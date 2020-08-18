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Middlesex Barracks / Stalking

VSP News Release-Incident

 

STATE OF VERMONT

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY

VERMONT STATE POLICE

 

NEWS RELEASE

       

CASE#: 20A303235

RANK/TROOPER FULL NAME: TPR. RYAN RIEGLER                          

STATION: MIDDLESEX BARRACKS                   

CONTACT#: 802.229.9191

 

DATE/TIME: 08/01/2020 AT 0909

INCIDENT LOCATION: WATERBURY, VT

VIOLATION: STALKING

 

ACCUSED: CODY QUENNEVILLE                                                

AGE: 30

CITY, STATE OF RESIDENCE: WATERBURY, VT

 

VICTIM: (The Vermont State Police does not release the names of victims of

sexual assault or domestic violence.)

 

SUMMARY OF INCIDENT:

ON 08/01/2020, VERMONT STATE POLICE RECEIVED A REPORT OF STALKING IN THE TOWN OF

WATERBURY, VT. THE VICTIM REPORTED THAT CODY QUENNEVILLE WAS DISPLAYING STALKING

BEHAVIOR THROUGH SOCIAL MEDIA ACCOUNTS AND AT THE VICTIMS RESIDENCE OVER THE

PAST YEAR. ON 08/17/2020, QUENNEVILLE WAS ISSUED A CITATION FOR STALKING. HE IS

SCHEDULED TO APPEAR IN WASHINGTON COUNTY SUPERIOR COURT - CRIMINAL DIVISION ON

10/08/2020.

 

 

COURT ACTION: Y

COURT DATE/TIME:  10/08/2020 AT 0830      

COURT: WASHINGTON COUNTY SUPERIOR COURT - CRIMINAL DIVISION

LODGED - LOCATION: NO

BAIL: NONE

MUG SHOT: NONE TAKEN

 

 

 

 

*Please note:  court date and time are subject to change at the discretion of

the court. Please call the criminal court clerk to confirm arraignment time.

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