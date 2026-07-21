Momcozy dẫn đầu hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại ĐNA - Sắp có cải tiến mới

Khi nhận thức tại ĐNA nâng cao, chúng tôi tin bước tiếp theo là đảm bảo các mẹ có đủ tự tin, kiến thức và sự hỗ trợ để tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ mỗi ngày.” — Ellen Zhou

HANOI, VIETNAM, July 21, 2026 /EINPresswire.com/ -- Tháng Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ Thế Giới là gì và vì sao sự kiện này quan trọng?

Mỗi năm, Tuần lễ Nuôi con bằng sữa mẹ Thế giới (World Breastfeeding Month) quy tụ các chuyên gia y tế, cơ quan chính phủ, cộng đồng và các gia đình trên khắp thế giới cùng chung tay bảo vệ, thúc đẩy và hỗ trợ việc nuôi con bằng sữa mẹ. Được dẫn dắt bởi Liên minh Hành động vì Nuôi con bằng sữa mẹ Thế giới (World Alliance for Breastfeeding Action – WABA) phối hợp cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), UNICEF và các đối tác khác của Liên Hợp Quốc, sáng kiến toàn cầu này hướng đến việc nâng cao nhận thức, tăng cường các hoạt động vận động và xây dựng môi trường hỗ trợ tốt hơn cho các bà mẹ trong suốt hành trình nuôi con bằng sữa mẹ. Chiến dịch năm nay tiếp tục kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội nhằm đảm bảo mọi bà mẹ đều nhận được sự hỗ trợ cần thiết để có thể nuôi con bằng sữa mẹ thành công.

Kể từ năm 2023, Momcozy đã đồng hành cùng Tháng Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ Thế Giới như một phần trong cam kết toàn cầu của thương hiệu nhằm thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ. Tiếp nối cam kết này, năm 2025 Momcozy đã mở rộng sáng kiến đến khu vực Đông Nam Á, khẳng định sự đồng hành cùng các bà mẹ thông qua các chương trình giáo dục đáng tin cậy, sự hướng dẫn từ các chuyên gia, các hoạt động cộng đồng và những đổi mới không ngừng.

Vì sao ngày càng nhiều bà mẹ gặp khó khăn trong việc duy trì nuôi con bằng sữa mẹ?

Mặc dù nhận thức về lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ ngày càng được nâng cao, nhiều bà mẹ tại Đông Nam Á vẫn đang phải đối mặt với những thách thức thực tế và áp lực về mặt tinh thần khiến việc duy trì nuôi con bằng sữa mẹ trở nên khó khăn. Việc quay trở lại công việc, cân bằng trách nhiệm gia đình, tiếp nhận nhiều lời khuyên trái chiều và đối mặt với những khó chịu về thể chất vẫn là những vấn đề thường gặp trong cuộc sống hằng ngày. Đối với nhiều bà mẹ, thách thức hiện nay không còn là hiểu được tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ, mà là tìm được sự hỗ trợ cần thiết để có thể tiếp tục hành trình ấy.

Momcozy đang định nghĩa lại việc hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ như thế nào?

Nhận thấy sự thay đổi này, Momcozy tin rằng giai đoạn tiếp theo của hoạt động thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ nên tập trung vào việc cung cấp các nguồn lực thiết thực, sự hướng dẫn chuyên môn đáng tin cậy và xây dựng những cộng đồng hỗ trợ, giúp các bà mẹ thêm tự tin trong suốt hành trình nuôi con bằng sữa mẹ.

"Chúng ta thường chúc mừng những bước khởi đầu của hành trình nuôi con bằng sữa mẹ, nhưng lại chưa dành đủ sự quan tâm cho những gì diễn ra sau đó," bà Ellen Zhou, Giám đốc Marketing khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Momcozy, chia sẻ. "Bên cạnh giáo dục và hỗ trợ tinh thần – những yếu tố luôn giữ vai trò quan trọng – nhiều bà mẹ còn phải đối mặt với những khó chịu về thể chất trong suốt quá trình nuôi con bằng sữa mẹ, bao gồm tình trạng căng tức ngực, tắc sữa (engorgement) và cảm giác khó chịu khi hút sữa. Liệu pháp chườm ấm nhẹ nhàng kết hợp massage từ lâu đã được các chuyên gia tư vấn sữa mẹ công nhận là phương pháp hỗ trợ giúp các bà mẹ cảm thấy thoải mái hơn trong quá trình hút sữa, đồng thời có thể hỗ trợ phản xạ xuống sữa (let-down) diễn ra thuận lợi hơn. Khi nhận thức về nuôi con bằng sữa mẹ ngày càng được nâng cao trên khắp Đông Nam Á, chúng tôi tin rằng bước tiếp theo là giúp các bà mẹ có đủ sự tự tin, kiến thức và sự hỗ trợ cần thiết để tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ trong cuộc sống hằng ngày."

Có gì mới trong Tháng Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ Thế Giới năm nay?

Cam kết này chính là nền tảng cho "Breathe & Breastfeed", sáng kiến khu vực của Momcozy với chủ đề "Support for Every Latch, Letdown and Little Win." Trong suốt tháng 8, Momcozy sẽ hợp tác với các chuyên gia y tế, chuyên gia tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ và các cộng đồng địa phương trên khắp Đông Nam Á nhằm thúc đẩy những cuộc đối thoại ý nghĩa, giúp các bà mẹ tự tin hơn trên hành trình nuôi con bằng sữa mẹ.

Vượt lên trên việc nâng cao nhận thức: Điều gì sẽ đến tiếp theo cho những đổi mới trong lĩnh vực nuôi con bằng sữa mẹ?

Thông tin chi tiết về các hoạt động và sáng kiến tại từng quốc gia trong khu vực sẽ được công bố trong những tuần tới, khi Momcozy tiếp tục đồng hành và hưởng ứng Tháng Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ Thế Giới trên khắp Đông Nam Á.

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