Momcozy เปิดบทใหม่ของการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมนวัตกรรมใหม่เร็ว ๆ นี้
BANGKOK, THAILAND, July 21, 2026 /EINPresswire.com/ -- World Breastfeeding Month คืออะไร และเหตุใดจึงมีความสำคัญ?
ในทุก ๆ ปี World Breastfeeding Week (สัปดาห์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โลก) จะรวบรวมบุคลากรทางการแพทย์ ภาครัฐ ชุมชน และครอบครัวจากทั่วโลก เพื่อร่วมกันปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ภายใต้การนำของ World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก (WHO), UNICEF และหน่วยงานพันธมิตรขององค์การสหประชาชาติ (UN) โครงการระดับโลกนี้มีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักรู้ เสริมสร้างการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคุณแม่ตลอดเส้นทางการให้นมบุตร โดยแคมเปญในปีนี้ยังคงเชิญชวนทุกภาคส่วนให้ร่วมมือกัน เพื่อให้คุณแม่ทุกคนได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างประสบความสำเร็จ
นับตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา Momcozy ได้สนับสนุน World Breastfeeding Month ในฐานะส่วนหนึ่งของพันธกิจระดับโลกในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และต่อยอดความมุ่งมั่นดังกล่าวด้วยการขยายโครงการสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2025 เพื่อยกระดับการสนับสนุนคุณแม่ผ่านการให้ความรู้ที่น่าเชื่อถือ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมของชุมชน และนวัตกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เหตุใดคุณแม่จำนวนมากจึงประสบความยากลำบากในการให้นมแม่อย่างต่อเนื่อง?
แม้ว่าผู้คนจะตระหนักถึงประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น แต่คุณแม่จำนวนมากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายในชีวิตจริง ทั้งด้านร่างกายและอารมณ์ ซึ่งทำให้การให้นมแม่อย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องไม่ง่าย การกลับไปทำงาน การรับผิดชอบดูแลครอบครัว การรับมือกับข้อมูลหรือคำแนะนำที่หลากหลาย รวมถึงความไม่สบายทางร่างกาย ล้วนเป็นสิ่งที่คุณแม่ต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน สำหรับคุณแม่หลายคน ความท้าทายในวันนี้ไม่ใช่การเข้าใจถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีกต่อไป แต่คือการได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอเพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้
Momcozy กำลังนิยามการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในรูปแบบใหม่อย่างไร?
จากการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว Momcozy เชื่อว่าก้าวต่อไปของการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ควรมุ่งเน้นไปที่การมอบทรัพยากรที่ใช้งานได้จริง คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ และการสร้างชุมชนที่พร้อมสนับสนุน เพื่อเสริมพลังให้คุณแม่สามารถเดินหน้าตลอดเส้นทางการให้นมบุตรได้อย่างมั่นใจ
“เรามักเฉลิมฉลองช่วงเริ่มต้นของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แต่กลับยังให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่มากพอ” Ellen Zhou ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Momcozy กล่าว “แม้ว่าการให้ความรู้และการสนับสนุนด้านจิตใจยังคงมีความสำคัญ แต่คุณแม่จำนวนมากยังต้องเผชิญกับความไม่สบายทางร่างกายตลอดการให้นมบุตร ไม่ว่าจะเป็นอาการคัดตึงเต้านม เต้านมบวมจากน้ำนมคั่ง (Engorgement) หรือความไม่สบายขณะปั๊มนม ความอบอุ่นอย่างอ่อนโยนและการนวดได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านการให้นมบุตรมานานว่าเป็นวิธีที่ช่วยให้คุณแม่รู้สึกสบายขึ้นระหว่างการปั๊มนม และอาจช่วยกระตุ้นการไหลของน้ำนม (Let-down) ให้เป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น เมื่อความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มมากขึ้นทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราเชื่อว่าก้าวต่อไปคือการทำให้คุณแม่ทุกคนมีความมั่นใจ ความรู้ และการสนับสนุนที่จำเป็น เพื่อให้สามารถให้นมลูกต่อไปได้ในชีวิตประจำวัน”
มีอะไรใหม่ใน World Breastfeeding Month ปีนี้?
ความมุ่งมั่นดังกล่าวเป็นรากฐานของโครงการระดับภูมิภาค “Breathe & Breastfeed” ของ Momcozy ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Support for Every Latch, Letdown and Little Win.” ตลอดเดือนสิงหาคม Momcozy จะร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และชุมชนในหลายประเทศทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และบทสนทนาที่มีความหมาย ช่วยให้คุณแม่สามารถให้นมลูกได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น
ก้าวข้ามการสร้างความตระหนักรู้: อะไรคืออนาคตของนวัตกรรมเพื่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่?
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ในแต่ละประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะทยอยประกาศในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ขณะที่ Momcozy เดินหน้าร่วมเฉลิมฉลอง World Breastfeeding Month อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งภูมิภาค
Lee Tze Hui
momcozy
+60 11-6812 8544
lee.tze.hui@momcozy.com
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