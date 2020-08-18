G3-PLC聯盟建立世界第一項 PLC + RF 雙模融合通信標準
濎通科技是大中華區唯一制訂雙模融合規格與實現方案的晶片公司
濎通科技很榮幸受G3-PLC聯盟邀請共同參與G3-PLC協議融合PLC＋RF雙模的規範制訂，濎通科技長期致力研發PLC電力線通信技術與RF無線通訊技術結合的雙模融合通信方案，為智慧電網傳輸提供靈活、高速、穩定可靠的雙通道通信網路。”新竹, 台灣, August 18, 2020 /EINPresswire.com/ -- G3-PLC＋RF雙模融合是業界第一項雙模通信標準，可通過兩種媒介在一個無縫管理網路中為智慧電網和物聯網應用提供延伸、擴展功能，為通信行業建置重要里程碑。今年6月，G3-PLC聯盟宣佈G3-PLC Hybrid plugfest外掛程式測試活動成功獲得實證，展示多個G3-PLC雙模融合解決方案晶片商之間的互聯互通性（interoperability）。此次實證活動由Trialog公司在巴黎執行並成功展示這項卓越成就 - G3-PLC+RF融合雙模標準的實施，並實現雙模無縫通信的互聯互通，濎通科技為五大國際領先晶片製造商之一。
— 濎通科技總經理李信賢博士
G3-PLC聯盟主席Marc Delandre說：「幾個G3-PLC聯盟成員已經開發了他們自己的、基於G3-PLC技術的專有融合PLC和RF解決方案。其中一些已經實際應用，並顯示出良好的效果。因此，這一雙模融合的概念已經被證明是成功的，而且由於市場的需求明確，G3-PLC聯盟制定了PLC和RF融合通信標準。目前，互聯互通性已經得到驗證，很快我們就會制訂G3-PLC雙模融合認證計畫。」
G3-PLC雙模融合的協議棧（protocol stack）除了現有的G3-PLC協議ITU-T G.9903外，還加入開放標準IEEE 802.15.4-2015共同構建。Mesh網路中的每個設備都可以使用PLC和RF進行通信，且將根據現場實際情況，兩個設備之間的消息通過「最佳」可用通道發送。網路中每個鏈路的通道選擇是自動完成並動態調整。通過這種方式，融合雙模模式可為智慧電網、智慧城市和工業應用提供更高效、具成本效益的解決方案。
濎通科技總經理李信賢博士表示濎通科技很榮幸受G3-PLC聯盟邀請共同參與G3-PLC協議融合PLC＋RF雙模的規範制訂，濎通科技長期致力研發PLC電力線通信技術與RF無線通訊技術結合的雙模融合通信方案，為智慧電網傳輸提供靈活、高速、穩定可靠的雙通道通信網路。
「G3-PLC聯盟正與其會員一起努力發展G3-PLC認證計畫」G3-PLC聯盟秘書長Leon Vergeer說：「我們有信心在今年第四季度啟動雙模融合設備認證，第一批獲得認證的雙模融合設備將很快上市。」
關於濎通科技股份有限公司
濎通科技是一家長距離、大規模、自動組網的物聯網通信晶片與軟體設計公司，為智慧能源、智慧城市、智慧住宅、智慧傳感市場應用提供了低成本低功耗的無線Wi-SUN、有線PLC與無線有線融合雙模通信方案。
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關於 G3-PLC 聯盟
G3-PLC聯盟成立於2011年，旨在將G3-PLC技術標準化並推廣至全球，主要應用于智慧計量、智慧電網、智慧家電和工業應用。 G3-PLC聯盟目前已有90多家會員，所有會員都是智慧電網生態系統中的關鍵利益相關者，包括公用事業公司、設備和半導體製造商，系統集成商，IT供應商以及汽車和工業公司。
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