引爆低功耗物聯商機，濎通科技、助成國際、俠諾科技 共同創建 Wi-SUN 物聯網生態圈
物聯網、智慧電網通信晶片設計公司濎通科技股份有限公司於7月23日參加〈5G新時代・物聯大商機：低功耗物聯網創新技術與應用論壇〉，以〈為廣域大規模物聯網而生：Wi-SUN Mesh網狀網路 〉發表專題演講。
第一代Wi-SUN無線通訊晶片 VC7300 已獲得 Wi-SUN FAN 1.0 認證，並成功整合至模組、終端產品中進行互聯互通。VC7300使用FSK調製技術，傳輸速率達到400 kbps。VC7351是濎通科技最新研發的新一代微功率無線通訊晶片，使用OFDM調製技術，符合IEEE802.15.4x規範，傳輸速率可達2.4 Mbps，最高私有通訊速率可達3.6 Mbps。”ZHUBEI CITY, HSINCHU COUNTY, TAIWAN, August 7, 2020 /EINPresswire.com/ -- 物聯網、智慧電網通信晶片設計公司濎通科技股份有限公司於7月23日參加〈5G新時代・物聯大商機：低功耗物聯網創新技術與應用論壇〉，以〈為廣域大規模物聯網而生：Wi-SUN Mesh網狀網路 〉發表專題演講，並於會場中展示台灣首個Wi-SUN 智能閘道器（Gateway）與其應用，以及Wi-SUN定位系統裝置：屏安福D＋卡與親安御守。
— 濎通科技總經理李信賢博士
濎通科技致力研發與深化Wi-SUN技術能量，總經理李信賢博士表示第一代Wi-SUN無線通訊晶片 VC7300 已獲得 Wi-SUN FAN 1.0 認證，並成功整合至模組、終端產品中進行互聯互通。VC7300使用FSK調製技術，傳輸速率達到400 kbps。VC7351是濎通科技最新研發的新一代微功率無線通訊晶片，使用OFDM調製技術，符合IEEE802.15.4x規範，傳輸速率可達2.4 Mbps，最高私有通訊速率可達3.6 Mbps，它是目前傳輸速度最快的微功率無線Sub-GHz OFDM SoC，在眾無線ISM頻段中具領先地位。
濎通科技聯合兩家伙伴廠商-助成國際與俠諾科技，共同展出Wi-SUN網路應用解決方案。助成國際致力於開發物聯網相關軟硬體產品，此次展覽以濎通科技VC7300晶片開發Wi-SUN智能匣道器QGW810，結合溫度感測傳輸系統，可應用於工廠機台，即時監控設備溫度。助成國際白晋榮總經埋表示：很高興能與Wi-SUN晶片領導廠商濎通科技攜手合作，共同打造Wi-SUN物聯網生態圈。助成國際開發的智能匣道器可發揮Wi-SUN技術特點，包括長距離、高穿透、廣覆蓋，自動組網與自動修復，千點以上大規模組網等。
Wi-SUN智能閘道器可接收無線感測器傳來之量測資料，轉由TCP/IP乙太網路或Wi-Fi跟網路伺服器溝通，進行各項資料處理與記錄，亦可將雲端伺服器指令轉發給感測器，或對本身之數位輸出進行控制。智能匣道器是一部可程式化的小型電腦，使用者可開發C程式或node.js程式，進而提供多元服務；智能匣道器亦能連接伺服器，主動送出一組密碼，進行資安管控。
俠諾科技此次展出分別由屏東縣與台東縣政府採用之屏安福D＋卡與親安御守，卡片內建可長距離傳輸之Wi-SUN晶片與定位系統，能即時呈現配戴者所在位置，而守護者可自行設定電子圍籬之守護範圍，並可查詢佩戴者指定區間之動向。此套系統藉由長者配戴智慧裝置及定位技術，家人可以用LINE App獲知使用者位置，銀髮長輩能在社區自由活動，進而打造讓高齡長者及親屬安心的友善安全社區。俠諾科技總裁李明堂表示Wi-SUN技術涵蓋遠距離通訊，具備互聯互通、容易布建、Mesh網狀網路等特性，成功克服偏鄉佈建物聯網不易的問題，同時屏安福D＋卡與親安御守有低耗電優勢，可持續使用12個月免充電。
關於濎通科技股份有限公司
濎通科技是一家長距離、大規模、自動組網的物聯網通信晶片與軟體設計公司，為智慧能源、智慧城市、智慧住宅、智慧傳感市場應用提供了低成本低功耗的無線Wi-SUN、有線PLC與無線有線融合雙模通信方案。
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關於助成國際股份有限公司
助成國際為一專門從事無線電傳輸方案開發的公司，成立於2002年，專長在嵌入式韌體及電子硬體設計。產品包括各種介面之無線傳輸器（RS232 / RS485 / USB 等等）、無線傳輸模組、無線燈光控制系統、無線溫溼度感測器、無線震動感測器、無線監測系統等等。多年的研發經驗讓助成國際和多家IC原廠建立良好的合作關係，共同努力推出成本最佳，功能最強的解決方案。
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關於俠諾科技股份有限公司
俠諾科技自2004年創立品牌QNO，開發一系列新一代網路安全設備，提升企業網路傳輸速度並加倍企業網路安全防護，為中小企業心目中最理想的網路設商。
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