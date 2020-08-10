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DUI Arrests for the Forestville Barrack from –August 3rd-August 9th, 2020

Maryland State Police News Release

Forestville Barrack

3500 Forestville Road

Forestville, Maryland 20747

301-568-8101

msp.forestville@maryland.gov

                                                                      FOR IMMEDIATE RELEASE: 08/9/2020

DUI Arrests for the Forestville Barrack from –August 3rd-August 9th, 2020

NAME DATE & TIME OF ARREST TROOPER AGE CITY & STATE OF RESIDENCE
COURTNEY, LATISHA M. 8/3/2020@ 0203 KHAN 39 WALDORF, MD
NEWMAN, LAWRENCE JASON 8/3/2020@ 0727 NOLF 37 TEMPLE HILLS, MD
DOZIER, LAKENDRA T. 8/5/2020@ 0438 KHAN 30 FOREST HEIGHTS, MD
QUICK JR, DENNY FREDERICK 8/5/2020@ 0941 MURRAY 38  SHADY SIDE, MD
JONES, LAREASHA MARIE 8/7/2020@ 0204 FRYE 33 TEMPLE HILLS, MD
CROWELL, CHARLES L. 8/7/2020@ 1043 DE LA CRUZ 50 BRANDYWINE, MD
LEWIS, JAMAL PURCELL 8/8/2020@ 0125 KHAN 45 WASHINGTON, DC
BROWN, ROCKY LEE 8/8/2020@ 0134 WILLIAMS 55 WALDORF, MD
VENTURA, WALTER OMAR 8/8/2020@ 0412 ALLEN 42 WASHINGTON, DC
 JACOBS, NATHANIEL S.  8/8/2020@ 0704  CAMBRA  40  UPPER MARLBORO, MD
VALENTINE, GARNISHA M 8/9/2020@ 0213 RECKEWEG 36 WASHINGTON, DC
MORALES, JOSE ALFREDO LARA  8/9/2020@ 0244  KHAN  30  DISTRICT HEIGHTS, MD
         
         
         
         

 

Barrack Media Contact Name:  Lt. J. Revel

Phone Number: 301-568-8101

 

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