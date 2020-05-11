首推世界最高速微功率无线通讯芯片，濎通芯在Wi-SUN FAN 及Sub-GHz OFDM SoC居领导地位

贵州濎通芯物联技术有限公司是一家提供物联网和智能电网通信的芯片设计公司

Wi-SUN联盟的发展愿景乃是基于网状网络协议IEEE 802.15.4g技术规范，通过测试和认证计划提供强大的产品连接性，发展Wi-SUN生态系统，实现智能城市和智慧公用通信网路的互操作性。