引爆低功耗物聯商機，濎通科技、助成國際、俠諾科技 共同創建 Wi-SUN 物聯網生態圈

濎通科技聯合助成國際與俠諾科技，共同展出Wi-SUN網路應用解決方案 濎通科技產品行銷總監歐行中介紹 Wi-SUN 聯盟與技術優勢 濎通科技FAE總監楊德雲解說Wi-SUN Mesh組網 助成國際展示Wi-SUN 智能閘道器

物聯網、智慧電網通信晶片設計公司濎通科技股份有限公司於7月23日參加〈5G新時代・物聯大商機：低功耗物聯網創新技術與應用論壇〉，以〈為廣域大規模物聯網而生：Wi-SUN Mesh網狀網路 〉發表專題演講。

第一代Wi-SUN無線通訊晶片 VC7300 已獲得 Wi-SUN FAN 1.0 認證，並成功整合至模組、終端產品中進行互聯互通。VC7300使用FSK調製技術，傳輸速率達到400 kbps。VC7351是濎通科技最新研發的新一代微功率無線通訊晶片，使用OFDM調製技術，符合IEEE802.15.4x規範，傳輸速率可達2.4 Mbps，最高私有通訊速率可達3.6 Mbps。” — 濎通科技總經理李信賢博士