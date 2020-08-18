Middlesex Barracks / Stalking
VSP News Release-Incident
STATE OF VERMONT
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
VERMONT STATE POLICE
NEWS RELEASE
CASE#: 20A303235
RANK/TROOPER FULL NAME: TPR. RYAN RIEGLER
STATION: MIDDLESEX BARRACKS
CONTACT#: 802.229.9191
DATE/TIME: 08/01/2020 AT 0909
INCIDENT LOCATION: WATERBURY, VT
VIOLATION: STALKING
ACCUSED: CODY QUENNEVILLE
AGE: 30
CITY, STATE OF RESIDENCE: WATERBURY, VT
VICTIM: (The Vermont State Police does not release the names of victims of
sexual assault or domestic violence.)
SUMMARY OF INCIDENT:
ON 08/01/2020, VERMONT STATE POLICE RECEIVED A REPORT OF STALKING IN THE TOWN OF
WATERBURY, VT. THE VICTIM REPORTED THAT CODY QUENNEVILLE WAS DISPLAYING STALKING
BEHAVIOR THROUGH SOCIAL MEDIA ACCOUNTS AND AT THE VICTIMS RESIDENCE OVER THE
PAST YEAR. ON 08/17/2020, QUENNEVILLE WAS ISSUED A CITATION FOR STALKING. HE IS
SCHEDULED TO APPEAR IN WASHINGTON COUNTY SUPERIOR COURT - CRIMINAL DIVISION ON
10/08/2020.
COURT ACTION: Y
COURT DATE/TIME: 10/08/2020 AT 0830
COURT: WASHINGTON COUNTY SUPERIOR COURT - CRIMINAL DIVISION
LODGED - LOCATION: NO
BAIL: NONE
MUG SHOT: NONE TAKEN
*Please note: court date and time are subject to change at the discretion of
the court. Please call the criminal court clerk to confirm arraignment time.