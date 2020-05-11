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首推世界最高速微功率无线通讯芯片，濎通芯在Wi-SUN FAN 及Sub-GHz OFDM SoC居领导地位

贵州濎通芯物联技术有限公司是一家提供物联网和智能电网通信的芯片设计公司

贵州濎通芯物联技术有限公司是一家提供物联网和智能电网通信的芯片设计公司

Wi-SUN联盟的发展愿景乃是基于网状网络协议IEEE 802.15.4g技术规范，通过测试和认证计划提供强大的产品连接性，发展Wi-SUN生态系统，实现智能城市和智慧公用通信网路的互操作性。

Wi-SUN联盟的发展愿景乃是基于网状网络协议IEEE 802.15.4g技术规范，通过测试和认证计划提供强大的产品连接性，发展Wi-SUN生态系统，实现智能城市和智慧公用通信网路的互操作性。

VC7351 系列达成广域大规模物联网里程碑

VC7351是濎通芯最新研发的新一代微功率无线通信芯片，符合IEEE802.15.4x规范，传输速率可达2.4 Mbps，最高私有通迅速率可达3.6 Mbps。 ”
— 濎通芯营销业务副总裁钟杰辉
贵阳市, 贵州省, 中国, May 11, 2020 /EINPresswire.com/ -- 物联网、智能电网通信芯片设计公司贵州濎通芯物联技术有限公司，致力研发与深化Wi-SUN FAN技术能量，已率先业界推出VC7351工程样品，它将成为传输速度最快的微功率无线Sub-GHz OFDM SoC，并可支援Wi-SUN FAN广域网络。VC7351 系列是濎通芯的新一代Wi-SUN SoC，支持OFDM调制，传输速率可达2.4 Mbps，在众无线ISM频段中具领先地位，是物联网网络和传感应用的完美解决方案。

濎通芯营销业务副总裁钟杰辉表示濎通芯的第一代无线通信单芯片 VC7300 无线解决方案已获得 Wi-SUN FAN 1.0 认证，并成功整合至模块、终端产品中进行互联互通。VC7300使用FSK调制技术，传输速率达到300 kbps。VC7351是濎通芯最新研发的新一代微功率无线通信芯片，符合IEEE802.15.4x规范，传输速率可达2.4 Mbps，最高私有通迅速率可达3.6 Mbps。

VC7351 微功率无线通信单芯片其关键技术为OFDM（Orthogonal frequency-division multiplexing）调制技术。OFDM正交分频多任务，可以视为多载波传输的一个特例，具备高速率数据传输的能力，加上能有效对抗频率选择性衰减，而逐渐获得重视与采用。

濎通芯研发团队经过多年的研发累积，已申请微功率无线传输与OFDM正交分频相关多项发明专利，证明濎通研发团队充分掌握Wi-SUN FAN传输技术的特性，包括长距离、大规模、自动组网、安全性佳、可扩展性高、耗电量低等。VC7351具有最佳的灵敏度、选择性、相邻通道抑制、抗干扰能力和载波频率漂移下非常稳定的性能，可被广泛应用在智能电表及家庭智能能源管理（HEMS）控制器等通讯装置，亦有利于打造广域大规模物联网。

濎通芯是Wi-SUN系统单芯片和网络软件设计的领导厂商，其产品已经获得Wi-SUN FAN认证，包括FAN PHY、FAN Router、FAN Border Router（Wi-SUN FAN产品出货必须具备的三种认证），能实现基于Wi-SUN FAN的千点以上自动组网，同时能与其他Wi-SUN FAN认证设备互联互通，协助客户的通讯模块、智能网关与终端产品快速取得Wi-SUN FAN认证，导入市场。

濎通芯持续研发与推广符合Wi-SUN FAN认证的产品与其相关应用，由于通过Wi-SUN FAN认证的产品拥有Ipv6、开放标准、认证、互联互通、企业级资安等特性，适合应用在智慧能源领域，如智能电表、水表、气表和智慧电网；智慧城市领域，如智慧路灯、智慧楼宇、工业物联网；智能住宅领域，如HEMS、智能家电；智慧传感领域，如M2M机器互联、智慧环境监控等。


关于贵州濎通芯物联技术有限公司
贵州濎通芯物联技术有限公司是一家长距离、大规模、自动组网的物联网通信芯片与软件设计公司，为智能能源、智能城市、智能住宅、智能传感市场应用提供了低成本低功耗的无线Wi-SUN、有线PLC与无线有线融合双模通信方案。
http://www.dingtongxin.com

关于 Wi-SUN 联盟
Wi-SUN联盟成立于2012年，是一个由业界公司组成的全球非营利性组织。Wi-SUN联盟的发展愿景乃是基于网状网络协议IEEE 802.15.4g技术规范，通过测试和认证计划提供强大的产品连接性，发展Wi-SUN生态系统，实现智能城市和智慧公用通信网路的互操作性。
https://www.wi-sun.org/

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吴晨晨
贵州濎通芯物联技术有限公司
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