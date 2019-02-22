TE Connectivity推出数字微镜器件(DMD) 257插座
TE数字微镜器件(DMD) 257插座的微镜间距为5.4微米，可用于TI最新的DMD芯片s410系统，采用防钩端子设计，可防止端子在操作过程中损坏，并可确保芯片安装牢固，从而提高了可靠性。端子的加载力得到降低，可最大限度地降低芯片开裂的风险,支持更简易的安装操作。TE致力于开发尖端的插座解决方案，实现原型设计与批量生产的快速转换。
作为TE Connectivity授权分销商，Heilind可为市场提供相关服务与支持，此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品，涵盖25种不同元器件类别，并重视所有的细分市场和所有的顾客，不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
关于赫联电子（Heilind Electronics）：
Heilind Electronics（赫联电子）创立于1974年，全球总部位于美国波士顿，已在中国内地，香港，新加坡，美国，德国，巴西，加拿大和墨西哥设立了超过40处分部。Heilind为电子行业各细分市场的原始设备制造商和合约制造商提供支持，供应来自业界顶尖制造商的产品，涵盖25个不同元器件类别，并特别专注于互连与机电产品。其主要分销产品包括互连器件、继电器、风扇、开关、电路保护与热管理、套管和线束产品、晶体与振荡器、紧固件与硬件，传感器等。
Heilind以强大的库存、灵活的政策、灵敏的系统、知识广博的技术支持和无与伦比的客户服务为运营理念。2012年12月，赫联电子正式启动其亚太业务。赫联亚太的总部位于中国香港，除设有销售部外，还设置了区域配送中心和增值服务中心； 迄今，赫联亚太已在中国香港、上海、北京、苏州、南京、武汉、西安、深圳、东莞、成都、厦门、台北、新加坡、马来西亚、印度、泰国、菲律宾、越南、印度尼西亚等地开设21处分部和3处仓库(香港、新加坡和苏州)，致力于将分销的核心价值带回业界。更多信息，请访问www.heilind.com ; www.heilindasia.com；微信、 微博、 脸书及推特。
关于泰科电子（TE Connectivity）
泰科电子（TE Connectivity，简称TE）是全球技术与制造的领先企业，年销售额达140亿美元，致力于创造一个更安全、可持续、高效和互连的未来。75余年以来，TE 的连接和传感解决方案经受严苛环境的验证，持续推动着交通、工业应用、医疗技术、能源、数据通信和家居的发展。TE在全球拥有约80,000名员工，其中8,000多名为工程师，合作的客户遍及全球近140个国家。TE相信“无限连动，尽在其中”。更多信息，请访问 www.te.com.cn或关注TE官方微信“TE连动”。
sarah luo
Heilind Asia Pacific
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