Wi-SUN联盟主席Phil向观众介绍Wi-SUN FAN互联互通展示 Wi-SUN FAN互联互通展示，濎通芯与海兴电力等一线厂商共同展示，是全球唯一成功实证的芯片设计公司 海兴巴西分公司总经理（左）与濎通芯代表（右）

Wi-SUN联盟于DISTRIBUTECH实现全球唯一现场互联互通的物联技术。濎通芯与海兴电力等一线厂商共同展示，是全球唯一成功实证的芯片设计公司 。

贵阳市, 贵州省, 中国, February 10, 2020 / EINPresswire.com / -- 2020 年 2月 10 日 – IoT 物联网之有线与无线通信芯片设计公司 濎通芯 物联技术有限公司与杭州海兴电力科技股份有限公司在今年1月28-30日共同参加在美国德州San Antonio举办的北美最大公用事业与能源博览会DISTRIBUTECH International，海兴使用濎通芯研发的Wi-SUN FAN芯片无线通信解决方案生产符合Wi-SUN FAN认证的智能电表。Wi-SUN联盟主导此次展示，联合全球一线物联芯片、智能电表、智能网关、智能路灯等公司，共同展示通过Wi-SUN FAN认证的终端产品，是全球唯一能具体实现互联互通的物联通讯技术，而濎通芯亦是所有参与展示的芯片方案中，唯一成功实现的公司。此次展示获得北美、南美众多智能电网系统与公用事业厂商的赞赏，肯定Wi-SUN FAN为物联网中真正能实现互联互通的技术。濎通芯营销业务副总裁钟杰辉表示濎通芯是目前业界第一家Wi-SUN系统单芯片和网络软件设计公司，同时也是唯一拥有Wi-SUN FAN产品出货所必须的三种认证资格的公司，包括FAN PHY、FAN Router、FAN Broader Router，能实现基于Wi-SUN FAN的千点自动组网，能与其他Wi-SUN FAN认证设备互联互通，协助客户的通讯模块、智能网关与终端产品能够快速取得Wi-SUN FAN认证，导入市场。网络可扩展性是规划物联网时的重要因素，能够将新的产品例如环境监测器、照明设备或智慧计量表添加到网络中。Wi-SUN联盟的发展愿景乃是基于IEEE 802.15.4g的开放标准和网状网络协议技术规范，达到长距离、大规模、自组网、IPv6、企业级资安等，通过测试和认证计划提供强大的产品连接性和互操作性，发展Wi-SUN FAN物联网生态系统。海兴周良璋董事长表示Wi-SUN FAN通讯技术适合应用于智能电表、水表、气表， Wi-SUN FAN的网状网络可以在网路规模数量上进行扩展，其较高的带宽使其更容易在未来添加更多的高流量传输需求的产品。全球数以千万计可靠连接的端点证明基于Wi-SUN FAN的网状组网(mesh)能够实现物联网的可扩展性需求。Wi-SUN FAN认证方案符合IEEE 802.15.4g、IETF IPv6 协议与企业级资安，达成通信产品的互操作性，为广域大规模的户外物联网络提供基础设施，可实现稳定、高性能且低功耗的长距离网络。应用领域包括智能计量表、智能路灯、智能城市、公用事业和物联网网络中的传感器等。Wi-SUN联盟协助会员产品通过兼容性测试，必须经过独立第三方测试实验室的严格测试，以确保所有设备可以互联互通并安全地协同工作。关于贵州濎通芯物联技术有限公司贵州濎通芯物联技术有限公司是一家长距离、大规模、自组网的物联网和智能电网通信芯片与组网软件设计公司，为智慧能源、智能城市、智能住宅、智慧传感市场应用提供了低成本低功耗的Wi-SUN、PLC与融合双模通信方案。关于杭州海兴电力科技股份有限公司杭州海兴电力科技股份有限公司始创于1992年，聚焦于电力行业，为全球电力客户提供智能产品和配用电解决方案。 http://www.hxgroup.cn/index.html 关于 Wi-SUN 联盟Wi-SUN 联盟是一个由业界领先公司组成的全球非营利性会员协会。其使命是利用开放式全球标准，推动智能城市，智能电网和其他物联网 (IoT) 应用中的可互操作无线解决方案的全球推广。 https://www.wi-sun.org/ CONTACT:dingtongxin_info@dingtongxin.com+86-571-56258460



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