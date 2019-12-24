Wi-SUN技术支持IPv6，有效提升物联网应用中的互操作性与安全性
在物联网中采用IP技术需要大量的IP地址资源，欧洲网络协调中心(RIPE NCC)在今年11月26日发布讯息公告 IPv4全球所有43亿个地址已全部分配完毕。IPv6 (Internet Protocol version 6) 是取而代之的下一代互联网协议，IPv6能够提供足够的地址资源，满足点到点的通信和管理需求，同时提供地址自动配置功能和移动性管理机制，同时可识别网络上的设备，方便网络管理者随时找到它们，便于部署节点。
由Wi-SUN (Wireless Smart Ubiquitous Network)联盟主导的Wi-SUN FAN认证支持 IPv6协议。IPv6像是每一连网设备的网络身份证，具备IP节点与大型网状网络等特质，这项技术相当适合物联网应用，其点到点(P2P)IP基础架构充分运用逾30年的IP技术开发经验，促进开放标准与互操作性。
过去ZigBee、蓝牙得透过应用层网关才能连接至网络，但应用层网关不支持新应用，且不同的应用层网关无法互通；而IPv6透过网络层连接网络，网络层网关只要端点与云端互相识别、互动，即可让新旧应用或不同应用共享一个网络基础。
此外，安全性对物联网非常重要，也是一大难题，在物联网的应用中，当所有的设备都链接到网络上时，网络中传输数据的机密性、完整性与可用性容易受到黑客威胁。由于物联网节点众多，且许多节点的功能也有限，容易遭受外部攻击。
因此，物联网需要绝佳资安方案，Wi-SUN FAN运用IEEE 802.15.4的强大AES(Advanced Encryption Standard)链接层安全功能，由链接层提供封包加密，并且运用IETF EAP-TLS做入网认证，及以IEEE 802.11i做密钥管理，提升网络安全性。Wi-SUN技术的特性即是对IPv6与相关网络安全特性的支持，如入侵检测、流量塑形、网络分析和渗透测试等，这使得Wi-SUN技术能够更有效地抵御DoS (denial-of-service，拒绝服务) 攻击。
濎通芯营销业务副总裁钟杰辉表示表示濎通芯研发团队经过多年的研发积累，完全掌握Wi-SUN技术特点。Wi-SUN产品线VC7300系列已通过Wi-SUN FAN认证，符合802.15.4g与IPv6标准、具备AES 256加密功能，主要技术突破在于可长距离传输且具备严密的信息安全防护机制，讯息绝不外泄。
濎通芯主要提供符合Wi-SUN FAN认证的解决方案，目前已在杭州海兴总部园区部署超过1000个节点的网状网络，并成功展示非常短的组网时间、自适应能力、稳健的数据收集和可靠的远程韧体升级；濎通芯另有融合双模自动组网（mesh）方案，其特点在于同时支持无线通信（RF）与电力线通信（PLC）两种传输方式，符合Wi-SUN通信标准，具有低功耗，广覆盖，自动网状网络组网、无缝自动互补连接等特性。
关于贵州濎通芯物联技术有限公司
贵州濎通芯物联技术有限公司成立于2018年，是一家提供物联网和智能电网通信的芯片设计公司，为智能电网，智能城市和智能家居市场应用提供了低成本低功耗的Wi-SUN和PLC双模通信方案。
http://www.dingtongxin.com
关于 Wi-SUN 联盟
Wi-SUN联盟成立于2012年，是一个由业界公司组成的全球非营利性组织。Wi-SUN联盟的发展愿景乃是基于网状网络协议IEEE 802.15.4g技术规范，通过测试和认证计划提供强大的产品连接性，发展Wi-SUN生态系统，实现智能城市和智慧公用通信网路的互操作性。
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吴晨晨
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