DigitalXForce Becomes the Industry's First Continuous Control Assurance (CCA) Platform
AI-Powered Enterprise TRiSCM Platform Transforms Compliance from Periodic Audits to Continuous, Real-Time Assurance
Traditional Governance, Risk, and Compliance (GRC) programs have long relied on manual testing, periodic assessments, spreadsheets, and point-in-time audits. DigitalXForce's Continuous Control Assurance platform fundamentally changes this model by continuously monitoring control effectiveness using agentless, API-based integrations, AI-powered analytics, and real-time evidence collection.
The DigitalXForce CCA Platform combines Outside-In Risk Intelligence with Inside-Out Control Validation, providing organizations with continuous visibility into enterprise risk posture while significantly reducing manual control testing, audit preparation, and compliance reporting efforts.
Unlike traditional GRC and TPRM platforms that validate controls periodically, DigitalXForce continuously evaluates control effectiveness across cloud, identity, endpoint, infrastructure, applications, third parties, and business processes through more than 250 integrations with leading enterprise technologies.
The platform delivers:
• Continuous automated control testing and validation
• AI-powered evidence collection and control monitoring
• Continuous compliance across multiple regulatory frameworks
• Real-time executive dashboards and Digital Trust Scores
• Continuous Third-Party Risk Assurance
• Automated issue identification and remediation workflows
• Cross-framework control harmonization
• Board-ready reporting with business risk insights
"Continuous assurance represents the next evolution of enterprise governance," said Lalit Ahluwalia, Founder and CEO of DigitalXForce. "Organizations can no longer rely on annual assessments and static compliance reports to manage dynamic cyber and business risks. Our Continuous Control Assurance platform enables enterprises to continuously measure trust, validate controls, and make risk-informed decisions with confidence."
Built as part of DigitalXForce's AI-powered Enterprise TRiSCM platform, the Continuous Control Assurance capability leverages the company's proprietary ShivAI intelligence engine and X-ROC (Risk Operations Center) to correlate security telemetry, operational data, compliance evidence, and third-party intelligence into a unified view of organizational trust.
The platform supports organizations across highly regulated industries—including financial services, healthcare, government, energy, retail, manufacturing, and critical infrastructure—in transforming manual compliance programs into continuous, intelligence-driven assurance programs.
DigitalXForce's hybrid deployment architecture enables organizations to maintain sensitive data within their own environments while leveraging AI-powered analytics and automation. Its agentless, API-based architecture minimizes operational impact and supports digital sovereignty requirements for global enterprises.
As regulatory expectations continue to evolve toward continuous compliance and demonstrable control effectiveness, DigitalXForce believes Continuous Control Assurance will become the operational foundation for modern Governance, Risk, Security, and Compliance programs.
About DigitalXForce:
DigitalXForce is a next-generation, AI-native platform for Automated Governance, Risk, and Compliance (GRC) & Enterprise Security & Risk Posture Management (ESRPM), that empowers enterprises to manage complexity with intelligence, agility, and confidence. Designed with a modular and composable architecture, DigitalXForce delivers an integrated suite of capabilities spanning automated GRC, Enterprise Security Risk Posture Management (ESRPM), Third-Party Risk Management, Cyber Resilience, and Regulatory Compliance.
At the core of DigitalXForce is its AI-powered engine, which leverages intelligent agents, machine learning models, and a dynamic control library to autonomously monitor controls, map evidence, assess risks, and generate real-time insights. Trusted by global enterprises across healthcare, finance, critical infrastructure, and technology sectors, DigitalXForce delivers measurable value by reducing manual effort, accelerating audit readiness, and improving organizational resilience in today’s fast-evolving threat and compliance landscape.
Learn more about DigitalXForce at https://digitalxforce.com
Lalit K Ahluwalia
DigitalXForce Corporation
+ +1 972-342-0073
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