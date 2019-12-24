Wi-SUN技術支援IPv6，有效提升物聯網應用中的互通性與安全性
在物聯網中採用IP技術需要大量的IP位址資源，歐洲網絡協調中心(RIPE NCC)在今年11月26日發布訊息公告 IPv4全球所有43億個地址已全部分配完畢。IPv6 (Internet Protocol version 6) 是取而代之的下一代互聯網協定，IPv6能夠提供足夠的位址資源，滿足點到點的通信和管理需求，同時提供位址自動配置功能和移動性管理機制，同時可識別網路上的設備，方便網路管理者隨時找到它們，便於部署節點。
由Wi-SUN (Wireless Smart Ubiquitous Network)聯盟主導的Wi-SUN FAN認證支援 IPv6協議。IPv6像是每一連網設備的網路身份證，具備IP節點與大型網狀網路等特質，這項技術相當適合物聯網應用，其點到點(P2P)IP基礎架構充分運用逾30年的IP技術開發經驗，促進開放標準與互通性。
過去ZigBee、藍牙得透過應用層閘道才能連接至網路，但應用層閘道不支援新應用，且不同的應用層閘道無法互通；而IPv6透過網路層連接網路，網路層閘道只要端點與雲端互相識別、互動，即可讓新舊應用或不同應用共享一個網路基礎。
此外，安全性對物聯網非常重要，也是一大難題，在物聯網的應用中，當所有的設備都連結到網路上時，網路中傳輸資料的機密性、完整性與可用性容易受到駭客威脅。由於物聯網節點眾多，且許多節點的功能也有限，容易遭受外部攻擊。
因此，物聯網需要絕佳資安方案，Wi-SUN FAN運用IEEE 802.15.4的強大AES(Advanced Encryption Standard)連結層安全功能，由連結層提供封包加密，並且運用IETF EAP-TLS做入網認證，及以IEEE 802.11i做密鑰管理，提升網路安全性。Wi-SUN技術的特性即是對IPv6與相關網路安全特性的支援，如入侵偵測、流量塑形、網路分析和滲透測試等，這使得Wi-SUN技術能夠更有效地抵禦DoS (denial-of-service，拒絕服務) 攻擊。
濎通科技總經理李信賢博士表示濎通科技研發團隊經過多年的研發積累，完全掌握Wi-SUN技術特點。Wi-SUN產品線VC7300系列已通過Wi-SUN FAN認證，符合802.15.4g與IPv6標準、具備AES 256加密功能，主要技術突破在於可長距離傳輸且具備嚴密的資訊安全防護機制，訊息絕不外洩。
濎通科技主要提供符合Wi-SUN FAN認證的解決方案，目前已在濎通科技辦公區域部署超過1000個節點的網狀網絡，並成功展示非常短的組網時間、自適應能力、穩健的數據收集和可靠的遠程韌體升級；濎通科技另有融合雙模自動組網（mesh）方案，其特點在於同時支持無線通訊（RF）與電力線通信（PLC）兩種傳輸方式，符合Wi-SUN通信標準，具有低功耗，廣覆蓋，自動網狀網路組網、無縫自動互補連接等特性。
關於濎通科技
濎通科技成立於 2017 年，是一家提供物聯網和智慧電網通信的晶片設計公司，為智慧電網、智慧城市和智慧家居市場應用提供了低成本、低功耗的Wi-SUN和PLC雙模通信方案。 www.vertexcom.com
關於 Wi-SUN 聯盟
Wi-SUN聯盟成立於2012年，是一個由業界公司組成的全球非營利性組織。Wi-SUN聯盟的發展願景乃是基於網狀網路通訊協定IEEE 802.15.4g技術規範，通過測試和認證計畫提供強大的產品連線性，發展Wi-SUN生態系統，實現智慧城市和智慧公用通信網路的互通性。
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