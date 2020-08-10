Forestville Barrack
3500 Forestville Road
Forestville, Maryland 20747
301-568-8101
msp.forestville@maryland.gov
FOR IMMEDIATE RELEASE: 08/9/2020
DUI Arrests for the Forestville Barrack from –August 3rd-August 9th, 2020
|NAME
|DATE & TIME OF ARREST
|TROOPER
|AGE
|CITY & STATE OF RESIDENCE
|COURTNEY, LATISHA M.
|8/3/2020@ 0203
|KHAN
|39
|WALDORF, MD
|NEWMAN, LAWRENCE JASON
|8/3/2020@ 0727
|NOLF
|37
|TEMPLE HILLS, MD
|DOZIER, LAKENDRA T.
|8/5/2020@ 0438
|KHAN
|30
|FOREST HEIGHTS, MD
|QUICK JR, DENNY FREDERICK
|8/5/2020@ 0941
|MURRAY
|38
|SHADY SIDE, MD
|JONES, LAREASHA MARIE
|8/7/2020@ 0204
|FRYE
|33
|TEMPLE HILLS, MD
|CROWELL, CHARLES L.
|8/7/2020@ 1043
|DE LA CRUZ
|50
|BRANDYWINE, MD
|LEWIS, JAMAL PURCELL
|8/8/2020@ 0125
|KHAN
|45
|WASHINGTON, DC
|BROWN, ROCKY LEE
|8/8/2020@ 0134
|WILLIAMS
|55
|WALDORF, MD
|VENTURA, WALTER OMAR
|8/8/2020@ 0412
|ALLEN
|42
|WASHINGTON, DC
|JACOBS, NATHANIEL S.
|8/8/2020@ 0704
|CAMBRA
|40
|UPPER MARLBORO, MD
|VALENTINE, GARNISHA M
|8/9/2020@ 0213
|RECKEWEG
|36
|WASHINGTON, DC
|MORALES, JOSE ALFREDO LARA
|8/9/2020@ 0244
|KHAN
|30
|DISTRICT HEIGHTS, MD
Barrack Media Contact Name: Lt. J. Revel
Phone Number: 301-568-8101