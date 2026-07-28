شراكة كيتا تسهم في نمو عدد مندوبي «روافد» بأكثر من 116% في الأحساء

تعاون استراتيجي يعزز الأداء التشغيلي، ويرفع الطاقة الاستيعابية لعمليات التوصيل، ويدعم نمو الأعمال على المدى الطويل

الأحساء, SAUDI ARABIA, July 28, 2026 /EINPresswire.com/ -- حققت شركة «روافد»، المتخصصة في تقديم خدمات التوصيل اللوجستية للطرف الثالث في الأحساء، نمواً تجاوز 116% في عدد مندوبي التوصيل العاملين على منصة كيتا، إذ ارتفع عددهم من 30 إلى 65 مندوباً، بالتوازي مع تعزيز كفاءتها التشغيلية من خلال التعاون القائم على البيانات والدعم المستمر لتطوير الأعمال.

تأسست «روافد» في يناير 2024، وبدأت شراكتها مع كيتا في فبراير من العام نفسه، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتهيئة فرص نمو مستدامة. واليوم، يعمل 65 مندوباً من إجمالي أسطول الشركة البالغ 70 مندوباً على منصة كيتا، بما يمثل 93% من إجمالي مندوبيها.

وكحال العديد من شركات الخدمات اللوجستية الناشئة، واجهت «روافد» في بداياتها تحديات تمثلت في عدم الاستفادة الكاملة من طاقة مندوبي التوصيل، وتفاوت حجم الطلبات، والحاجة إلى تطوير عدد من الإجراءات التشغيلية. ومن خلال العمل الوثيق مع فريق إدارة الشركاء في كيتا، نفذت الشركة مراجعات دورية للأداء وتقييمات تشغيلية ومتابعات مستمرة، بهدف تحديد فرص التحسين ورفع كفاءة العمليات اليومية.

وأسهم هذا النهج التعاوني في تحسين جودة الخدمة، وتبسيط الإجراءات الداخلية، وتعزيز المساءلة بين فرق العمل، وتطوير القدرات القيادية والتشغيلية داخل الشركة. كما مكّنت الشراكة «روافد» من اتخاذ قرارات أكثر دقة استناداً إلى البيانات، وترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على التحسين المستمر والأداء المستدام.

وقد انعكست هذه الجهود في نتائج ملموسة، فإلى جانب نمو عدد مندوبي «روافد» العاملين على منصة كيتا من 30 إلى 65 مندوباً، عززت الشركة كفاءتها التشغيلية وطورت أداء فرقها، كما تم تصنيفها ضمن أفضل شركاء كيتا في قطاع الخدمات اللوجستية أداءً في منطقة الأحساء.

وقال فهد الضبيطي، مالك شركة «روافد»: «تجاوزت شراكتنا مع كيتا مجرد زيادة حجم طلبات التوصيل. فقد ساعدتنا التوجيهات المستمرة والرؤى التشغيلية والدعم المباشر من الفريق على تحديد فرص التطوير في مختلف جوانب أعمالنا. وتمكنا من تعزيز عملياتنا، وتوسيع شبكة مندوبي التوصيل، وبناء مؤسسة أكثر قوة واستعداداً لمواصلة النمو».

من جانبه، قال جيسون شين، المدير العام لكيتا في المملكة العربية السعودية: «نؤمن في كيتا بأن الشراكات القوية تقوم على التعاون وتبادل الخبرات والدعم المستمر. ومن خلال الجمع بين التقنية والإرشاد التشغيلي والرؤى المستندة إلى البيانات، نساعد شركاءنا في قطاع الخدمات اللوجستية على تعزيز أدائهم ورفع كفاءتهم وتحقيق نمو مستدام. ويجسد نجاح روافد القيمة التي يمكن تحقيقها عند العمل معاً لخلق فرص طويلة الأمد للشركات ومندوبي التوصيل على حد سواء».

وتعكس تجربة «روافد» التحول الأوسع الذي يشهده قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، حيث تسهم الشراكات المدعومة بالتقنية في مساعدة الشركات المحلية على تطوير عملياتها، وتحسين جودة خدماتها، وبناء مؤسسات أكثر مرونة وقدرة على دعم الاقتصاد الرقمي سريع التطور في المملكة.

ومع استمرار كيتا في توسيع شبكة شركائها من شركات الخدمات اللوجستية والمتاجر في مختلف أنحاء المملكة، تواصل الشركة التزامها بتمكين الأعمال المحلية من خلال تزويدها بالتقنية والخبرات التشغيلية والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو والمنافسة والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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