Wi-SUN FAN 认证以高安全性、低功耗和健全生态系统等优势串连广域大规模物联网
濎通芯Wi-SUN解决方案率先取得大中华区认证且已应用于智能电网中贵阳市, 贵州, 中国, December 13, 2019 /EINPresswire.com/ -- 因应物联网(Internet of Things，IoT)兴起，远距离通讯需求日益增加，低功耗广域网（Low Power Wide Area Network，LPWAN）通讯技术犹如百花齐放，其中由Wi-SUN联盟主导的Wi-SUN FAN认证基于IEEE 802.15.4g、IEEE 802和IETF IPv6标准的开放规范，而有较佳的安全性、电源效率、可扩展性等优势，且已建置健全生态系统，因而可望在众多LPWAN技术中脱颖而出，成为广域大规模物联网最佳传输技术。
Wi-SUN(Wireless Smart Ubiquitous Network)联盟目前有250多家会员，它们共同推出了150多种Wi-SUN认证产品。目前联盟会员们在全球已部署超过9500万个支持Wi-SUN的设备。在联盟的推广支持下，每个成员产品皆通过一系列针对互操作性的测试和认证计划，因而整个Wi-SUN生态系统能提供大量可互操作的产品，这使得智能电表、智慧路灯等设备能够连接到一个公共网络上，因而在公用事业和智能城市中被广泛应用。
Wi-SUN FAN(Field Area Networks)是一种网状网络协议，网络中的每个设备都可以与相邻设备通信，这使得它的讯息可以在网络中的每个节点之间进行非常长距离的跳转。此外，Wi-SUN FAN具有自组网(self-forming)功能，可以轻松地将新设备添加到网络中；它同时具有自我修复(self-healing)功能，如果一条路径断线，网络将自动重新路由到网关。
在安全性已经成为物联网讨论的一个重要部分的今日，Wi-SUN FAN提供经验证的企业级安全认证，其特色是具有本地公钥基础架构（PKI， public-key infrastructure）集成，为网络上的每个设备提供安全认证功能；另一个特性是对IPv6与相关网络安全特性的支持，如入侵检测、流量塑形、网络分析和渗透测试等，这使得Wi-SUN FAN能够更有效地抵御DoS (denial-of-service，拒绝服务) 攻击。
网络设备的可扩展性是规划物联网时另一个重要考虑因素，例如能够将新的产品像是环境监测器、智慧照明设备与智慧计量表添加到网络中。Wi-SUN FAN的网状网络可以在设备容量和数量上进行扩展，其较高的带宽（与LoRa、NB-IoT比较）使其可以在未来添加更多的高流量传输需求产品。
在物联网的规划中，以电池供电的设备部署大多期望能够持续使用多年而无须更换电池以减少人工维护成本。Wi-SUN FAN认证的设备可设计用于频繁（间隔10秒）低延迟通信且功耗低，休眠时小于2 uA，接收时约8mA，发送时+10dBm小于14mA，且其低延迟功能同时支持实时指令(on-demand commands)。
濎通芯营销业务副总裁钟杰辉表示「公司主要提供符合Wi-SUN FAN认证的解决方案，目前已在濎通芯办公区域部署超过1000个节点的网状网络，并成功展示非常短的组网时间、自适应能力、稳健的数据收集和可靠的远程韧体升级；且濎通芯的VC7300系列消耗功率低，睡眠模式下功率消耗小于2.5uA，并入物联网设计中，Wi-SUN模块的电池寿命有机会可以使用十年，满足物联网设计需求。」
关于贵州濎通芯物联技术有限公司
贵州濎通芯物联技术有限公司成立于2018年，是一家提供物联网和智能电网通信的芯片设计公司，为智能电网，智能城市和智能家居市场应用提供了低成本低功耗的Wi-SUN和PLC双模通信方案。
http://www.dingtongxin.com
关于 Wi-SUN 联盟
Wi-SUN联盟成立于2012年，是一个由业界公司组成的全球非营利性组织。Wi-SUN联盟的发展愿景乃是基于网状网络协议IEEE 802.15.4g技术规范，通过测试和认证计划提供强大的产品连接性，发展Wi-SUN生态系统，实现智能城市和智慧公用通信网路的互操作性。
https://www.wi-sun.org/
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