August 18, 2020 /EINPresswire.com/ -- G3-PLC＋RF双模融合是业界第一项双模通信标准，可通过两种媒介在一个无缝管理网络中为智能电网和物联网应用提供延伸、扩展功能，为通信行业建置重要里程碑。今年6月，G3-PLC联盟宣布G3-PLC Hybrid plugfest插件测试活动成功获得实证，展示多个G3-PLC双模融合解决方案芯片商之间的互联互操作性（interoperability）。此次实证活动由Trialog公司在巴黎执行并成功展示这项卓越成就 - G3-PLC+RF融合双模标准的实施，并实现双模无缝通信的互联互通，濎通芯为五大国际领先芯片制造商之一。
— 濎通芯营销业务副总裁钟杰辉
G3-PLC联盟主席Marc Delandre说：「几个G3-PLC联盟成员已经开发了他们自己的、基于G3-PLC技术的专有融合PLC和RF解决方案。其中一些已经实际应用，并显示出良好的效果。因此，这一双模融合的概念已经被证明是成功的，而且由于市场的需求明确，G3-PLC联盟制定了PLC和RF融合通信标准。目前，互联互操作性已经得到验证，很快我们就会制订G3-PLC双模融合认证计划。」
G3-PLC双模融合的协议栈（protocol stack）除了现有的G3-PLC协议ITU-T G.9903外，还加入开放标准IEEE 802.15.4-2015共同构建。Mesh网络中的每个设备都可以使用PLC和RF进行通信，且将根据现场实际情况，两个设备之间的消息通过「最佳」可用通道发送。网络中每个链路的通道选择是自动完成并动态调整。通过这种方式，融合双模模式可为智能电网、智慧城市和工业应用提供更高效、具成本效益的解决方案。
濎通芯营销业务副总裁钟杰辉表示濎通芯很荣幸受G3-PLC联盟邀请共同参与G3-PLC协议融合PLC＋RF双模的规范制订，濎通芯长期致力研发PLC电力线通信技术与RF无线通信技术结合的双模融合通信方案，为智慧电网传输提供灵活、高速、稳定可靠的双通道通信网路。
「G3-PLC联盟正与其会员一起努力发展G3-PLC认证计划」G3-PLC联盟秘书长Leon Vergeer说：「我们有信心在今年第四季度启动双模融合设备认证，第一批获得认证的双模融合设备将很快上市。」
关于贵州濎通芯物联技术有限公司
贵州濎通芯物联技术有限公司是一家长距离、大规模、自动组网的物联网通信芯片与软件设计公司，为智能能源、智能城市、智能住宅、智能传感市场应用提供了低成本低功耗的无线Wi-SUN、有线PLC与无线有线融合双模通信方案。
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关于 G3-PLC 联盟
G3-PLC联盟成立于2011年，旨在将G3-PLC技术标准化并推广至全球，主要应用于智能计量、智能电网、智能家电和工业应用。 G3-PLC联盟目前已有90多家会员，所有会员都是智能电网生态系统中的关键利益相关者，包括公用事业公司、设备和半导体制造商，系统集成商，IT供货商以及汽车和工业公司。
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